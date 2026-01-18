newspaper
Σημαντική είδηση:
18.01.2026 | 19:49
Φωτιά σε εγκαταλειμμένο χώρο εργοστασίου στα Πατήσια
Κακοκαιρία: Στα λευκά πολλές περιοχές της χώρας – Μάχη για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι
Ελλάδα 18 Ιανουαρίου 2026 | 20:59

Κακοκαιρία: Στα λευκά πολλές περιοχές της χώρας – Μάχη για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες - Σε ποιες περιοχές καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Νέα κακοκαιρία πλήττει τη χώρα, ενώ ήδη χιονίζει σε αρκετές περιοχές.

Στην Ελάτη και το Περτούλι το χιόνι πέφτει ακατάπαυστα από χθες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, σε εξέλιξη βρίσκεται η ψυχρή εισβολή που «σαρώνει» τα ορεινά και τα ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας με τσουχτερό κρύο, έντονη χιονόπτωση και δυνατούς ανέμους.

Στην Ελάτη και το Περτούλι το χιόνι πέφτει ακατάπαυστα από χθες και η θερμοκρασία είναι σταθερά κάτω από το μηδέν.

Οι αλατιέρες και τα εκχιονιστικά της Περιφέρειας δουλεύουν στο φουλ ήδη από χθες το βράδυ.

Στην Ευρυτανία, στη Φωκίδα και στην ορεινή Φθιώτιδα το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα. Σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Χιονισμένες είναι και περιοχές της δυτικής Ελλάδας. Στην ορεινή Ναυπακτία οι Αρχές δίνουν μάχη για να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς, ενώ στην Αχαΐα, η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε επιφυλακή καθώς αναμένεται επιδείνωση του καιρού.

Έντονη η χιονόπτωση και στα Καλάβρυτα.

Στην κεντρική Εύβοια χιονίζει στη Βόρεια Ράχη και στη διαδρομή από τους Στρόπωνες έως το Μετόχι, σε αρκετά σημεία της οποίας το οδόστρωμα έχει πιάσει παγετό.

Στο Ελατοχώρι Πιερίας, το θερμόμετρο στους μείον τρεις βαθμούς, με τα εκχιονιστικά να δουλεύουν ασταμάτητα για να μείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί.

Στο Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας εκχιονιστικά μηχανήματα επιχειρούν διαρκώς για να κρατήσουν τον δρόμο σε κυκλοφορία.

Στο Πήλιο εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Χανίων – Κισσού Μαγνησίας στο ύψος του χιονοδρομικού κέντρου και εκτρέπει τα οχήματα προς την επαρχιακή οδό Βόλου – Ζαγοράς.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ για την κακοκαιρία:

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα ήταν: -8 βαθμοί Κελσίου στα Γρεβενά και το Μαυρολιθάρι Φωκίδας, -7 σε Βλάστη Κοζάνης, Καρπενήσι και Νευροκόπι και -6 σε Πτολεμαΐδα, Περτούλι και Καλάβρυτα.

Η ψυχρή εισβολή αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Από την Τρίτη μάλιστα προβλέπεται πυκνή χιονόπτωση ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Αγορές: Η απαισιοδοξία… το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα του κόσμου

Αγορές: Η απαισιοδοξία… το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα του κόσμου

World
Γροιλανδία: Kαταδίκη από ΕΕ των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς – Ποια αντίμετρα εξετάζει

Γροιλανδία: Kαταδίκη από ΕΕ των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς – Ποια αντίμετρα εξετάζει

inWellness
inTown
Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας [βίντεο]
Καλλίφωνος 18.01.26

Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε το μικρόφωνο και... ανέλαβε δράση στην κοπή της πίτας των εργαζομένων του ΣΥΡΙΖΑ - Ευχάριστη έκπληξη σε γνωστό στέκι στου Ψυρρή, όπου ο ίδιος ξεδίπλωσε το κρυφό του ταλέντο

Σύνταξη
Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες
Ελλάδα 18.01.26

Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες

Μόλις ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός, οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου στον Ταΰγετο και από εκεί στο νοσοκομείο Σπάρτης

Σύνταξη
Αίγινα: Χωρίς πόσιμο νερό εδώ και έναν μήνα – Τι λένε στο in γιατροί, κάτοικοι και ο δήμαρχος του νησιού
Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ 18.01.26

Αίγινα: Χωρίς πόσιμο νερό εδώ και έναν μήνα – Τι λένε στο in γιατροί, κάτοικοι και ο δήμαρχος του νησιού

Μετά τη νέα σοβαρή βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης που συνδέει το νησί με την Αττική, η υδροδότηση γίνεται από γεωτρήσεις με νερό που δεν είναι κατάλληλο για πόση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ταΰγετος: Γλίστρησαν και έπεσαν σε χαράδρα – Δύσκολη η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 ορειβατών – 4 τραυματίες
Στα 2.000 μέτρα 18.01.26 Upd: 17:38

Θρίλερ με τον απεγκλωβισμό των 8 ορειβατών από τον Ταΰγετο, απέτυχε να προσεγγίσει το ελικόπτερο, 4 τραυματίες

Δεν μπορεί να προσεγγίσει το ελικόπτερο - Νωρίτερα ο επικεφαλής της ορειβατικής ομάδας είχε ενημερώσει τις διασωστικές δυνάμεις ότι τέσσερις ορειβάτες χρήζουν αεροδιακομιδής λόγω τραυματισμού

Σύνταξη
Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας
Τι είπε στις Αρχές 18.01.26

Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας

Ο δράστης μεταφέρθηκε υπό αστυνομικό κλοιό, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται και στη Μακρυνεία μετά από την δολοφονία, καθώς οι Αρχές φοβούνται τα αντίποινα.

Σύνταξη
Μητρόπολη Αθηνών: Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας – Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη
Στη Μητρόπολη Αθηνών 18.01.26

Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα - Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη

«Η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος - Κανείς δεν νομιμοποιείται να καταργεί τα όρια για κανένα λόγο» έγραψε μεταξύ άλλων ο Κώστας Μπακογιάννης

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0: Εύκολη νίκη με σόου και αποκάλυψη τον 19χρονο Χατσίδη
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0: Εύκολη νίκη με σόου και αποκάλυψη τον 19χρονο Χατσίδη

Οδοστρωτήρας ο Δημήτρης Χατσίδης, οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της Super League, με δυο ασίστ (η μια στον 38χρονο Τάισον που πανηγύρισε με το (γνωστό) μπαστουνάκι). Ο ΠΑΟΚ καθάρισε από το α’ ημίχρονο

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»
Kουλτούρα της ακύρωσης 18.01.26

Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ματ Ντέιμον υποστήριξε ότι ορισμένοι ηθοποιοί που έχουν υποστεί «cancel», πιθανότατα να προτιμούσαν να πάνε φυλακή, ώστε το θέμα να λήξει αφού «πληρώσουν το χρέος τους».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 6 νεκροί
Κόσμος 18.01.26

Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 6 νεκροί

Οι αρχές ανέφεραν ότι το εμπορικό κέντρο περιλαμβάνει περίπου 1.200 καταστήματα, γεγονός που αυξάνει τους φόβους ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι στο εσωτερικό του

Σύνταξη
Η γιούχα στο Άνφιλντ, η σύγχυση του Σλοτ και το μήνυμα του Τζέραρντ
On Field 18.01.26

Η γιούχα στο Άνφιλντ, η σύγχυση του Σλοτ και το μήνυμα του Τζέραρντ

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» οδήγησε σε ξέσπασμα των οπαδών της πρωταθλήτριας Αγγλίας, με τον προπονητή της Λίβερπουλ να χάνει την… μπάλα και τον πρώην κάπτεν των «κόκκινων» να κάνει λόγο για «μη αποδεκτά αποτελέσματα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο»: Ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογείται – Ο βιολογικός πατέρας, η εγκατάλειψη, το στίγμα και το σοκ
Fizz 18.01.26

«Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο»: Ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογείται – Ο βιολογικός πατέρας, η εγκατάλειψη, το στίγμα και το σοκ

Σε μια βαθιά ανθρώπινη κατάθεση ψυχής, ο Δημήτρης Σταρόβας ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής του, από τα πέτρινα παιδικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη μέχρι τη σκληρή δοκιμασία της υγείας του που τον σημάδεψε

Σύνταξη
«Καρφιά» από Αταμάν στους παίκτες: «Κάποιοι χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ» (vid)
Μπάσκετ 18.01.26

«Καρφιά» από Αταμάν στους παίκτες: «Κάποιοι χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ» (vid)

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύθηκε πολύ να κερδίσει στην Πυλαία τον ΠΑΟΚ και ο Εργκίν Αταμάν άφησε αιχμές προς κάποιους παίκτες του, τονίζοντας πως θα μπουν στο «περιθώριο».

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας
Αγορά εργασίας 18.01.26

Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας - Εξαντλημένοι στην σκέψη… να βρουν μια νέα δουλειά

Η αναζήτηση εργασίας έχει φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Μετά από ένα χρόνο περιορισμένων προσλήψεων πολλοί εργαζόμενοι έχουν εγκαταλείψει εντελώς το επίμονο ψάξιμο για μια νέα δουλειά κόντρα στα «θέλω» και τις «ανάγκες» τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0: Νίκη «ανάσα» οι Θεσσαλοί, «βυθίζονται» οι Θεσσαλονικείς (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0: Νίκη «ανάσα» οι Θεσσαλοί, «βυθίζονται» οι Θεσσαλονικείς (vid)

Η ΑΕΛ Novibet σκόραρε με τον Σαγκάλ στο 3' και με εξαιρετική άμυνα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 απέναντι στον κακό Άρη, για την 17η αγωνιστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες
Ελλάδα 18.01.26

Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες

Μόλις ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός, οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου στον Ταΰγετο και από εκεί στο νοσοκομείο Σπάρτης

Σύνταξη
