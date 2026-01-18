«Ένας καιρός καθαρά χειμωνιάτικος, με έμφαση στο κρύο, τον άνεμο και τη διάρκεια, αλλά χωρίς ιδιαίτερες ακρότητες ή ακραία φαινόμενα στη χώρα μας» συνθέτει το σκηνικό, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά.

Από την Τρίτη αρχίζει να αλλάζει το σκηνικό του καιρού

«Ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα συναντήσει τον ψυχρό αέρα που έχει ήδη εγκλωβιστεί πάνω από τη χώρα», σταδιακά από το μεσημέρι της Τρίτης (20/01), σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο.

Μέχρι την Τρίτη (20/1) το πρωί τα φαινόμενα δεν θα έχουν γενικά έντονο χαρακτήρα. Θα επιμείνει το κρύο με κατά τόπους παγετό. Θα σημειωθούν λίγες τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερα υψόμετρα στη βόρεια Ελλάδα, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα.

Τι αλλάζει από την Τρίτη το μεσημέρι και μετά

Όμως, από το μεσημέρι της Τρίτης, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλιάνο, θα έχουμε «αυξημένη πιθανότητα για ισχυρές βροχές – καταιγίδες (κεντρικά – νότια, συμπεριλαμβάνεται και η Αττική) και πολύ πυκνά χιόνια στα ορεινά, με τις χιονοπτώσεις να εκδηλώνονται και σε ημιορεινά τμήματα της Κεντρικής Ελλάδας αλλά και σε σχεδόν πεδινές περιοχές της Βόρειας χώρας».

Σταδιακά από την Τρίτη το μεσημέρι και για όλη την Τετάρτη θα πνέουν στα πελάγη θυελλώδεις Ανατολικοί – Νoτιοανατολικοί άνεμοι των οποίων η ένταση θα φτάνει τα 8-9 μποφόρ και ίσως τοπικά και παραπάνω. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα με ακυρώσεις δρομολογίων πλοίων ή ακόμα και καθυστερήσεις σε προσγειώσεις ή απογειώσεις αεροπλάνων.

Αναλυτικά:

Στα Κεντρικά και Νότια : Βροχές – καταιγίδες

Καθώς το χαμηλό πλησιάζει και αντλεί περαιτέρω υγρασία πάνω από πιο θερμές θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου, ο καιρός σταδιακά θα επιδεινωθεί με κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες στα κεντρικά και νότια. Για την Αττική, αυτό θα συμβεί από περίπου το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη και στη συνέχεια (με τη γενική εικόνα να δείχνει πιο βροχερή την Τετάρτη).

Στα ορεινά σε όλη την ηπειρωτική χώρα : Πυκνές κατά τόπους χιονοπτώσεις

Στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, αυτό το σενάριο ευνοεί πολύ τις πυκνές χιονοπτώσεις.

Στη Θεσσαλία, την Ήπειρος και Βορειότερα : Χιονοπτώσεις πρόσκαιρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα

Από τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και Βορειότερα, αυξάνεται η πιθανότητα να εκδηλωθούν πυκνές χιονοπτώσεις και σε ημιορεινά, ίσως πρόσκαιρα και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα, ανάλογα με το πόσο “αντέχει” το ψυχρό στρώμα κοντά στο έδαφος και την ένταση των φαινομένων (η μεγάλη ένταση συχνά “ρίχνει” το όριο χιονόπτωσης) αλλά και την ακριβή τροχιά και ταχύτητα του χαμηλού.

Δυσκολίες σε μετακινήσεις

Σε τέτοιες καταστάσεις, αν επαληθευτεί ο εγκλωβισμός ψύχους στα χαμηλά επίπεδα της ηπειρωτικής χώρας έως την Τρίτη και σημειωθεί αξιόλογος υετός, όπως αυτή την ώρα φαίνεται, τότε οι χιονοστρώσεις μπορούν να γίνουν γρήγορα αξιόλογες και να υπάρξουν δυσκολίες σε μετακινήσεις, ειδικά στα ορεινά – ημιορεινά μέχρι να προλάβει να ανέβει η θερμοκρασία και να το «γυρίσει» πάλι σε βροχή.

Επικείμενη «επιδείνωση του καιρού»

«Από την Τρίτη το βράδυ και καθώς πλησιάζει το βαρομετρικό χαμηλό από τη Κεντρική Μεσόγειο, αναμένεται καλύτερη δυναμική υποστήριξη, περισσότερη υγρασία και συνεπώς περισσότερα και πιο αξιόλογα φαινόμενα την Τετάρτη. Ήδη ή ΕΜΥ έχει αφήσει ανοιχτό παράθυρο για σχετική προειδοποίηση, καθώς στη γενική της πρόγνωση αναφέρεται για επικείμενη «επιδείνωση του καιρού»», αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.