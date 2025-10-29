newspaper
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Φωτογραφίες σοκ από την απόθεση ζωικών αποβλήτων δημοσίευσε ο Δήμος Αρταίων
Αυτοδιοίκηση 29 Οκτωβρίου 2025 | 16:39

Φωτογραφίες σοκ από την απόθεση ζωικών αποβλήτων δημοσίευσε ο Δήμος Αρταίων

Για παράνομη απόθεση ζωικών αποβλήτων πλησίον των ορίων του Δήμου Αρταίων, κάνει λόγο με ανακοίνωση της η Δημοτική Αρχή.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του εκφράζει ο Δήμος Αρταίων σε ανακοίνωση του «για τη διαπίστωση εκτεταμένης παράνομης απόθεσης ζωικών αποβλήτων σε περιοχή πλησίον της Γέφυρας Καλογήρου, στα όρια του Δήμου Ζηρού με τον Δήμο Αρταίων».

Όπως υποστηρίζει μεταξύ άλλων με επίσημο δελτίο τύπου ο Δήμος Αρταίων, «σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία των αρμόδιων αρχών, περισσότεροι από 200 τόνοι σάπιων κρεάτων και ψαριών προερχόμενοι από κατεστραμμένη επιχείρηση μεταφέρθηκαν και μέρος αυτών ενταφιάστηκε παράνομα σε ιδιωτική έκταση, προκαλώντας σοβαρή ρύπανση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής.

Το σημείο όπου εντοπίστηκαν τα απόβλητα γειτνιάζει άμεσα με το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Αρταίων και το Πράσινο Σημείο, γεγονός που επιτείνει την ανησυχία για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος».

Ο Δήμος Αρταίων προσθέτει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του: «Εν τω μεταξύ με εντολή των αρμόδιων αρχών ο ιδιωτικός χώρος κοντά στην Γέφυρα Καλογήρου όπου μεταφέρθηκαν οι μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, «σφραγίστηκε» και φρουρείται από την ελληνική αστυνομία ενώ παράλληλα εξελίσσεται η σύνταξη δικογραφίας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Αρταίων, σε πλήρη συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ενέργειες τέτοιου μεγέθους και επικινδυνότητας έλαβαν χώρα χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ή εμπλοκή των τοπικών αρχών. Η έντονη δυσοσμία και η ανησυχία των κατοίκων της περιοχής καταδεικνύουν την ανάγκη άμεσης παρέμβασης για την απομάκρυνση των αποβλήτων και την πλήρη αποκατάσταση του περιβάλλοντος».

Ο Δήμος Αρταίων τέλος, καλεί τα εμπλεκόμενα Υπουργεία να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να ενημερώσουν άμεσα τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες για το τι μέλλει γενέσθαι με την υγειονομική «βόμβα» που εναποτέθηκε στην περιοχή.

Ενώ όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή στην ανακοίνωση της, «θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση απομάκρυνση των αποβλήτων, να αποτραπεί οποιοσδήποτε περαιτέρω κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους αυτού του απαράδεκτου και επικίνδυνου περιστατικού».

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Αρταίων

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηγήθηκε της αντίδρασης η Motor Oil

