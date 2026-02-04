Νέες μεταστεγάσεις Κ.Ε.Π. σε Άργος και Άρτα, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης ενέκρινε, σήμερα, τη μεταστέγαση των εξής δύο Κ.Ε.Π.: 1) του Κ.Ε.Π. (0532) Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων, σε νέο δημοτικό χώρο, που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του οικισμού Χαλκιάδων της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων και 2) του Κ.Ε.Π. (0626) Κουτσοποδίου του Δήμου Άργους- Μυκηνών, από μισθωμένο χώρο σε καινούργιο, ιδιόκτητο δημοτικό κτίριο, σε κεντρικό σημείο της Κοινότητας Κουτσοποδίου, επί της οδού Αγίας Κυριακής.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι νέοι χώροι είναι πλέον κατάλληλοι από άποψη προσβασιμότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας πολιτών και υπαλλήλων, εξυπηρετούν τους δημότες και πληρούν τις προϋποθέσεις για τα Άτομα με Αναπηρίες, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του γραφείου του υφυπουργού.

«Θέλουμε να αναβαθμιστεί η ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών»

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, υπογράμμισε ότι: «Και οι δύο νέες μεταστεγάσεις σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των Κ.Ε.Π. όλης της Χώρας. Θέλουμε να αναβαθμιστεί η ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών και σε χώρους που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, με τις καλύτερες συνθήκες πρόσβασης και αναμονής».

