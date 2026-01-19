Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ της Τρίτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια , όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι.

Για την Αττική, ο Γιάννης Καλλιάνος ανέφερε ότι από το βράδυ της Τρίτης αναμένονται αυξημένες βροχοπτώσεις, ενώ την Τετάρτη προβλέπονται πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ πυκνές χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το έντονο κρύο θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως την Τρίτη, με χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανέφερε, μέχρι την Τρίτη το μεσημέρι αναμένονται τοπικές και κατά βάση εξασθενημένες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι τη Τρίτη ενώ το πρωί θα σημειωθεί ισχυρός παγετός.

Στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους -8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις μεγάλες πόλεις θα κυμανθεί μεταξύ -5 και -6 βαθμών. Στα κεντρικά ορεινά τμήματα οι ελάχιστες τιμές θα κυμανθούν από -4 έως -2 βαθμούς, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται το πρωί της Τρίτης.