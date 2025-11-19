newspaper
1.116 διαθήκες βγήκαν από τα συρτάρια
Οικονομία 19 Νοεμβρίου 2025 | 06:03

1.116 διαθήκες βγήκαν από τα συρτάρια

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας - Νομοθετική ρύθμιση για 14.000 αδημοσίευτα κληροδοτικά έγγραφα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Spotlight

Χίλιοι και πλέον πολίτες, τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες που λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα diathikes.gr, επέλεξαν, αντί να φυλάνε τις διαθήκες τους σε κάποιο συρτάρι του σπιτιού τους, να τις καταθέσουν σε συμβολαιογράφο της επιλογής τους, διασφαλίζοντας με τον πλέον έγκυρο και αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι θα εκτελεστεί με ασφάλεια και χωρίς… παρατράγουδα η τελευταία βούλησή τους.

Αδιάψευστος μάρτυρας της ευρύτατης ανταπόκρισης που έχει σημειώσει, και μάλιστα σε πανελλαδική κλίμακα, η νέα πλατφόρμα με το Μητρώο Διαθηκών, είναι τα επίσημα στοιχεία που τηρούνται από τον πάροχο με επιμέλεια του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, μέχρι το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, δηλαδή μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες του Νοεμβρίου, 1.116 πολίτες σε όλη την Ελλάδα είχαν καταθέσει τις διαθήκες τους στο Μητρώο Διαθηκών. Γεγονός που από μόνο του αποτυπώνει, από τις πρώτες κιόλας ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας, ότι εκατοντάδες πολίτες που έχουν αποφασίσει πώς θα μοιράσουν την περιουσία τους επέλεξαν να επισκεφθούν ένα συμβολαιογραφικό γραφείο, τακτοποιώντας όσο είναι εν ζωή τα κληρονομικά τους θέματα.

Με τον τρόπο αυτόν, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, ο μελλοντικός κληρονομούμενος διασφαλίζει ότι όσα έχει αποτυπώσει στη διαθήκη του (ιδιόγραφη, δημόσια ή μυστική) θα εκτελεστούν από την πρώτη μέχρι την τελευταία λέξη από τους κληρονόμους του. Επιπλέον, με την καταχώριση των διαθηκών εν ζωή πολιτών, αξιοποιείται από τον κληρονόμο άμεσα η κληρονομηθείσα περιουσία και, κυρίως, περιορίζεται ο αριθμός των «αμφίβολης γνησιότητας» ιδιόγραφων διαθηκών, που – όπως έχει δείξει η δικαστηριακή πρακτική – παράγουν πολυετείς και σφοδρές αντιδικίες ανάμεσα σε πραγματικούς κληρονόμους και εμφανιζόμενους ως «κληρονόμους».

Στα οφέλη που έχει η λειτουργία της πλατφόρμας για τους πολίτες αναφέρεται με δήλωσή της στα «ΝΕΑ» η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου – Δωδεκανήσου Λένα Κοντογεώργου, η οποία ήταν και στην Ομάδα Εργασίας του υπουργείου Δικαιοσύνης που, υπό τον επίτιμο και ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ, ακαδημαϊκό Απόστολο Γεωργιάδη, προχώρησε στις δομικές αλλαγές του κληρονομικού δικαίου, ενός νομοθετήματος που σε λίγο καιρό, αφού τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, θα πάρει τον δρόμο για τη Βουλή.

«Η ψηφιακή πύλη diathikes.gr διευκολύνει άμεσα και γρήγορα τον πολίτη, διότι καθίσταται ευχερής η αναζήτηση διαθήκης», εξηγεί η Λένα Κοντογεώργου, η οποία, δίνοντας και την ευρωπαϊκή διάσταση στην πρόσφατη νομοθετική αλλαγή, επισημαίνει ότι «η αναζήτηση δεν γίνεται μόνο πανελλαδικά αλλά και στο εξωτερικό, μέσω της σύνδεσης του νέου Μητρώου Διαθηκών με το Ευρωπαϊκό Μητρώο Διαθηκών και τις ελληνικές προξενικές Αρχές». Με τον τρόπο αυτόν – συνεχίζει η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου – «ελαχιστοποιείται ο χρόνος δημοσίευσης διαθήκης και έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών, ώστε ο κληρονόμος να μπορεί άμεσα να αξιοποιεί την κληρονομηθείσα περιουσία. Κυρίως όμως, με την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Διαθηκών, επέρχεται ασφάλεια στις εκ κληρονομίας συναλλαγές. Αποδεικνύεται κι από τον μεγάλο αριθμό διαθηκών, πλέον των χιλίων, οι οποίες περιελήφθησαν στο νεοσύστατο Μητρώο Διαθηκών μόλις στο πρώτο δεκαήμερο λειτουργίας του».

Τέλος οι πολύμηνες καθυστερήσεις

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της ψηφιακής πλατφόρμας και για τον χρόνο δημοσίευσης διαθηκών. Μέσα στις δέκα εργάσιμες ημέρες του Νοεμβρίου δημοσιεύθηκαν 6 διαθήκες (5 δημόσιες και 1 ιδιόγραφη), διαδικασία που πριν από τη δημιουργία της πλατφόρμας θα απαιτούσε έως και ενάμιση χρόνο.

Τα στοιχεία της ψηφιακής πύλης μαρτυρούν ότι με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, σε πραγματικό χρόνο, μέσα σε λίγες ημέρες από το τελευταίο «κλικ», ο κληρονόμος μπορεί να έχει στα χέρια του το πιστοποιητικό δημοσίευσης της διαθήκης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, με τη μεταφορά της δημοσίευσης των διαθηκών από τα Πρωτοδικεία στους συμβολαιογράφους, δεν χρειάζεται πια οι κληρονόμοι να περιμένουν έναν χρόνο ή και παραπάνω για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Για διαθήκες από την 1η Νοεμβρίου και εντεύθεν, οι κληρονόμοι μπορούν να ολοκληρώνουν άμεσα τις υποθέσεις τους και το Δημόσιο να εισπράττει νωρίτερα τους αναλογούντες φόρους.

Επιπλέον, αποσυμφορούνται και τα δικαστήρια από τέτοιες υποθέσεις. Οπως έχει δηλώσει ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών Χριστόφορος Λινός, ένα σημαντικό μέρος της δραστηριότητας του Δικαστηρίου απελευθερώνεται και 39 δικαστές θα ενταχθούν σε άλλες διαδικασίες, ενώ σύντομα θα απελευθερωθούν και δικαστικοί υπάλληλοι.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την αναγκαιότητα, την οποία έχουν επισημάνει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και ο αρμόδιος υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, για άμεση νομοθετική ρύθμιση ώστε η δημοσίευση μέσω συμβολαιογράφων να μπορεί να γίνεται και για θανάτους πριν από την 1η Νοεμβρίου 2025. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, στα Πρωτοδικεία της χώρας έχουν κατατεθεί και αναμένεται να δημοσιευθούν 14.000 διαθήκες. Με την αναμενόμενη ρύθμιση, όλοι αυτοί οι κληρονόμοι θα μπορούν μέσα σε λίγες ημέρες να ολοκληρώσουν διαδικασίες που σήμερα εκτείνονται χρονικά μέχρι και τον Νοέμβριο του 2026.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Καστέλι: Το νέο αεροδρόμιο «απογειώνει» την Ελλάδα

Καστέλι: Το νέο αεροδρόμιο «απογειώνει» την Ελλάδα

Vita.gr
Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Business
ΔΕΗ: Το νέο στοίχημα για EBITDA 3 δισ. ευρώ την τριετία 2026-2028

ΔΕΗ: Το νέο στοίχημα για EBITDA 3 δισ. ευρώ την τριετία 2026-2028

Τριπλό μπόνους στις συντάξεις
Οικονομία 19.11.25

Τριπλό μπόνους στις συντάξεις

Το χρονολόγιο πληρωμών από τα τέλη του μήνα και για όλο το 2026 - Πόση θα είναι η ετήσια αύξηση, τι αλλάζει στην προσωπική διαφορά και στην ενίσχυση των 250 ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ
ΗΠΑ 18.11.25

Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να προωθήσουν τις σχέσεις ασφάλειας, την πολιτική πυρηνικής συνεργασίας και τις επιχειρηματικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ με το βασίλειο

Σύνταξη
Τουρκία: Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Τουρκία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG

Η Τουρκία διέψευσε τα δημοσιεύματα που την φέρουν να σταματά τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Διευκρίνισε πως εισάγει φυσικό αέριο και LNG από πολλές χώρες για μείωση του ρίσκου

