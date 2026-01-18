Περαιτέρω επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ της Τρίτης με κύριο χαρακτηριστικό τις καταιγίδες, τις πυκνές χιονοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη, όπως προειδοποιούν μετεωρολόγοι.

Αυτό θα συμβεί ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, με πολλές περιοχές χαμηλού υψομέτρου να δέχονται χιονοπτώσεις στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα.

Καιρός: Το εντυπωσιακό και παράδοξο φαινόμενο

Παρατηρείται όμως και ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό, και εκ πρώτης όψεως παράδοξο φαινόμενο στη χώρα μας: ενώ σε χαμηλά και μεσαία υψόμετρα σημειώνεται χιονόπτωση, ακόμη και κάτω από τα 500 μέτρα υψόμετρο, στις υψηλότερες κορυφές του Ολύμπου ο καιρός είναι αίθριος, με ηλιοφάνεια.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το Οροπέδιο των Μουσών και την κάμερα καιρού του meteolive.gr, σε υψόμετρο περίπου 2700 μέτρων, όπου επικρατεί απόλυτη διαύγεια, σε πλήρη αντίθεση με τις συνθήκες έντονης χιονόπτωσης που καταγράφονταν την ίδια ώρα σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι σπάνιο στη μετεωρολογία και μπορεί να εξηγηθεί πλήρως αν εξετάσουμε τη κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας, όπως αυτή αποτυπώνεται στη ραδιοβόλιση της Θεσσαλονίκης στις στις 02:00 το πρωί της 18ης Ιανουαρίου, αναφέρει το meteo. Η ραδιοβόλιση δείχνει ότι πάνω από υψόμετρο περίπου 2300–2700 μέτρα υψόμετρο η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετικά ξηρή, με μόλις 9 % σχετική υγρασία. Αυτό σημαίνει ότι στα ανώτερα στρώματα υπήρχε καθοδική κίνηση αέρα, η οποία ξηραίνει την ατμόσφαιρα και διαλύει τα νέφη.

Αντίθετα, στα χαμηλότερα στρώματα της τροπόσφαιρας (κάτω από τα 1500 μ) η ατμόσφαιρα ήταν κορεσμένη, με σχετική υγρασία κοντά στο 100 %, ευνοώντας τη δημιουργία εκτεταμένης νέφωσης και χιονοπτώσεων. Να σημειώσουμε ότι τα προγνωστικά μοντέλα καιρού προέβλεψαν με επιτυχία το φαινόμενο.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες επικράτησαν και το Σάββατο 17/01, όταν ο δορυφόρος Sentinel-2 είδε τις χιονισμένες κορυφές του Ολύμπου πάνω από τις νεφώσεις.

Καιρός: Αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση

Από το βράδυ της Τρίτης ο καιρός θα επιδεινωθεί περαιτέρω όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι Γιάννης Καλλιάνος και Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως εξηγεί ο κ. Κολυδάς «από την Τρίτη το βράδυ και καθώς πλησιάζει το βαρομετρικό χαμηλό από τη Κεντρική Μεσόγειο, αναμένεται καλύτερη δυναμική υποστήριξη, περισσότερη υγρασία και συνεπώς περισσότερα και πιο αξιόλογα φαινόμενα την Τετάρτη». Επισημαίνει, επίσης, ότι «ήδη η ΕΜΥ έχει αφήσει ανοιχτό παράθυρο για σχετική προειδοποίηση, καθώς στη γενική της πρόγνωση αναφέρεται για επικείμενη «επιδείνωση του καιρού»».

🎯Η ΜΕΤΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

✅ Έχουμε ήδη εξηγήσει γιατί οι πολύ ψυχρές και ξηρές μάζες που ήρθαν από τα ΒΑ δεν είναι ικανές να προκαλέσουν αξιόλογο υετό (βροχές και χιονοπτώσεις) στην περιοχή μας. Αντίθετα , από την Τρίτη το βράδυ και καθώς πλησιάζει το βαρομετρικό… pic.twitter.com/u8FHCLO1BA — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 18, 2026

«Τα έντονα φαινόμενα θα έρθουν από την Τρίτη το βράδυ, όταν η υγρασία συναντήσει το εγκλωβισμένο ψύχος»

Από την πλευρά του ο Γιάννης Καλλιάνος αναφέρει σε ανάλυσή του, ότι τα έντονα φαινόμενα θα έρθουν από την Τρίτη το βράδυ, όταν η υγρασία συναντήσει το εγκλωβισμένο ψύχος.

«Μέχρι και την Τρίτη (20/1) το πρωί προς μεσημέρι, τα φαινόμενα στη χώρα δεν θα έχουν γενικά έντονο χαρακτήρα. Θα επιμείνει το κρύο (κατά τόπους παγετός), με λίγες τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερα υψόμετρα στη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς να φαίνεται ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα. Αυτό που, από Μετεωρολογικής άποψης, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτό που σταδιακά θα συμβεί από την Τρίτη το μεσημέρι και στη συνέχεια. Προφανώς και δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, απλά δεν το συναντάμε πολύ συχνά κάθε χρόνο», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, «σταδιακά θα μας προσεγγίσει ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Κεντρική Μεσόγειο. Τέτοια συστήματα είναι συνήθως “φορτωμένα” με υγρασία και οργανωμένες – πυκνές νεφώσεις, άρα μπορούν να δώσουν πολλά και κατά τόπους έντονα φαινόμενα όταν βρουν τις κατάλληλες συνθήκες.

Το “κλειδί” και το μάθημα Μετεωρολογίας που εδώ και μέρες σας κάνω αναφορά, είναι ότι το χαμηλό θα έρθει να «συναντήσει» τον εγκλωβισμό ψύχους που θα υπάρχει ήδη πάνω από τη χώρα μετά από αρκετές ημέρες ψυχρής εισβολής».

Όπως σημειώνει ο κ. Καλλιάνος:

Θα υπάρχει ψυχρή, ξηρότερη αέρια μάζα κοντά στο έδαφος και στα χαμηλά στρώματα (κρύο υπόστρωμα), και από πάνω της θα αρχίσουν να εισβάλλουν θερμότερες και πολύ υγρές αέριες μάζες που συνοδεύουν το χαμηλό (υγρή τροφοδοσία).

Εκεί που αυτές οι δύο διαφορετικές αέριες μάζες συγκρούονται και “γλιστράει” η θερμότερη – υγρή πάνω από την ψυχρή, θα υπάρξει ισχυρή ανύψωση, και θα δημιουργηθούν πυκνές νεφώσεις μεγάλου πάχους οι οποίες θα παράγουν μεγάλης ποσότητας υετό.

Επομένως, όπως είναι φυσιολογικό, θα αυξηθεί πολύ η πιθανότητα για έντονες βροχές – καταιγίδες και, ταυτόχρονα, για πολύ πυκνές χιονοπτώσεις όπου ασφαλώς οι θερμοκρασίες το επιτρέπουν.

«Αξίζει να σημειωθεί, ότι, σταδιακά από την Τρίτη το μεσημέρι και για όλη την Τετάρτη θα πνέουν στα πελάγη θυελλώδεις Ανατολικοί – Νoτιοανατολικοί άνεμοι των οποίων η ένταση θα φτάνει τα 8-9 μποφόρ και ίσως τοπικά και παραπάνω. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα με ακυρώσεις δρομολογίων πλοίων ή ακόμα και καθυστερήσεις σε προσγειώσεις ή απογειώσεις αεροπλάνων», σημειώνει.

Καιρός – Νέα επιδείνωση: Τι φαινόμενα θα επικρατήσουν ανά περιοχή – Τι θα γίνει στην Αττική

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, αναμένονται:

«1) Στα Κεντρικά και Νότια : Bροχές – καταιγίδες

Καθώς το χαμηλό πλησιάζει και αντλεί περαιτέρω υγρασία πάνω από πιο θερμές θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου, ο καιρός σταδιακά θα επιδεινωθεί με κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες στα κεντρικά και νότια. Για την Αττική, αυτό θα συμβεί από περίπου το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη και στη συνέχεια (με τη γενική εικόνα να δείχνει πιο βροχερή την Τετάρτη).

2) Στα ορεινά σε όλη την ηπειρωτική χώρα : Πυκνές κατά τόπους χιονοπτώσεις

Στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, αυτό το σενάριο ευνοεί πολύ τις πυκνές χιονοπτώσεις.

3) Στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και Βορειότερα : Χιονοπτώσεις πρόσκαιρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα

Από τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και Βορειότερα, αυξάνεται η πιθανότητα να εκδηλωθούν πυκνές χιονοπτώσεις και σε ημιορεινά, ίσως πρόσκαιρα και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα, ανάλογα με το πόσο “αντέχει” το ψυχρό στρώμα κοντά στο έδαφος και την ένταση των φαινομένων (η μεγάλη ένταση συχνά “ρίχνει” το όριο χιονόπτωσης) αλλά και την ακριβή τροχιά και ταχύτητα του χαμηλού.

Σε τέτοιες καταστάσεις, αν επαληθευτεί ο εγκλωβισμός ψύχους στα χαμηλά επίπεδα της ηπειρωτικής χώρας έως την Τρίτη και σημειωθεί αξιόλογος υετός, όπως αυτή την ώρα φαίνεται, τότε οι χιονοστρώσεις μπορούν να γίνουν γρήγορα αξιόλογες και να υπάρξουν δυσκολίες σε μετακινήσεις, ειδικά στα ορεινά – ημιορεινά μέχρι να προλάβει να ανέβει η θερμοκρασία και να το «γυρίσει» πάλι σε βροχή».

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, ο κ. Καλλιάνος αναφέρει:

«Μέχρι την Τρίτη πρωί – μεσημέρι θα επικρατεί κρύο και θα εκδηλώνονται λίγες τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και στα Βόρεια και χαμηλότερα, όχι όμως γενικά κάτι ανησυχητικό.

Από την Τρίτη το μεσημέρι και έπειτα, αλλάζει η “ποιότητα” του καιρού, γιατί θα μας επηρεάσει ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα αλληλεπιδράσει με τον εγκλωβισμένο ψυχρό αέρα και άρα θα υπάρξει αυξημένη πιθανότητα για ισχυρές βροχές – καταιγίδες (κεντρικά – νότια, συμπεριλαμβάνεται και η Αττική) και πολύ πυκνά χιόνια στα ορεινά, με τις χιονοπτώσεις να εκδηλώνονται και σε ημιορεινά τμήματα της Κεντρικής Ελλάδας αλλά και σε σχεδόν πεδινές περιοχές της Βόρειας χώρας».