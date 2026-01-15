Συνεργασία Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Το Μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, υποστήριξη στη σύνταξη τοπικών σχεδίων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ψηφιοποίηση διαδικασιών, εκπαίδευση στελεχών και ενίσχυση του εθελοντισμού.
Στην Νέα Επίδαυρο πραγματοποιήθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.) για το νέο έτος, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Επιδαύρου Αναστασίου Χρόνη. Η συνεδρίαση έλαβε χώρα στις 10 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των τριήμερων επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου Επιδαύρου για την Α΄ Εθνοσυνέλευση (1821–1822). Οι εκδηλώσεις ανέδειξαν τη σημασία του πρώτου Συντάγματος της Ελλάδας, με τιμώμενη πόλη το Μεσολόγγι, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Έξοδο.
Τόσο ο Πρόεδρος του Ελ.Δ.Α.Π. και Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος όσο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράμμισαν τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της ενεργού συμμετοχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών.
Κομβικές αποφάσεις για Πολιτική Προστασία και Ανθεκτικότητα
Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης αποτέλεσε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ελ.Δ.Α.Π., το οποίο ενισχύει θεσμικά και επιχειρησιακά τη συνεργασία των δήμων με τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Το Μνημόνιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, υποστήριξη στη σύνταξη τοπικών σχεδίων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ψηφιοποίηση διαδικασιών, εκπαίδευση στελεχών και ενίσχυση του εθελοντισμού.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η θεσμική αναγνώριση του Ελ.Δ.Α.Π. ως επίσημου συνομιλητή της Κεντρικής Διοίκησης για ζητήματα Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, με ενεργό ρόλο σε ομάδες εργασίας και επιτροπές.
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις πρώτες 18 Προγραμματικές Συμβάσεις για την εκπόνηση Σχεδίων Αστικής Ανθεκτικότητας στους Δήμους–Μέλη. Αποφασίστηκε, επίσης, η ανάληψη πρωτοβουλίας προς το ΥΠΕΝ και το Πράσινο Ταμείο για την ενσωμάτωση γεωγραφικού κριτηρίου στη διαδικασία χρηματοδότησης.
Ο Πρόεδρος του Ελ.Δ.Α.Π. και Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης κ. Γιάννης Κωνσταντάτος, ενημέρωσε μεταξύ άλλων το Δ.Σ. ότι τέθηκαν οι βάσεις για συνεργασία του Ελ.Δ.Α.Π. με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στον τομέα της ανθεκτικότητας στην εκπαίδευση. Στόχος είναι η ενσωμάτωση σχετικών δράσεων στο σχολικό πρόγραμμα και η θεσμική κατοχύρωση της συνεργασίας μέσω Μνημονίου.
