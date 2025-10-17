Με λίγα «κλικ» από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του σπιτιού τους, μέσα σε χρονικό διάστημα από 3 έως 7 ημέρες, θα μπορούν όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες από την 1η Νοεμβρίου 2025, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας diathikes.gr για ζητήματα με κληρονομιές, να έχουν στα χέρια τους δημοσιευμένη τη διαθήκη που τους αφορά και όλα τα σχετικά πιστοποιητικά.

Η λειτουργία της πλατφόρμας απελευθερώνει μεγάλο αριθμό δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων και αυξάνει τα έσοδα του Δημοσίου

Η λειτουργία της πλατφόρμας, υπό την εποπτεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, σηματοδοτεί τη μετάβαση της δημοσίευσης των διαθηκών στην ψηφιακή εποχή, πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας των συναλλαγών, βάζει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών που με τα σημερινά δεδομένα χρειάζεται να περιμένουν μέχρι και 450 ημέρες για να παραλάβουν το πιστοποιητικό, απελευθερώνει μεγάλο αριθμό δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων και αυξάνει τα έσοδα του Δημοσίου, καθώς οι κληρονόμοι θα καταβάλλουν τους αναλογούντες φόρους μέσα σε λίγες ημέρες.

Η ψηφιακή πλατφόρμα, η πρώτη ολοκληρωμένη ψηφιακή μεταρρύθμιση, παρουσιάστηκε χθες από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα, παρουσία του προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών εφέτη Χριστόφορου Λινού και της προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Ελένης Κοντογεώργου, ενώ με τη συνδρομή διαχειριστών της πλατφόρμας έγινε και η πρώτη πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας που σε λίγες μέρες θα αποτελεί καθημερινότητα για τους συμβολαιογράφους, καθώς η δημοσίευση των διαθηκών δεν θα γίνεται πλέον από τα δικαστήρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος δημοσίευσης μέσω της πλατφόρμας δεν επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση σε σχέση με το σημερινό ισχύον καθεστώς μέσω των πρωτοδικείων.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με αριθμούς, κατέδειξε το θετικό πρόσημο της ψηφιακής πλατφόρμας για τη Δικαιοσύνη και βεβαίως για τους πολίτες. «Το έτος 2024 εισήχθησαν στα πρωτοδικεία της χώρας για δημοσίευση 76.543 αιτήσεις δημοσίευσης διαθηκών. Από αυτές διεκπεραιώθηκαν οι 64.590, δηλαδή σε ποσοστό 84%. Αρα αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε εκκρεμείς 14.000 υποθέσεις», ανέφερε ο Γ. Φλωρίδης, επισημαίνοντας ότι ήδη εξετάζεται νομοθετική ρύθμιση ώστε και οι αδημοσίευτες διαθήκες να ενταχθούν στο ίδιο πλαίσιο και άμεσα οι εν αναμονή κληρονόμοι να παραλάβουν στα χέρια τους τα αναγκαία πιστοποιητικά μέσα σε λίγα 24ωρα.

Οικονομικό κόστος

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας επεσήμανε ότι ο μεγάλος χρόνος που απαιτείτο ως σήμερα για τη δημοσίευση των διαθηκών είχε σημαντικό οικονομικό κόστος για τους πολίτες, που δεν μπορούσαν άμεσα να αξιοποιήσουν μια κληρονομιά, αλλά και για το κράτος που δεν μπορούσε να εισπράξει φόρους. «Η λειτουργία της πλατφόρμας», τόνισε, «αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για τους δικαστικούς λειτουργούς, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους συμβολαιογράφους και κυρίως για τους πολίτες. Με τη νέα ρύθμιση αποφορτίζουμε τους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους από ένα μεγάλο γραφειοκρατικό άχθος».

Ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών Χριστόφορος Λινός επεσήμανε ότι ένα σημαντικό μέρος της δραστηριότητας του Πρωτοδικείου, αυτό της δημοσίευσης των διαθηκών, απελευθερώνεται και 100 δικαστές θα ενταχθούν στις άλλες διαδικασίες του δικαστηρίου, ενώ σε σύντομο διάστημα θα απελευθερωθούν και 39 δικαστικοί υπάλληλοι.

Η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, Ελένη Κοντογεώργου, αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα του νέου συστήματος και τόνισε ότι οι συμβολαιογράφοι εγγυώνται και σε αυτή την περίπτωση την ορθή εφαρμογή του προς όφελος των πολιτών, όπως έχει γίνει και με άλλα σημαντικά θέματα που τους έχουν ανατεθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»