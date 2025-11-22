Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές στη Βορειοδυτική Ελλάδα, με τους δημάρχους σε Κέρκυρα και Ήπειρο να τις χαρακτηρίζουν βιβλικές καθώς χωριά και καλλιέργειες έχουν πνιγεί στη λάσπη, ενώ κατεστραμμένα οδικά δίκτυα αφήνουν αποκομμένους ολόκληρους οικισμούς.

Λόγω της κρίσιμης κατάστασης, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου ζήτησε τη συνδρομή του στρατού, μηχανήματα του οποίου επιχειρούν στα δυσκολότερα σημεία από το πρωί του Σαββάτου. Και αυτό ενόσω η κακοκαιρία συνεχίζεται, με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, όπου αναμένονται πιθανόν ισχυρά φαινόμενα το απόγευμα.

Στην Κέρκυρα, από την ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή σημειώθηκε κατολίσθηση στο χωριό Καρουσάδες, με αποτέλεσμα να παραμείνει αποκομμένο, ενώ κατέρρευσε και ένα κτίριο χωρίς ευτυχώς να κινδυνέψουν άνθρωποι. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία υπήρξαν και στο Σιδάρι όπου η πρόσβαση μέσω οδικού δικτύου ήταν μέχρι χθες εξαιρετικά δύσκολη.

Καλλιέργειες έχουν βυθιστεί στο νερό, δρόμοι έχουν κλείσει και παραγωγοί ζητούν άμεση στήριξη

Όπως δήλωσε στο in ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης, η κατάσταση είναι δραματική: «Οι καταστροφές είναι τεράστιες. Από τα 38 χωριά στην περιοχή μας, τα 20 είναι απροσπέλαστα – Καρουσάδες, Μαγουλάδες, Βελονάδες, Αρμενάδες κ.α. Τουλάχιστον 20 αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν ή παρασύρθηκαν από τα νερά και τουλάχιστον 30 σπίτια πλημμύρισαν».

Στο νησί θα βρίσκεται σήμερα το πρωί κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, μαζί με στελέχη του υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας.

Αποκομμένα τα Τζουμέρκα, δοκιμασία για τον Δήμο Ζηρού

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στην περιοχή των Τζουμέρκων και από τις δύο πλευρές της γέφυρας Πλάκας όπου το οδικό δίκτυο στην κυριολεξία έχει εξαφανιστεί.

Πλήρως αποκομμένοι είναι οικισμοί και στα Κεντρικά Τζουμέρκα με μεγάλες ζημιές στις υποδομές της περιοχής. Χωριά στα βόρεια Τζουμέρκα παραμένουν χωρίς ρεύμα. Τεράστια είναι τα προβλήματα και στα χωριά του Δήμου Ζηρού.

Οι δρόμοι στην παλιά Φιλιππιάδα μετατράπηκαν σε ποτάμια από λασπόνερα. Σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ πολλά χωριά έμειναν χωρίς ρεύμα με αποτέλεσμα να βγουν εκτός λειτουργίας οι αντλίες απάντλησης υδάτων.

⚠Χείμαρος περνάει μέσα από το Ματσούκι Ιωαννίνων . Βίντεο : Παναγιώτης Στρατάκης pic.twitter.com/94MoH3gLBz — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 21, 2025

Την κατάσταση επιβάρυναν τα φερτά υλικά από τις εκτάσεις που είχαν καεί, τα οποία κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων φαινομένων μεταφέρονταν παντού και μικρά ρέματα μετατρέπονταν σε ορμητικούς χείμαρρους παρασύροντας τα πάντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο στην περιοχή της Ηπείρου έπεσε ποσότητα βροχής που αντιστοιχεί ή και ξεπερνά αυτή που σημειώνεται στη διάρκεια ενός και πλέον μήνα.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφτηκε στη Λεπιάνα Άρτας (287,2 χιλιοστά) και ακολουθεί το Τέροβο Ιωαννίνων με 185,4 χιλιοστά.

Μελισσουργοί Άρτας: Κατάρρευση του δρόμου

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στους Μελισσουργούς Άρτας, όπου το οδικό δίκτυο υπέστη εκτεταμένες καταρρεύσεις. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, τμήμα του δρόμου δίπλα από τη γνωστή βρύση του πάτερ Κοσμά καταστράφηκε, διακόπτοντας πλήρως την πρόσβαση προς τη Σκρίπτρα και προς ξενοδοχείο που βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση.

Σε ολόκληρη την κοινότητα σημειώθηκαν κατολισθήσεις, καθιζήσεις, φερτά υλικά και καταπτώσεις βράχων και δέντρων. Η πρόσβαση είναι αδύνατη ακόμα και με τα πόδια, καθώς το έδαφος έχει διαβρωθεί και κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Πλημμυρισμένες καλλιέργειες, απειλείται η παραγωγή

Εκτεταμένα είναι τα πλημμυρικά φαινόμενα στη Θεσπρωτία, καθώς οι κάμποι του Δήμου Φιλιατών έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές μετά τις συνεχείς ισχυρές βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, καλλιέργειες έχουν βυθιστεί στο νερό, δρόμοι έχουν κλείσει και παραγωγοί ζητούν άμεση στήριξη.

Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία έχουν καταγραφεί σε Σαγιάδα, Ασπροκλήσι και στη Λωρίδα Σαγιάδας, όπου πλημμύρες έχουν καταστήσει πολλούς δρόμους απροσπέλαστους, ενώ η πρόσβαση προς το τελωνείο Μαυροματίου έχει διακοπεί.

Στον κάμπο της Σαγιάδας μεγάλες αγροτικές εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνες, απειλώντας τη φετινή παραγωγή, ενώ η πρόσβαση σε πολλούς αγροτικούς δρόμους είναι αδύνατη.

Στην Πεδινή, δίπλα στην Εγνατία Οδό, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνες, ενώ ο παράδρομος που εξυπηρετεί την περιοχή έχει κυριολεκτικά «εξαφανιστεί», καθώς έχει καλυφθεί ολοκληρωτικά από τα νερά καθιστώντας την πρόσβαση αδύνατη.

Συνεργεία του Δήμου Φιλιατών και της ΠΕ Θεσπρωτίας επιχειρούν για αποκατάσταση του οδικού δικτύου.