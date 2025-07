Δημόσια κατακραυγή, ιδιωτικές συναλλαγές: 28 χώρες καταδικάζουν το Ισραήλ, αλλά δεν σταματούν το εμπόριο

Καθώς η σφαγή των Παλαιστινίων από το Ισραήλ συνεχίζεται, είτε γρήγορα είτε αργά, μέσω αεροπορικών επιδρομών και πείνας, οι υπουργοί Εξωτερικών 28 χωρών υπέγραψαν δήλωση με την οποία ζητούν τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Καθώς αυτές οι χώρες εκφράζουν τη θέση τους μήνες μετά την προειδοποίηση των Ηνωμένων Εθνών και άλλων οργανώσεων για την επικείμενη λιμοκτονία, δεν έχουν ληφθεί σχεδόν καθόλου μέτρα σε άλλα μέτωπα, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ορισμένες από αυτές τις χώρες έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, ενώ η Γαλλία προκάλεσε την οργή των ισραηλινών αξιωματούχων την περασμένη εβδομάδα, ανακοινώνοντας ότι θα πράξει το ίδιο τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, πολλοί επικριτές έχουν επισημάνει ότι, ενώ οι χώρες κάνουν δηλώσεις, πολλές από αυτές συνεχίζουν να επωφελούνται από το εμπόριο με το Ισραήλ και δεν έχουν επιβάλει κυρώσεις ή λάβει άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να πιέσουν το Ισραήλ να τερματίσει τον γενοκτονικό πόλεμο στη Γάζα.

Ο πόλεμος έχει σκοτώσει τουλάχιστον 59.821 άτομα στη Γάζα και έχει τραυματίσει 144.477.

Εδώ είναι όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις χώρες που επωφελούνται από το Ισραήλ ενώ καταδικάζουν τη στρατιωτική του δράση:

Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Ισπανία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν όλες εισαγωγές, εξαγωγές ή και τα δύο με το Ισραήλ που υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του 2023 του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Πολυπλοκότητας.

Μεταξύ των κορυφαίων εμπορευμάτων είναι τα αυτοκίνητα και άλλα μηχανοκίνητα οχήματα, τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, τα εμβόλια και τα αρώματα.

Περίπου 3,58 δισεκατομμύρια δολάρια σε ολοκληρωμένα κυκλώματα είναι το μεγαλύτερο μεμονωμένο προϊόν που εξάγεται στην Ιρλανδία, αποτελώντας τη συντριπτική πλειοψηφία των εισαγωγών της Ιρλανδίας από το Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, η Ιταλία εξάγει προς το Ισραήλ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα που υπέγραψε τη δήλωση.

Οι εξαγωγές της, ύψους 3,49 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περιλάμβαναν 116 εκατομμύρια δολάρια σε αυτοκίνητα το 2023.

Από τις χώρες που εξέδωσαν τη δήλωση, η Ιρλανδία και η Ισπανία αναγνώρισαν την Παλαιστίνη το 2024 και έχουν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους στις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα.

Ωστόσο, αυτό δεν τις έχει εμποδίσει να συνεχίσουν το εμπόριο με το Ισραήλ.

Επτά άλλες χώρες που υπέγραψαν τη δήλωση αναγνωρίζουν επίσης το Κράτος της Παλαιστίνης, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, η Μάλτα και η Πολωνία, οι οποίες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη το 1988, λίγο μετά την Παλαιστινιακή Διακήρυξη Ανεξαρτησίας.

Η Ισλανδία (2011), η Σουηδία (2014), η Νορβηγία (2024) και η Σλοβενία (2024) αναγνωρίζουν επίσης το Κράτος της Παλαιστίνης, ενώ η Γαλλία δήλωσε ότι θα το πράξει τον Σεπτέμβριο στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Όλες αυτές οι χώρες εξακολουθούν να έχουν εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Η προσοχή έχει στραφεί έντονα προς την πείνα των Παλαιστινίων στη Γάζα, με αποτέλεσμα ακόμη και μακροχρόνιοι υποστηρικτές του Ισραήλ, όπως η πρώην υποψήφια για την προεδρία των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον, να αναφερθούν στο θέμα.

Η πίεση αυτή οδήγησε το Ισραήλ να ανακοινώσει «τακτικές παύσεις» για «ανθρωπιστικούς σκοπούς» από τις 10 π.μ. έως τις 8 μ.μ. (7 π.μ. έως 5 μ.μ. GMT) στο αλ-Μαουάσι, το Ντεϊρ ελ-Μπαλάχ και την πόλη της Γάζας. Οι παύσεις άρχισαν την Κυριακή.

