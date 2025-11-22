Κακοκαιρία: Ποιοι δήμοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν άλλοι τρεις δήμοι της Ηπείρου, μετά την κακοκαιρία και τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Οι περιοχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι:

Δήμος Ιωαννιτών (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), για τις συνέπειες των πλημμυρών.

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Δήμος Πωγωνίου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), για πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει για τρεις μήνες, από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων, δηλαδή έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται πως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν χθες, τρεις δήμοι της Ηπείρου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Ο Δήμος Ζηρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, τίθεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν.

Η διάρκεια της κήρυξης ορίζεται σε τρεις μήνες, έως τις 9 Φεβρουαρίου 2026, ενώ η άρση της θα γίνει αυτόματα με τη λήξη της περιόδου.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τίθεται και ο Δήμος Ζαγορίου, μετά τα έντονα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 19 και 20 Νοεμβρίου. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες αλλά και κατολισθήσεις σε πολλά σημεία του ορεινού οδικού δικτύου. Η απόφαση ισχύει έως τις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης τίθεται και μέρος του Δήμου Φιλιατών, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.