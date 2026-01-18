newspaper
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καιρός: Περαιτέρω επιδείνωση ενόψει, με καταιγίδες και πυκνά χιόνια – Το εντυπωσιακό και παράδοξο φαινόμενο
Ελλάδα 18 Ιανουαρίου 2026 | 15:00

Καιρός: Περαιτέρω επιδείνωση ενόψει, με καταιγίδες και πυκνά χιόνια – Το εντυπωσιακό και παράδοξο φαινόμενο

Ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση από το βράδυ της Τρίτης και μετά, ενώ είναι σε εξέλιξη η ψυχρή εισβολή με χιόνια σε χαμηλό υψόμετρο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

Spotlight

Περαιτέρω επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ της Τρίτης με κύριο χαρακτηριστικό τις καταιγίδες, τις πυκνές χιονοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη, όπως προειδοποιούν μετεωρολόγοι.

Αυτό θα συμβεί ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, με πολλές περιοχές χαμηλού υψομέτρου να δέχονται χιονοπτώσεις στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα.

Καιρός: Το εντυπωσιακό και παράδοξο φαινόμενο

Παρατηρείται όμως και ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό, και εκ πρώτης όψεως παράδοξο φαινόμενο στη χώρα μας: ενώ σε χαμηλά και μεσαία υψόμετρα σημειώνεται χιονόπτωση, ακόμη και κάτω από τα 500 μέτρα υψόμετρο, στις υψηλότερες κορυφές του Ολύμπου ο καιρός είναι αίθριος, με ηλιοφάνεια.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το Οροπέδιο των Μουσών και την κάμερα καιρού του meteolive.gr, σε υψόμετρο περίπου 2700 μέτρων, όπου επικρατεί απόλυτη διαύγεια, σε πλήρη αντίθεση με τις συνθήκες έντονης χιονόπτωσης που καταγράφονταν την ίδια ώρα σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Εικόνα 1. Αίθριος καιρός στα 2.700 μ στις 10:00 το πρωί της Κυριακής 18/01/2026, με τη θερμοκρασία κοντά στους -8 ºC. Πηγή: meteolive.gr

Εικόνα 2. Πυκνή χιονόπτωση σε υψόμετρο 1800 μ στις βόρειες πλαγιές του Ολύμπου. Πηγή: meteolive.gr

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι σπάνιο στη μετεωρολογία και μπορεί να εξηγηθεί πλήρως αν εξετάσουμε τη κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας, όπως αυτή αποτυπώνεται στη ραδιοβόλιση της Θεσσαλονίκης στις στις 02:00 το πρωί της 18ης Ιανουαρίου, αναφέρει το meteo. Η ραδιοβόλιση δείχνει ότι πάνω από υψόμετρο περίπου 2300–2700 μέτρα υψόμετρο η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετικά ξηρή, με μόλις 9 % σχετική υγρασία. Αυτό σημαίνει ότι στα ανώτερα στρώματα υπήρχε καθοδική κίνηση αέρα, η οποία ξηραίνει την ατμόσφαιρα και διαλύει τα νέφη.

Αντίθετα, στα χαμηλότερα στρώματα της τροπόσφαιρας (κάτω από τα 1500 μ) η ατμόσφαιρα ήταν κορεσμένη, με σχετική υγρασία κοντά στο 100 %, ευνοώντας τη δημιουργία εκτεταμένης νέφωσης και χιονοπτώσεων. Να σημειώσουμε ότι τα προγνωστικά μοντέλα καιρού προέβλεψαν με επιτυχία το φαινόμενο.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες επικράτησαν και το Σάββατο 17/01, όταν ο δορυφόρος Sentinel-2 είδε τις χιονισμένες κορυφές του Ολύμπου πάνω από τις νεφώσεις.

Δορυφορική εικόνα του Ολύμπου, από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 το πρωί του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου 2026.

Καιρός: Αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση

Από το βράδυ της Τρίτης ο καιρός θα επιδεινωθεί περαιτέρω όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι Γιάννης Καλλιάνος και Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως εξηγεί ο κ. Κολυδάς «από την Τρίτη το βράδυ και καθώς πλησιάζει το βαρομετρικό χαμηλό από τη Κεντρική Μεσόγειο, αναμένεται καλύτερη δυναμική υποστήριξη, περισσότερη υγρασία και συνεπώς περισσότερα και πιο αξιόλογα φαινόμενα την Τετάρτη». Επισημαίνει, επίσης, ότι «ήδη η ΕΜΥ έχει αφήσει ανοιχτό παράθυρο για σχετική προειδοποίηση, καθώς στη γενική της πρόγνωση αναφέρεται για επικείμενη «επιδείνωση του καιρού»».

