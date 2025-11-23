view
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στη Δυτική Ελλάδα – Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι

Πλημμυρισμένα σπίτια, κατεστραμμένοι δρόμοι και εκτάσεις καλυμμένες από νερό άφησε πίσω της η κακοκαιρία που χτύπησε τη Δυτική Ελλάδα.

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Τις πληγές της μετράει η Δυτική Ελλάδα μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε πολλές περιοχές. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, ποτάμια φούσκωσαν, χωριά αποκλείστηκαν.

Παράλληλα, ήχησαν μηνύματα από το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ η Πυροσβεστική κλήθηκε να παρέμβει σε πολλές περιπτώσεις για άντληση υδάτων, κοπή δέντρων και παροχή βοήθειας, λόγω των έντονων φαινομένων στα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επτά δήμοι – Ανυπολόγιστες ζημιές σε Κέρκυρα, Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία

Λόγω της κακοκαιρίας και των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις σαρωτικές πλημμύρες, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ζαγορίου, Ιωαννιτών και Πωγωνίου (ΠΕ Ιωαννίνων), Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΠΕ Άρτας), Φιλιατών (ΠΕ Θεσπρωτίας), Ζηρού (ΠΕ Πρέβεζας) και Νεστορίου (ΠΕ Καστοριάς). Συνεργεία του δήμου σε διάφορες περιοχές της Κέρκυρας και της Ηπείρου, παλεύουν να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που μπήκαν μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Εικόνες καταστροφής στην Κέρκυρα

Εικόνες καταστροφής στην Κέρκυρα

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν και την Κέρκυρα, κυρίως στα βόρεια του νησιού. Η κατάσταση στην Κασσιόπη παραμένει δύσκολη, όπου ειδικά συνεργεία εξακολουθούν να επιχειρούν για την άντληση υδάτων από πλημμυρισμένες επιχειρήσεις.

Είναι ενδεικτικό ότι τα δύο τελευταία 24ωρα έγιναν πάνω από 200 κλήσεις στην Πυροσβεστική για την παροχή βοήθειας, κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων σε όλη την βόρεια Κέρκυρα, ενώ ο δήμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Στο νησί έγιναν πολλές κατολισθήσεις, με ολόκληρες πλαγιές να υποχωρούν και να καταπλακώνουν σπίτια, που καλύφθηκαν από τόνους λάσπης.

Η κακοκαιρία χτύπησε την Κέρκυρα

Η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο τμήμα του νησιού.

Σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις έχουν καταγραφεί στις περιοχές Σιδάρι, Καρουσάδες και Βελονάδες, όπως προέκυψε και μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος.

Μηχανήματα επιχειρούν να καθαρίσουν δρόμους στην Κέρκυρα

Καταστροφές στην Κέρκυρα από την κακοκαιρία

Ανυπολόγιστες ζημιές σε Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία

Έντονο το αποτύπωμα της κακοκαιρίας και σε Κόνιτσα, Τζουμέρκα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία και Άρτα.

Στο Δήμο Β. Τζουμέρκων καταγράφονται μεγάλες ζημιές στις υποδομές καθώς η μανία του νερού που υπερχείλισε τα ποτάμια, παρέσυρε ό,τι βρήκε στον διάβα της. Η γέφυρα μπέλεϊ στον Άραχθο υπέστη σοβαρές ζημιές με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων και να αποκοπεί η επαρχιακή οδός Ιωαννίνων-Πραμάντων.

Πολλά χωριά δεν έχουν πρόσβαση λόγω των κατολισθήσεων ή των καθιζήσεων στο οδόστρωμα, ενώ προβλήματα υπάρχουν στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση. Τα συνεργεία του δήμου δίνουν μάχη για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Ο κάμπος της Φιλιππιάδας πλημμύρισε με αποτέλεσμα οι καλλιέργειες ακτινίδιου να υποστούν ζημίες. Η περιοχή δέχτηκε μεγάλο όγκο υδάτων λόγω ακαθάριστων ρεμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χωριά Κλεισούρα και Αμμότοπος «κόπηκαν στη μέση», καθώς οι χείμαρροι παρέσυραν, φερτά υλικά και ξεριζωμένα δέντρα από το Ξηροβούνι.

Δείτε εικόνες από τις πλημμύρες στην Ήπειρο

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

Τροχαίο στο Παγκράτι: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στους δύο οδηγούς – Αφέθηκαν ελεύθεροι
Πώς έγινε 22.11.25

Τροχαίο στο Παγκράτι: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στους δύο οδηγούς – Αφέθηκαν ελεύθεροι

Τραγικό πρόσωπο του δυστυχήματος η 34χρονη κόρη της άτυχης γυναίκας που είναι άτομο με αναπηρία και έμεινε μόνη στη ζωή της - Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη φιλοξενία της σε κάποια κοινωνική δομή

Σύνταξη
Γιώργος Αλκαίος: Ψεύτικο προφίλ «παρίστανε» τον τραγουδιστή και ζητούσε 3.000 ευρώ από θαυμαστές
Προσοχή! 22.11.25

Γιώργος Αλκαίος: Ψεύτικο προφίλ «παρίστανε» τον τραγουδιστή και ζητούσε 3.000 ευρώ από θαυμαστές

Άγνωστοι δημιούργησαν λογαριασμό στα social με το όνομα και τις φωτογραφίες του καλλιτέχνη, ζητώντας χρήματα από θαυμαστές. Ο Γιώργος Αλκαίος κατήγγειλε την απάτη και κάλεσε σε άμεσο report και μπλοκάρισμα

Σύνταξη
Αττική: Πώς δρούσε η συμμορία που έκλεβε ρούχα από μαγαζιά στην Αττική και τα πωλούσε στα Τίρανα
Σχηματίστηκε δικογραφία 22.11.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα που έκλεβε ρούχα από μαγαζιά στην Αττική και τα πωλούσε στα Τίρανα

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και η 54χρονη αρχηγός του κυκλώματος που δρούσε στην Αττική καθώς και μέλη της οικογένειάς της - Πλήθος κλοπιμαίων κατασχέθηκαν σε αποθήκη στα Πετράλωνα

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Βορειοδυτική Ελλάδα – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά
Τεράστιες καταστροφές 22.11.25

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Βορειοδυτική Ελλάδα - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά

Στην Ήπειρο έπεσε βροχή ενός μηνός σε λίγες ώρες - Αποκομμένοι οικισμοί στα Τζουμέρκα, ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού - Εκτεταμένες πλημμύρες στη Θεσπρωτία, η κακοκαιρία βύθισε καλλιέργειες στη λάσπη

Σύνταξη
Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»
Τελευταία προσθήκη 22.11.25

Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»

Το Μουσείο Grevin στο Παρίσι αποκάλυψε την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, την ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, δεκαετίες μετά το θάνατο της.

Σύνταξη
Σαρώνει την Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία – Πάνω από 365 κλήσεις στην Πυροσβεστική, μπαράζ μηνυμάτων από το 112
Πλημμύρες 21.11.25

Σαρώνει την Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία – Πάνω από 365 κλήσεις στην Πυροσβεστική, μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές κυρίως της Ηπείρου

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμα – 350 κλήσεις έχουν «κόψει» οι κάμερες της Αττικής Οδού
Έτρεχε με 210 21.11.25

Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμα ο Τσιτσιπάς – 350 κλήσεις έχουν «κόψει» οι κάμερες της Αττικής Οδού

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταγράφηκε από κάμερες στην Αττική Οδό να τρέχει με 210 χιλιόμετρα - Είχε προθεσμία 7 ημερών να υποβάλει ένσταση χωρίς να το κάνει

Σύνταξη
Βορίζια: Ελεύθερος ο 58χρονος Φραγκιαδάκης – Του επιβλήθηκε ο όρος να μην επιστρέψει στο χωριό
Κρήτη 21.11.25

Βορίζια: Ελεύθερος ο 58χρονος Φραγκιαδάκης – Του επιβλήθηκε ο όρος να μην επιστρέψει στο χωριό

Ο 58χρονος πατέρας των 4 συλληφθέντων της οικογένειας Φραγκιαδάκη και αδερφός της 56χρονης Ευαγγελίας που έχασε τη ζωή της στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια

Σύνταξη
«Διαβολική κίνηση» – Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram
Να 'χαμε να λέγαμε 20.11.25

«Διαβολική κίνηση» - Τα κόκκινα παπούτσια της Μιράντα Πρίστλι γίνονται ταμπού της μόδας στο Instagram

Το κοντινό πλάνο στα κόκκινα τακούνια με καρφιά της Μιράντα Πρίστλι, στο τρέιλερ της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada 2», προκαλεί μια κάποια συζήτηση για την αιχμηρή μόδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Όλα τα μάτια στη Γενεύη – Ευρωπαίοι, Ουκρανοί και αξιωματούχοι των ΗΠΑ συζητούν για το σχέδιο Τραμπ
Ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις 23.11.25

Όλα τα μάτια στη Γενεύη - Ευρωπαίοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν για το σχέδιο Τραμπ

Ξεκίνησαν οι διπλωματικές συζητήσεις στη Γενεύη - Το σχέδιο φαίνεται ότι συνέταξαν οι απεσταλμένοι των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν - Πίεση των ΗΠΑ σε Ουκρανία να το αποδεχθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;
Σφοδρά πυρά 23.11.25

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;

Ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρει ότι «κάνει εντύπωση η σιωπή του (...) για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους

Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, ο κ. Μητσοτάκης, θριαμβολογεί ότι θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από ότι είχε προγραμματιστεί η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους αγρότες που βρίσκονται σε αγωνιστικό αναβρασμό με εμφανή στόχο να κατευνάσει τις αντιδράσεις τους

Σύνταξη
Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα – Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι
Ανάρτηση Τσατραφύλλια 23.11.25

Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα - Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν σοβαρή κακοκαιρία σε όλη την επικράτεια - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αλλά «μην περιμένετε να έρθουν κρύα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»

Σφοδρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης, με αιχμή την οικονομία, άσκησαν οι Κώστας Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ) και Γιώργος Γαβρήλος (ΣΥΡΙΖΑ) - «Η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι έγινε ένα οικονομικό θαύμα» «βλέπουμε μια κοινωνία που το 20% ζει καλύτερα και το 80% χειρότερα»

Σύνταξη
Εργασία: Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει – Στους εργοδότες είναι το πρόβλημα
Οικονομία 23.11.25

Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει στην εργασία - Το πρόβλημα το έχουν τελικά οι εργοδότες

Η Gen Z δεν αποτυγχάνει να προσαρμοστεί. Ο σύγχρονος χώρος εργασίας την απογοητεύει. Οι εργοδότες είναι εκείνοι που θα πρέπει να τους βοηθήσουν να μάθουν να εργάζονται  

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;
Blank Space 23.11.25

Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;

Περισσότερα τραγούδια, περισσότερες σειρές, περισσότερες τάσεις—και όμως λιγότερη ουσιαστική δημιουργία. Η κουλτούρα των αλγορίθμων και της αγοράς ευνοεί τον όγκο, την προβολή και τον θόρυβο, ενώ η πραγματική πρωτοτυπία χάνεται

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές
Έκθεση 23.11.25

Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση AI στην Ευρώπη - Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Σύνταξη
Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν
Τεχνολογία 23.11.25

Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν

Τα ανησυχητικά στοιχεία για το phishing, δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική προστασίας των emails τους.

Σύνταξη
Best Cities: Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής – Η έκπληξη της λίστας
Έρευνα 23.11.25

Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής - Η έκπληξη της λίστας Best Cities

Ποιες πολύ δημοφιλείς πόλεις δεν κατάφεραν καν να μπουν στην εικοσάδα των Best Cities - Σταθερά στη λίστα η Ευρώπη - Ποιότητα ζωής, ελκυστικότητα και ευημερία, οι παράγοντες που εξετάζονται

Σύνταξη
Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» – Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον
Μακαρθισμός 23.11.25

Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» - Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον

Το 1947, άνθρωποι του κλάδου που ανησυχούσαν για τη λογοκρισία εν μέσω του «Κόκκινου Τρόμου» ίδρυσαν την Επιτροπή για την Πρώτη Τροπολογία — που αναβίωσε πρόσφατα από την Τζέιν Φόντα, της οποίας ο πατέρας ήταν ιδρυτικό μέλος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

