Γάζα: Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ
Δραματική είναι η κατάσταση στη Γάζα - Σκελετωμένα παιδιά προσπαθούν να επιβιώσουν με τα τρόφιμα στον παλαιστινιακό θύλακα να είναι ελάχιστα
Η Γάζα κατέγραψε τον υψηλότερο μηνιαίο αριθμό περιστατικών οξέος υποσιτισμού σε παιδιά, με τους θανάτους που οφείλονται στην πείνα να αυξάνονται στον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
Mόνο 463 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εκφορτώθηκαν στα σημεία διέλευσης με τη Γάζα μεταξύ 29 Ιουλίου και 4 Αυγούστου
«Τον Ιούλιο, σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών διαγνώστηκαν με οξύ υποσιτισμό στη Γάζα, ο υψηλότερος μηνιαίος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ, τόνισε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, από τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στη Γενεύη.
Περίπου 2.500 από αυτά τα παιδιά υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.
Τουλάχιστον 99 άνθρωποι έχουν πεθάνει, συμπεριλαμβανομένων 64 ενηλίκων και 35 παιδιών, ανάμεσα τους 29 κάτω των 5 ετών, από την αρχή του τρέχοντος έτους έως τις 29 Ιουλίου, πρόσθεσε ο Τέντρος.
Ανεπαρκείς οι προμήθειες τροφίμων στη Γάζα
«Ο συνολικός όγκος των προμηθειών τροφίμων παραμένει εντελώς ανεπαρκής για να αποτραπεί περαιτέρω επιδείνωση. Πρέπει να υπάρχει ροή προμηθειών στα καταστήματα τροφίμων. Πρέπει να υπάρχει διατροφική ποικιλομορφία», δήλωσε ο Ρικ Πίπερκορν, εκπρόσωπος του ΠΟΥ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης.
Το Reuters αναφέρει ότι μόνο 463 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εκφορτώθηκαν στα σημεία διέλευσης με τη Γάζα μεταξύ 29 Ιουλίου και 4 Αυγούστου, αριθμός που υπολείπεται των στόχων που τέθηκαν σε συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.
Το δημοσίευμα επικαλείται έγγραφο που είδε το Reuters.