«Τα έντονα φαινόμενα θα  έρθουν από την Τρίτη το βράδυ, όταν η υγρασία συναντήσει το εγκλωβισμένο ψύχος»

Από την πλευρά του ο Γιάννης Καλλιάνος αναφέρει σε ανάλυσή του, ότι τα έντονα φαινόμενα θα  έρθουν από την Τρίτη το βράδυ, όταν η υγρασία συναντήσει το εγκλωβισμένο ψύχος.

«Μέχρι και την Τρίτη (20/1) το πρωί προς μεσημέρι, τα φαινόμενα στη χώρα δεν θα έχουν γενικά έντονο χαρακτήρα. Θα επιμείνει το κρύο (κατά τόπους παγετός), με λίγες τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερα υψόμετρα στη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς να φαίνεται ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα. Αυτό που, από Μετεωρολογικής άποψης, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτό που σταδιακά θα συμβεί από την Τρίτη το μεσημέρι και στη συνέχεια. Προφανώς και δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, απλά δεν το συναντάμε πολύ συχνά κάθε χρόνο», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, «σταδιακά θα μας προσεγγίσει ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Κεντρική Μεσόγειο. Τέτοια συστήματα είναι συνήθως “φορτωμένα” με υγρασία και οργανωμένες – πυκνές νεφώσεις, άρα μπορούν να δώσουν πολλά και κατά τόπους έντονα φαινόμενα όταν βρουν τις κατάλληλες συνθήκες.

Το “κλειδί” και το μάθημα Μετεωρολογίας που εδώ και μέρες σας κάνω αναφορά, είναι ότι το χαμηλό θα έρθει να «συναντήσει» τον εγκλωβισμό ψύχους που θα υπάρχει ήδη πάνω από τη χώρα μετά από αρκετές ημέρες ψυχρής εισβολής».

Όπως σημειώνει ο κ. Καλλιάνος:

  • Θα υπάρχει ψυχρή, ξηρότερη αέρια μάζα κοντά στο έδαφος και στα χαμηλά στρώματα (κρύο υπόστρωμα), και από πάνω της θα αρχίσουν να εισβάλλουν θερμότερες και πολύ υγρές αέριες μάζες που συνοδεύουν το χαμηλό (υγρή τροφοδοσία).
  • Εκεί που αυτές οι δύο διαφορετικές αέριες μάζες συγκρούονται και “γλιστράει” η θερμότερη – υγρή πάνω από την ψυχρή, θα υπάρξει ισχυρή ανύψωση, και θα δημιουργηθούν πυκνές νεφώσεις μεγάλου πάχους οι οποίες θα παράγουν μεγάλης ποσότητας υετό.
  • Επομένως, όπως είναι φυσιολογικό, θα αυξηθεί πολύ η πιθανότητα για έντονες βροχές – καταιγίδες και, ταυτόχρονα, για πολύ πυκνές χιονοπτώσεις όπου ασφαλώς οι θερμοκρασίες το επιτρέπουν.

«Αξίζει να σημειωθεί, ότι, σταδιακά από την Τρίτη το μεσημέρι και για όλη την Τετάρτη θα πνέουν στα πελάγη θυελλώδεις Ανατολικοί – Νoτιοανατολικοί άνεμοι των οποίων η ένταση θα φτάνει τα 8-9 μποφόρ και ίσως τοπικά και παραπάνω. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα με ακυρώσεις δρομολογίων πλοίων ή ακόμα και καθυστερήσεις σε προσγειώσεις ή απογειώσεις αεροπλάνων», σημειώνει.

Καιρός – Νέα επιδείνωση: Τι φαινόμενα θα επικρατήσουν ανά περιοχή – Τι θα γίνει στην Αττική

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, αναμένονται:

«1) Στα Κεντρικά και Νότια : Bροχές – καταιγίδες
Καθώς το χαμηλό πλησιάζει και αντλεί περαιτέρω υγρασία πάνω από πιο θερμές θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου, ο καιρός σταδιακά θα επιδεινωθεί με κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες στα κεντρικά και νότια. Για την Αττική, αυτό θα συμβεί από περίπου το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη και στη συνέχεια (με τη γενική εικόνα να δείχνει πιο βροχερή την Τετάρτη).

2) Στα ορεινά σε όλη την ηπειρωτική χώρα : Πυκνές κατά τόπους χιονοπτώσεις
Στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, αυτό το σενάριο ευνοεί πολύ τις πυκνές χιονοπτώσεις.

3) Στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και Βορειότερα : Χιονοπτώσεις πρόσκαιρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα
Από τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και Βορειότερα, αυξάνεται η πιθανότητα να εκδηλωθούν πυκνές χιονοπτώσεις και σε ημιορεινά, ίσως πρόσκαιρα και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα, ανάλογα με το πόσο “αντέχει” το ψυχρό στρώμα κοντά στο έδαφος και την ένταση των φαινομένων (η μεγάλη ένταση συχνά “ρίχνει” το όριο χιονόπτωσης) αλλά και την ακριβή τροχιά και ταχύτητα του χαμηλού.

Σε τέτοιες καταστάσεις, αν επαληθευτεί ο εγκλωβισμός ψύχους στα χαμηλά επίπεδα της ηπειρωτικής χώρας έως την Τρίτη και σημειωθεί αξιόλογος υετός, όπως αυτή την ώρα φαίνεται, τότε οι χιονοστρώσεις μπορούν να γίνουν γρήγορα αξιόλογες και να υπάρξουν δυσκολίες σε μετακινήσεις, ειδικά στα ορεινά – ημιορεινά μέχρι να προλάβει να ανέβει η θερμοκρασία και να το «γυρίσει» πάλι σε βροχή».

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, ο κ. Καλλιάνος αναφέρει:

«Μέχρι την Τρίτη πρωί – μεσημέρι θα επικρατεί κρύο και θα εκδηλώνονται λίγες τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και στα Βόρεια και χαμηλότερα, όχι όμως γενικά κάτι ανησυχητικό.
Από την Τρίτη το μεσημέρι και έπειτα, αλλάζει η “ποιότητα” του καιρού, γιατί θα μας επηρεάσει ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα αλληλεπιδράσει με τον εγκλωβισμένο ψυχρό αέρα και άρα θα υπάρξει αυξημένη πιθανότητα για ισχυρές βροχές – καταιγίδες (κεντρικά – νότια, συμπεριλαμβάνεται και η Αττική) και πολύ πυκνά χιόνια στα ορεινά, με τις χιονοπτώσεις να εκδηλώνονται και σε ημιορεινά τμήματα της Κεντρικής Ελλάδας αλλά και σε σχεδόν πεδινές περιοχές της Βόρειας χώρας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σούπερ μάρκετ: Ρεκόρ τζίρου, επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ και μεγάλες ανατροπές στον χάρτη του λιανεμπορίου

Σούπερ μάρκετ: Ρεκόρ τζίρου, επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ και μεγάλες ανατροπές στον χάρτη του λιανεμπορίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

World
ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες
Ελλάδα 18.01.26

Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες

Άκαρπες αποδείχθηκαν οι έρευνες για τον εξαφανισμένο 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και στις Βρύσσες Αποκορώνου.

Σύνταξη
Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»
Οργή κατοίκων 18.01.26

Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»

Σε διαρροή καυσίμων πιθανολογείται ότι οφείλεται η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο»,

Σύνταξη
Καιρός: Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις
Καιρός 18.01.26

Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή - Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις

Παγετός κατά τόπους ισχυρός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα: «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας» – Ήχησε το 112 – Yπό μερικό έλεγχο
Κίνδυνος 18.01.26 Upd: 04:35

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα: «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας» – Ήχησε το 112 – Yπό μερικό έλεγχο

Χωρίς ρεύμα το Πέραμα και περιοχές του Πειραιά, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τη φωτιά - Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά, ενώ υπάρχουν προειδοποιήσεις για την επικινδυνότητα των καπνών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 18.01.26

Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’

Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ για τη 17η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία
Go Fun 18.01.26

Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία

Η αυλαία της ζωής της Σάνεν Ντόχερτι μπορεί να έπεσε τον Ιούλιο του 2024, όμως η δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Κερτ Ισουαριένκο, φαίνεται πως μόλις περνά σε ένα νέο, ακόμα πιο σκοτεινό κεφάλαιο

Σύνταξη
ΕΕ: Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα – Μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις να λειτουργήσουν ως ανάχωμα;
Διαφάνεια στις αμοιβές 18.01.26

Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα στην Ευρώπη - Μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις να λειτουργήσουν ως ανάχωμα;

Η έκθεση του Eurofound εστιάζει στις συλλογικές συμβάσεις - από τις οποίες καλύπτεται το 60% των εργαζομένων στην ΕΕ - ως δυνητικά ισχυρό μηχανισμό για να αντιμετωπιστεί το μισθολογικό χάσμα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Greece Pushes Energy Hub Role Linking Saudi Arabia to Europe
English edition 18.01.26

Greece Pushes Energy Hub Role Linking Saudi Arabia to Europe

In a TV interview after a Riyadh visit, Greece’s energy minister outlined three strategic connectivity projects with Saudi Arabia, framed within EU energy policy, maritime decarbonization talks, and efforts to curb household power costs.

Σύνταξη
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media
Ανάρτηση 18.01.26

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media

«Πολλές φορές ό,τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί», έγραψε μεταξύ άλλων η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο
Πολιτική 18.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο

«Οι πολίτες ξέρουν καλά πια τι σημαίνει διακυβέρνηση Μητσοτάκη: κάνει τη ζωή των πολιτών δύσκολη, αλλά ως διά μαγείας δεν φέρει ποτέ καμιά ευθύνη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή
Κύπρος 18.01.26

Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή

Για… πειράγματα που προηγήθηκαν μέσω βίντεο στο Tik Tok το φονικό στην Πάφο - Ο 30χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον 41χρονο θείο του, ισχυρίζεται όμως ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία
Κόσμος 18.01.26

Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Πρέσβεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ συναντώνται σήμερα εκτάκτως, προκειμένου να συζητήσουν την απάντησή τους στις δασμολογικές απειλές Τραμπ σε όσους θεωρεί ότι θέτουν εμπόδια στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»
Agro-in 18.01.26

Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»

Οι αγρότες καλούν την κυβέρνηση να μην απαξιώνει τη συνάντηση - «Κόκκινες γραμμές» παραμένουν τα αιτήματα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στον τόπο τους, τα χωράφια τα κοπάδια και τις εκμεταλλεύσεις τους

Σύνταξη
Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες
Ελλάδα 18.01.26

Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες

Άκαρπες αποδείχθηκαν οι έρευνες για τον εξαφανισμένο 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και στις Βρύσσες Αποκορώνου.

Σύνταξη
Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;
The Killing Age 18.01.26

Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;

Ο σύγχρονος κόσμος αφηγείται την ιστορία του ως πορεία προόδου. Στο The Killing Age, ο ιστορικός Κλίφτον Κρέις υποστηρίζει ότι η νεωτερικότητα χτίστηκε πάνω στη βία: δουλεία, αποικιοκρατία και πόλεμος ως μηχανισμοί πλούτου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι ευχές της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί ενόψει τελικού: «Καλή επιτυχία» (pic)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Οι ευχές της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί ενόψει τελικού: «Καλή επιτυχία» (pic)

Ευχές για την κατάκτηση του τροπαίου του Κόπα Άφρικα έστειλε ο Ολυμπιακός στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί βασικός στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Σενεγάλη το βράδυ της Κυριακής.

Σύνταξη
Έρωτας τέλος: Μέγκαν Φοξ και MGK βάζουν ξανά «τελεία» στην σχέση τους μετά τη γέννηση της κόρης τους
Fizz 18.01.26

Έρωτας τέλος: Μέγκαν Φοξ και MGK βάζουν ξανά «τελεία» στην σχέση τους μετά τη γέννηση της κόρης τους

Παρότι έγιναν πρόσφατα γονείς, η Μέγκαν Φοξ και ο Machine Gun Kelly δεν είναι πια ζευγάρι. Ό,τι υπήρξε ρομαντικά ανάμεσά τους έχει τελειώσει, με προτεραιότητα πλέον το παιδί τους.

Σύνταξη
Σε δύσκολη θέση ο Τόμας Φρανκ στην Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Σε δύσκολη θέση ο Τόμας Φρανκ στην Τότεναμ

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται ο Τόμας Φρανκ, καθώς η διοίκηση της Τότεναμ εξετάζει το σενάριο απόλυσής του μετά τη νέα ήττα, αυτή τη φορά από τη Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο