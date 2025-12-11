Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης τίμησε όσους στάθηκαν δίπλα σε εκείνους που τους χρειάζονταν

Μέσα σε κλίμα εξαιρετικής συνεργασίας και με την παρουσία εκπροσώπων σχολείων, συλλόγων, φορέων, εταιρειών και κοινωφελών ιδρυμάτων, ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης τίμησε όλους όσους έχουν σταθεί έμπρακτα δίπλα στις κοινωνικές του δομές σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στα 11 χρόνια κοινωνικής πολιτικής και προσφοράς.

Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, αναφέρθηκε στη συνολική κοινωνική πολιτική της δημοτικής αρχής από το 2014 που εκλέχθηκε για πρώτη φορά Δήμαρχος μέχρι και σήμερα, με ειδική αναφορά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο ήταν το πρώτο έργο που δημιούργησε το 2014 και το οποίο αποτέλεσε τη βασική κοινωνική δομή και την αφετηρία μιας νέας φιλοσοφίας κοινωνικής πολιτικής, με θεμέλιο την αξιοπρέπεια και την έμπρακτη αλληλεγγύη.

Τόνισε, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, ότι ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης αποτελεί έναν Δήμο που κινεί δυναμικά την ανάπτυξη και τις μεγάλες επενδύσεις πανελλαδικά, χωρίς να απομακρύνεται ποτέ από τον πυρήνα του, που είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και οι ανάγκες του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «το πλέγμα ενεργειών που φέρνει αποτελέσματα στην κοινωνική πολιτική είναι σαν ένα τρίγωνο που από τη μία μεριά υπάρχει η τοπική κοινωνία που προσφέρει ενεργά, από την άλλη υπάρχουν επιχειρήσεις με κοινωνική υπευθυνότητα, ενώ στην κορυφή αυτού του τριγώνου βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος και οι ανάγκες του».

Τιμητική διάκριση στον «Ανώνυμο Δημότη»

Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους τους φορείς της πόλης, τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους των κοινωνικών υπηρεσιών και τους εθελοντές που στηρίζουν καθημερινά το κοινωνικό έργο του Δήμου και τους τίμησε όλους, αφιερώνοντας την σπουδαιότερη τιμητική διάκριση στον «Ανώνυμο Δημότη» που όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος «είναι ο κάθε δημότης της πόλης μας που προσφέρει αθόρυβα όλα αυτά τα χρόνια από το υστέρημά του για να βοηθήσει τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας που το έχει πραγματικά ανάγκη».

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών Κωνσταντίνος Μηνόπουλος, ανέφερε πως η κοινωνική πολιτική αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όχι μόνο ως ένα σύνολο υπηρεσιών, αλλά ως βασική απόδειξη ότι ο Δήμος βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους πολίτες, δημιουργώντας ουσιαστικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και όλους όσους στηρίζουν διαρκώς τις κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ παρουσίασε αναλυτικό απολογισμό με στοιχεία και αριθμούς για κάθε κοινωνική δομή, αναδεικνύοντας τη μεγάλη ανάπτυξη και εξέλιξή τους τα τελευταία χρόνια, προς όφελος της στήριξης των ευάλωτων οικογενειών σε όλα τα επίπεδα.

Σχεδόν 700.000 αγαθά

Τα νούμερα είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, «σε τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, ατομικής υγιεινής και σχολικά, αυτά τα 11 χρόνια διατέθηκαν σε πάνω από 8.000 ανθρώπους στον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης σχεδόν 700.000 αγαθά, από προσφορές πολιτών και χορηγίες εταιρειών, εκτιμώμενης αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ, χωρίς να χρειαστεί να επιβαρυνθούν οι δημότες με ούτε ένα ευρώ από το ταμείο του Δήμου. Ένα αποτέλεσμα που δεν προέκυψε τυχαία, αλλά χάρη στη συνεργασία και την εμπιστοσύνη όλων».

*Πηγή φωτογραφίας, Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης