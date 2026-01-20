newspaper
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Κακοκαιρία: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Τετάρτη
Ελλάδα 20 Ιανουαρίου 2026 | 15:40

Κακοκαιρία: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Τετάρτη

Με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής τα σχολεία την Τετάρτη για προληπτικούς λόγους θα μείνουν κλειστά - Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Κλειστά θα μείνουν την Τετάρτη όλα τα σχολεία της Αττικής λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας, ύστερα από απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά.

Σύμφωνα με την απόφαση του Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία σε όλη την Αττική θα μείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με στόχο την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις με υψηλή πυκνότητα.

Σε δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς επεσήμανε τα εξής: «Πριν από λίγο, η Αττική μας τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά μοντέλα και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, αποφασίσαμε το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική για αύριο, Τετάρτη».

Όπως τονίζει ο Νίκος Χαρδαλιάς τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα από τις 12 το μεσημέρι και μετά, με ισχυρές καταιγίδες, δυνατούς ανέμους και μεγαλύτερο όγκο νερού από την προηγούμενη φορά. «Αυτό που μας ανησυχεί δεν είναι τόσο το ύψος της βροχής, όσο η ραγδαιότητά της – πολύ νερό σε ελάχιστο χρόνο», αναφέρει ο Νίκος Χαρδαλιάς.\

Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης και όπως είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς «τα μαθήματα δεν χάνονται. Αξιοποιούμε την τηλεκπαίδευση και περιορίζουμε τις μετακινήσεις, ιδίως κατά τις κρίσιμες ώρες εκδήλωσης των φαινομένων, καθώς μόνο η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί καθημερινά 1.910 δρομολόγια για περισσότερους από 32.000 μαθητές».

«Σεβόμαστε τον οικογενειακό προγραμματισμό, γνωρίζουμε όμως τις αντοχές, αλλά και τις αδυναμίες παλαιών υποδομών και επιλέγουμε να κινηθούμε προληπτικά. Γιατί η ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας είναι ξεκάθαρη και δεν σηκώνει ρίσκο. Και όταν πρόκειται για την ασφάλειά τους, οφείλουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά», τονίζει ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Σημειώνεται ότι με εντολή του Περιφερειάρχη, όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Τρίτης σε υψηλή επιφυλακή, προκειμένου να συνδράμει, εφόσον αυτό ζητηθεί, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας.

Ήδη, συνεδριάζουν τα Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.) σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες του Λεκανοπεδίου, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία σε ζητήματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Συνεδριάζει η διυπουργική

Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκαλεί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προσταστίας Γιάννης Κεφαλογιάννης με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας  ενόψει της επερχόμενης κακοκαιρίας.

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
