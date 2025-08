Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτίμησε να μην απαντήσει όταν ερωτήθηκε εάν και κατά πόσον τάσσεται υπέρ ή κατά της αναμενόμενης επιχείρησης του στρατού του Ισραήλ για την κατάληψη «ολόκληρης» της Λωρίδας της Γάζας, δηλώνοντας πως η κυβέρνησή του επικεντρώνεται το τρέχον διάστημα στην αύξηση της πρόσβασης σε τρόφιμα στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία και επίθεση του στενότερου συμμάχου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (στη φωτογραφία του Reuters/Hatem Khaled, επάνω, Παλαιστίνιοι που πυροβολήθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις ενώ περίμεναν για φαγητό, δέχονται τις πρώτες βοήθειες από το νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο Νάσερ, στη Χαν Γιουνίς της Γάζας).

President Trump on possible Israeli plans to occupy all of Gaza: «I really can’t say. That’s going to be pretty much up to Israel.» pic.twitter.com/i2eRUecLaF

— CSPAN (@cspan) August 5, 2025