Η κακοκαιρία σάρωσε τη δυτική Ελλάδα – Εγκλωβισμένοι 20 κάτοικοι στους Μελισσουργούς Άρτας
Ελλάδα 22 Νοεμβρίου 2025 | 13:05

Η κακοκαιρία χτυπά τη δυτική Ελλάδα για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα

Σύνταξη
Η κακοκαιρία δοκιμάζει τη δυτική Ελλάδα όπου για τέταρτη ημέρα συνεχίζονται οι βροχές. Τεράστια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Άρτα και κυρίως το χωριό Μελισσουργοί όπου οι  περίπου 20 μόνιμοι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό.

Ορμητικοί χείμαρροι κατεβαίνουν από το βουνό και έχουν κόψει τους δρόμους στα δύο, καθιστώντας αδύνατη κάθε μετακίνηση.

Η Ηπειρος πέρασε χθες τη δυσκολότερη ημέρα από το τριήμερο κακοκαιρίας, με ακραίες ποσότητες νερού να πλήττουν κυρίως την Άρτα.

Το «112» ενεργοποιήθηκε σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία λόγω των έντονων φαινομένων και του αυξημένου κινδύνου, ενώ παράλληλα κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού, περιοχές που έχουν υποστεί σοβαρές επιπτώσεις από τα παρατεταμένα και ισχυρά καιρικά φαινόμενα.

Σημαντικά προβλήματα στη Βόνιτσα

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε αργά το βράδυ της Παρασκευής τον Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας, στην Αιτωλοακαρνανία, όπως είπε, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο δήμαρχος Αθανάσιος Κασόλας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον δήμαρχο, «η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι πολύ δύσκολη, καθώς στα γεφύρια έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, δρόμοι έχουν κλείσει και τα ρέματα είναι άκρως επικίνδυνα».

Η κακοκαιρία σάρωσε τη Βόνιτσα / Πηγή: agrinionews.gr

Όπως πρόσθεσε, «μηχανήματα του δήμου και ιδιωτών επιχειρούν συνεχώς, αλλά δυστυχώς χρειάζεται αρκετός χρόνος για να αποκατασταθούν τα προβλήματα και κυρίως απαιτούνται έργα για την προστασία της περιοχής διότι οι ποσότητες του νερού που πέφτουν πλέον είναι πολύ μεγάλες».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ ότι «είναι πολλά τα πλημμυρισμένα υπόγεια και ισόγεια σπιτιών, αλλά και καταστήματα, κυρίως στην πόλη της Βόνιτσας, ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό πολιτών».

Πλημμύρισαν οι δρόμοι στη Βόνιτσα / Πηγή: agrinionews.gr

Προβλήματα και σε περιοχές της Ηλείας

Προβλήματα και σε περιοχές των Λεχαινών και της Βάρδας προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ  ο δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, «λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν δέντρα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος των κοινοτήτων, Κουρτέσι και Ζησιμοπουλέικα και στην επαρχιακή οδό Βάρδας – Νέας Μανωλάδας».

Η κακοκαιρία χτύπησε τα Λεχαινά

Επίσης, όπως πρόσθεσε, «στις προαναφερόμενες περιοχές χείμαρροι «κατέβασαν» φερτά υλικά, ενώ στην παλιά πόλη των Λεχαινών και στην Βάρδα εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, χωρίς όμως να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα».

Παράλληλα, είπε ότι «τα μηχανήματα του Δήμου επιχείρησαν άμεσα, ώστε να απομακρύνουν τα κομμένα δέντρα και να πραγματοποιήσουν εργασίες καθαρισμού».

Αττική: Πώς δρούσε η συμμορία που έκλεβε ρούχα από μαγαζιά στην Αττική και τα πωλούσε στα Τίρανα
Σχηματίστηκε δικογραφία 22.11.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα που έκλεβε ρούχα από μαγαζιά στην Αττική και τα πωλούσε στα Τίρανα

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και η 54χρονη αρχηγός του κυκλώματος που δρούσε στην Αττική καθώς και μέλη της οικογένειάς της - Πλήθος κλοπιμαίων κατασχέθηκαν σε αποθήκη στα Πετράλωνα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο διαρρήκτες που έπεσαν από ύψος 6 μέτρων επιχειρώντας να διαφύγουν από το μπαλκόνι
Στη Θεσσαλονίκη 22.11.25

Στο νοσοκομείο διαρρήκτες που έπεσαν από ύψος 6 μέτρων επιχειρώντας να διαφύγουν από το μπαλκόνι

Όταν ο ιδιοκτήτης επιστρέφοντας στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη είδε τους διαρρήκτες, εκείνοι επιχείρησαν να διαφύγουν από το μπαλκόνι με αποτέλεσμα να πέσουν στο κενό από ύψος 6 μέτρων

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Γιατί χτύπησε επίμονα μόνο τη Βορειοδυτική Ελλάδα – Το φαινόμενο Οrographic lifting
Ανάρτηση Τσατραφύλλια 22.11.25

Γιατί η κακοκαιρία χτύπησε επίμονα μόνο τη Βορειοδυτική Ελλάδα - Το φαινόμενο Οrographic lifting

Όταν την ώρα που εκδηλώνεται η κακοκαιρία υπάρχει και βαρομετρικό χαμηλό ανοικτά του Ιονίου, η τροφοδοσία υγρασίας είναι συνεχής οπότε δημιουργούνται «rain trains», εξηγεί ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Βράβευση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Γεράσιμου Σιάσου, από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
Ελλάδα 22.11.25

Βράβευση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, Γεράσιμου Σιάσου, από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

Ο κ. Σιάσος υπογράμμισε τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας, της προαγωγής της καινοτομίας και της συνεχούς εκπαίδευσης των νέων επιστημόνων στον τομέα της Χειρουργικής

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Βορειοδυτική Ελλάδα – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά
Τεράστιες καταστροφές 22.11.25

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Βορειοδυτική Ελλάδα - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά

Στην Ήπειρο έπεσε βροχή ενός μηνός σε λίγες ώρες - Αποκομμένοι οικισμοί στα Τζουμέρκα, ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού - Εκτεταμένες πλημμύρες στη Θεσπρωτία, η κακοκαιρία βύθισε καλλιέργειες στη λάσπη

Σύνταξη
Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία – Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα
Καιρός 22.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία - Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα

Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησο, κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Τετάρτη σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
