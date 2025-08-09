Βίντεο που έχουν δημοσιοποιηθεί τόσο σε διεθνή ΜΜΕ όσο και σε λογαριασμούς χρηστών στα social media δείχνουν πακέτα ανθρωπιστικής βοήθειας να προσγειώνονται στη Γάζα με τεράστια ταχύτητα και να βάζουν σε κίνδυνο τους πεινασμένους Παλαιστίνιους που τρέχουν να προλάβουν να πάρουν κάποια από τα είδη που βρίσκονται σε αυτά.

Το Ισραήλ δεν επιτρέπει την είσοδο φορτηγών με βοήθεια στη Γάζα παρά μόνο με το σταγονόμετρο

Οι Παλαιστίνιοι, ο ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν καταγγείλει επανειλημμένα ότι η ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας από τον αέρα είναι τόσο ανεπαρκής όσο και επικίνδυνη και ζητούν να ανοίξουν άμεσα τα χερσαία περάσματα που έχει αποκλείσει το Ισραήλ.

Βίντεο δείχνει πακέτο να χτυπάει έναν άνθρωπο στο κεφάλι.

Άλλο βίντεο, που έχει επιβεβαιωθεί από το Al Jazeera, κατέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά που πακέτο έπεσε πάνω σε ένα παιδί, τον Μουχάναντ Ζακάρια Έιντ όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, ενώ προσπαθούσε να βρει βοήθεια κοντά στον διάδρομο Νετζαρίμ στην κεντρική Γάζα.

Κάτοικοι της Γάζας, που βρίσκονταν εκεί, έσπευσαν κοντά στο χτυπημένο παιδί, το οποίο ήταν γεμάτο αίματα, ενώ κάποιοι προσπάθησαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο από τη Γάζα:

בן 15 נהרג מארגז סיוע שהוצנח. pic.twitter.com/MyNEGjQ2pe — חדשות המוקד (@hamoked_il) August 9, 2025

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αργότερα έδειξαν πλάνα με τη σορό του να έχει μεταφερθεί στο νεκροτομείο νοσοκομείου, με τον πατέρα του να θρηνεί για τον χαμό του και να κρατάει το άψυχο κορμί του.

Δείτε σχετικές φωτογραφίες του Reuters:

Φωτογραφίες από την κηδεία του Μουχάναντ Έιντ: