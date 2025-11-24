Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αρταίων

Δεκτό έγινε το αίτημα του Δημάρχου Αρταίων, Χριστόφορου Σιαφάκα, προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου ο Δήμος Αρταίων να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου, έχει αναδρομική ισχύ από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα.

Σύμφωνα με το αίτημα που διαβίβασε ο Δήμαρχος, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Νοεμβρίου, ο Δήμος Αρταίων δοκιμάστηκε στο σύνολό του από ακραία και πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα, τα οποία προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις. Καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές στο αποστραγγιστικό δίκτυο, στο δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο — μεγάλο μέρος του οποίου αποκλείστηκε λόγω πτώσεων πρανών και επικίνδυνων καθιζήσεων — καθώς και στο δίκτυο ύδρευσης, στη δημοτική περιουσία και σε περιουσίες πολιτών.

Τι αναφέρει το έγγραφο

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου Αρταίων, στο έγγραφο, τα φαινόμενα βρισκόταν σε εξέλιξη και οι πολίτες αντιμετώπιζαν σοβαρή και πολυεπίπεδη επικινδυνότητα, καθιστώντας αναγκαία την άμεση κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί και να διατεθούν οι απαιτούμενοι πόροι για την προστασία του πληθυσμού και την αποκατάσταση των ζημιών.

Η κήρυξη του Δήμου Αρταίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διευκολύνει την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών και επιτρέπει την ταχύτερη δρομολόγηση παρεμβάσεων και χρηματοδοτήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πρόσφατων καταστροφών.

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Αρταίων