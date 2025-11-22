Τον λόγο που η κακοκαιρία έπληξε με τόσο σφοδρότητα μόνο τη βορειοδυτική Ελλάδα, εξηγεί με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Με βαρομετρικό χαμηλό ανοιχτά του Ιονίου, η τροφοδοσία της υγρασίας είναι συνεχής προκαλώντας τα «rain trains»

Ειδικότερα, περιγράφει τρεις κλιματικούς μηχανισμούς που όταν συνδυάζονται προκαλούν το λεγόμενο «rain trains», δηλαδή βροχοφόρα νέφη που περνούν ξανά και ξανά από τα ίδια σημεία.

Όπως σημειώνει ο κ. Τσατραφύλλιας, όταν φυσάει νότιος νοτιοδυτικός άνεμος έρχεται στα ηπειρωτικά από το Ιόνιο ζεστή υγρή αέρια μάζα, που σημαίνει μεγάλη ποσότητα υγρασίας. Αυτή η μάζα βρίσκει το «τείχος» της Πίνδου οπότε αναγκάζεται να ανέβει (orographic lifting).

Επειδή ανεβαίνει ψύχεται γρήγορα, φτάνει στον κορεσμό γρήγορα και η υγρασία συμπυκνώνεται φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις στις δυτικές προσήνεμες περιοχές (στην πλευρά της Πίνδου όπου φυσάνε οι υγροί νότιοι άνεμοι).

Η υγρασία είναι σχεδόν «απεριόριστη» από το Ιόνιο και όταν συνδυαστεί βαρομετρικό χαμηλό στα ανοιχτά, η τροφοδοσία της είναι συνεχής και έτσι δημιουργούνται τα «rain trains», δηλαδή διαδοχικές νεφοσειρές πάνω από τις ίδιες περιοχές.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Τo φαινόμενο ‘Οrographic lifting’ έπνιξε τη βορειοδυτική Ελλάδα… Γιατί τις τελευταίες ημέρες βρέχει τόσο πολύ μόνο στη δυτική-βορειοδυτική Ελλάδα;» αναφέρει αρχικώς ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. Στη συνέχεια εξηγεί πώς ακριβώς πώς εξελίσσεται το φαινόμενο.