Σοκαριστικό τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο εκσφενδόνισε μοτοσικλετιστή και τον παράτησε αβοήθητο στο δρόμο

Σοκ προκαλεί το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που αποτυπώνει τη στιγμή του τροχαίου ατυχήματος στην Αρτέμιδα.

Συγκεκριμένα, το βίντεο καταγράφει τη σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο οδηγός του δικύκλου να εκτοξευτεί στον αέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, το τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Σπάτων–Αρτέμιδος, όταν ένα όχημα που εξήλθε από στενό εισήλθε κάθετα στον κεντρικό δρόμο και συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με μοτοσικλέτα που κινούνταν κανονικά στην πορεία της.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 18χρονος αναβάτης να εκτιναχθεί στο οδόστρωμα, ενώ η μηχανή υπέστη σοβαρές ζημιές.

Στο βίντεο φαίνεται καθαρά το αυτοκίνητο να εισέρχεται αιφνιδιαστικά στον δρόμο, οδηγώντας τη μηχανή που κινούνταν στη λεωφόρο να πέσει πάνω του, με τον αναβάτη να εκσφενδονίζεται.

Τον εγκατέλειψε στο έδαφος

Ακόμη πιο σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή και διέφυγε από το σημείο.

Οι Αρχές εξετάζουν ήδη το υλικό, προσπαθώντας να εντοπίσουν το όχημα μέσω στοιχείων όπως το χρώμα, το μοντέλο και πιθανώς τον αριθμό κυκλοφορίας.

Την ίδια ώρα, ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε από περίοικους στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα, ωστόσο βρίσκεται εκτός κινδύνου.