Σύνταξη
Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;
Μπρος γκρεμός και... 18.11.25

Κίνδυνος εν όψει για τους Ευρωπαίους: Από τη ρωσική αποδέσμευση, στην αμερικανική εξάρτηση;

Ένα βασικό ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι πως θα ισορροπήσουν τη συνέχιση προμηθειών ενέργειας από έναν σημερινό εχθρό με τη μελλοντική προμήθεια από έναν ολοένα και πιο ασταθή σύμμαχο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ
Οικονομικές Ειδήσεις 18.11.25

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Προτείνει να επιτραπεί η διάλυση των πλοίων που έχουν υποστεί κυρώσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει
Οικονομικές Ειδήσεις 18.11.25

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει

Η πλαστική Κάρτα Αναπηρίας εκδίδεται για πρώτη φορά και θα αποστέλλεται εντός δύο εβδομάδων με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που δηλώνει ο δικαιούχος

Σύνταξη
Το αφεντικό της Google προειδοποιεί ότι καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI
Ηχηρή προειδοποίηση 18.11.25

Καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI προειδοποιεί το αφεντικό της Google

Ο Σούνταρ Πιτσάι, επιικεφαλής της μητρικής εταιρείας της Google, μίλησε για την κατάσταση στην αγορά της AI - Η προειδοποίησή του έρχεται μετά από αντίστοιχα σχόλια του Τζέιμι Ντάιμον της JP Morgan

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Axios: Συνεννοήσεις ΗΠΑ – Ρωσίας σε σχέδιο που συνέταξε «κρυφά» ο Τραμπ για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία
Κόσμος 19.11.25

Σχέδιο για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία συνέταξε «κρυφά» ο Τραμπ - Οι συνεννοήσεις με το Κρεμλίνο

Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία, είναι παρόμοιο με αυτό για τη Γάζα - Δεν είναι ωστόσο σαφές πώς προσεγγίζει ακανθώδη ζητήματα όπως ο έλεγχος εδαφών στην ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
Οι τέσσερεις αποδέκτες της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Οι τέσσερεις αποδέκτες της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης “στόχευσε” μεταξύ άλλων στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο καθώς γνωρίζει τόσο από τους βουλευτές του όσο όμως και από τις δημοσκοπήσεις πως η κυβέρνηση χάνει πολλούς πόντους στην επαρχία

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Πολωνία απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία
Και ΝΑΤΟϊκά 19.11.25

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη: Η Πολωνία απογείωσε εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία

 Η Πολωνία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση μαχητικών αεροσκαφών ανάμεσά τους και μαχητικά του ΝΑΤΟ, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα

Σύνταξη
Τριπλό μπόνους στις συντάξεις
Οικονομία 19.11.25

Τριπλό μπόνους στις συντάξεις

Το χρονολόγιο πληρωμών από τα τέλη του μήνα και για όλο το 2026 - Πόση θα είναι η ετήσια αύξηση, τι αλλάζει στην προσωπική διαφορά και στην ενίσχυση των 250 ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
Η ζωή μετά τα 50: Γιατί οι γυναίκες που παίρνουν διαζύγιο στη μέση ηλικία έιναι τόσο χαρούμενες;
Ασημένια εποχή 19.11.25

Η ζωή μετά τα 50: Γιατί οι γυναίκες που παίρνουν διαζύγιο στη μέση ηλικία έιναι τόσο χαρούμενες;

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι σχεδόν το ένα τρίτο των «μεσήλικων» γυναικών που έχουν πάρει διαζύγιο δηλώνουν ότι αισθάνονται «πιο ευτυχισμένες από ποτέ».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι δήλωσε ο Μαρκ Έπσταϊν για Τραμπ και Τζέφρι – Κι όμως τα αρχεία μπορούν ακόμα να λογοκριθούν [βίντεο]
Αδερφός Έπσταϊν 19.11.25

Τι δήλωσε ο Μαρκ Έπσταϊν για Τραμπ και Τζέφρι - Κι όμως τα αρχεία μπορούν ακόμα να λογοκριθούν

«Φωτιά» έβαλε ο αδερφός του Τζέφρι Έπσταϊν στο πολιτικό σκηνικό με όσα ανέφερε στον αέρα. Στο ψήφισμα υπάρχουν ρητές προβλέψεις στον νόμο όπου μπορούν να εξαιρεθούν ονόματα υπό προϋποθέσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ουκρανία και η ζώνη κινδύνου
Κόσμος 19.11.25

Η Ουκρανία και η ζώνη κινδύνου

Ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα στρατηγικής και τεχνολογίας ασφάλειας, ο Στίβεν Μπρίεν αναλύει τις επιλογές των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και την θέση των μυστικών υπηρεσιών της Δύσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Πούτιν δεν έχει σχέδιο για να κερδίσει στην Ουκρανία – Το μεγάλο τίμημα του πολέμου
The Economist 19.11.25

Ο Πούτιν δεν έχει σχέδιο για να κερδίσει στην Ουκρανία – Το μεγάλο τίμημα του πολέμου

Η οικονομία στη Ρωσία επιβαρύνθηκε πολύ, Φινλανδία και Σουηδία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ, εκατοντάδες χιλιάδες νέοι Ρώσοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά. Ο απολογισμός του πολέμου στην Ουκρανία, βαρύς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ανατροπή: Αθώος ο σταρ του «Squid Game» στις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης
Συγκάλυψη; 19.11.25

Ανατροπή: Αθώος ο σταρ του «Squid Game» στις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης

Ο Ο Γιονγκ-Σου, 81χρονος σταρ του «Squid Game», αθωώθηκε από τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης — αγκαλιά και φιλί χωρίς συναίνεση το 2017 — με το δικαστήριο να μιλά για «αμφιβολίες» στην καταγγελία

Σύνταξη
Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ
Παρασκήνιο 19.11.25

Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ

Η σημασία της συνάντησης Αλεξανδρίδη - Κούσνερ και η οικοδόμηση σχέσεων με το περιβάλλον Τραμπ, ενόψει της άφιξης του στην Ουάσιγκτον, ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον Σαλμάν για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Κασόγκι
«Δεν ήταν ενήμερος» 19.11.25

Ο Τραμπ ξεπλένει τον Σαλμάν για τη δολοφονία Κασόγκι

Ο Σαλμάν «δεν ήταν ενήμερος για τίποτα» όσον αφορά την υπόθεση Κασόγκι, επέμεινε ο Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο, προσφέροντας θεαματική αποκατάσταση στον φιλοξενούμενό του.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ενας αγνοούμενος και ζημιές σε τουλάχιστον 170 σπίτια εξαιτίας πυρκαγιάς
Ιαπωνία 19.11.25

Κόλαση με έναν αγνούμενο και ζημιές σε δεκάδες ακίνητα

Γιγαντιαίες φλόγες που καταπίνουν σπίτια αποτυπώνονται σε βίντεο στην Οιτα της Ιαπωνίας, όπου μαίνεται μεγάλη πυρκαγιά από την οποία έχουν υποστεί ζημιές δεκάδες ακίνητα ενώ αγνοείται ένας άνθρωπος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 32 τραυματίες από την τρίτη συνεχόμενη νυχτερινή ρωσική επιδρομή στο Χάρκοβο
Ουκρανία 19.11.25

Δεκάδες τραυματίες από την τρίτη συναπτή νύχτα ρωσικών επιδρομών στο Χάρκοβο

Το Χάρκοβο δέχεται «επίθεση εχθρικών drones» και ακούγονται «εκρήξεις», σε άλλη μια νυχτερινή ρωσική επιδρομή στην Ουκρανία, από την οποία έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 32 άνθρωποι.

Σύνταξη
Συμφωνία ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και την πώληση F-35
Λευκός Οίκος 19.11.25

Εκλεισε η συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και τα F-35

ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για «μελλοντικές παραδόσεις F-35».

Σύνταξη
Το Τέξας χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές» οργανώσεις τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και το CAIR
«Υστερία» 19.11.25

Το Τέξας χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση ακόμα και το CAIR

Το Τέξας χαρακτήρισε «τρομοκρατικές» δύο μουσουλμανικές οργανώσεις, τους Αδελφούς Μουσουλμάνους και το CAIR, το οποίο έκανε λόγο για προσπάθεια δυσφήμισης επειδή επικρίνει την ισραηλινή κυβέρνηση.

Σύνταξη
