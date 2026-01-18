Νέα κακοκαιρία πλήττει τη χώρα, ενώ ήδη χιονίζει σε αρκετές περιοχές.

Στην Ελάτη και το Περτούλι το χιόνι πέφτει ακατάπαυστα από χθες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, σε εξέλιξη βρίσκεται η ψυχρή εισβολή που «σαρώνει» τα ορεινά και τα ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας με τσουχτερό κρύο, έντονη χιονόπτωση και δυνατούς ανέμους.

Στην Ελάτη και το Περτούλι το χιόνι πέφτει ακατάπαυστα από χθες και η θερμοκρασία είναι σταθερά κάτω από το μηδέν.

Οι αλατιέρες και τα εκχιονιστικά της Περιφέρειας δουλεύουν στο φουλ ήδη από χθες το βράδυ.

Στην Ευρυτανία, στη Φωκίδα και στην ορεινή Φθιώτιδα το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα. Σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Χιονισμένες είναι και περιοχές της δυτικής Ελλάδας. Στην ορεινή Ναυπακτία οι Αρχές δίνουν μάχη για να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς, ενώ στην Αχαΐα, η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε επιφυλακή καθώς αναμένεται επιδείνωση του καιρού.

Έντονη η χιονόπτωση και στα Καλάβρυτα.

Στην κεντρική Εύβοια χιονίζει στη Βόρεια Ράχη και στη διαδρομή από τους Στρόπωνες έως το Μετόχι, σε αρκετά σημεία της οποίας το οδόστρωμα έχει πιάσει παγετό.

Στο Ελατοχώρι Πιερίας, το θερμόμετρο στους μείον τρεις βαθμούς, με τα εκχιονιστικά να δουλεύουν ασταμάτητα για να μείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί.

Στο Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας εκχιονιστικά μηχανήματα επιχειρούν διαρκώς για να κρατήσουν τον δρόμο σε κυκλοφορία.

Στο Πήλιο εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Χανίων – Κισσού Μαγνησίας στο ύψος του χιονοδρομικού κέντρου και εκτρέπει τα οχήματα προς την επαρχιακή οδό Βόλου – Ζαγοράς.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ για την κακοκαιρία:

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα ήταν: -8 βαθμοί Κελσίου στα Γρεβενά και το Μαυρολιθάρι Φωκίδας, -7 σε Βλάστη Κοζάνης, Καρπενήσι και Νευροκόπι και -6 σε Πτολεμαΐδα, Περτούλι και Καλάβρυτα.

Η ψυχρή εισβολή αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Από την Τρίτη μάλιστα προβλέπεται πυκνή χιονόπτωση ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα.