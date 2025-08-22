Παραιτήθηκε ο Ολλανδός ΥΠΕΞ Κασπάρ Φέλντκαμπ – «Δεν μπορώ να λάβω σημαντικά επιπρόσθετα μέτρα» για το Ισραήλ
Την παραίτησή του υπέβαλε ο Ολλανδός ΥΠΕΞ Κασπάρ Φέλντκαμπ, καθώς τα μέτρα που πρότεινε για άσκηση πίεσης στο Ισραήλ, βρήκαν αντίσταση στα υπουργικά συμβούλια
- «Αυθαίρετες» οι παρεμβάσεις Πλεύρη για τις ΜΚΟ, λέει η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ – «Ανησυχητικά τα νέα από την Ελλάδα»
- Η γυναίκα που προέβλεψε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 επέστρεψε με νέα… προφητεία
- Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Τζιά, με 80 κρούσματα την ημέρα - Δύο θάνατοι από τον ιό Δυτικού Νείλου
- Τζόρτζια Μελόνι: Σε βίλα στη Ρόδο έκανε διακοπές η Ιταλίδα πρωθυπουργός πριν αποχωρήσει για τον Λευκό Οίκο
Υπέβαλε απόψε την παραίτησή του ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας Κασπάρ Φέλντκαμπ, έπειτα από μια άκαρπη συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο με αντικείμενο τις πιθανές κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ, μετέδωσε το πρακτορείο ANP.
«Παρατηρώ ότι δεν είμαι σε θέση να λάβω σημαντικά επιπρόσθετα μέτρα» για να ασκηθούν πιέσεις στο Ισραήλ, σημείωσε.
Τι οδήγησε στην παραίτηση του Φέλντκαμπ
Την Πέμπτη ο Φέλντκαμπ είπε ότι θέλει να επιβληθούν πρόσθετα μέτρα σε βάρος του Ισραήλ. Τον Ιούλιο είχε χαρακτηρίσει «ανεπιθύμητα πρόσωπα» στην Ολλανδία τους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς Ιτάμαρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς.
Η Ολλανδία είναι μεταξύ των 21 χωρών που υπέγραψαν την Πέμπτη μια κοινή διακήρυξη με την οποία χαρακτηρίζουν «απαράδεκτο και αντίθετο με το διεθνές δίκαιο» το νέο σχέδιο εποικισμού της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ.
Ο υπουργός είπε ότι τα μέτρα που πρότεινε ο ίδιος «συζητήθηκαν σοβαρά» αλλά συνάντησαν αντίσταση σε αλλεπάλληλα υπουργικά συμβούλια, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο Φέλντκαμπ, που ήταν ήδη υπό παραίτηση μετά την πτώση της κυβέρνησης στις 3 Ιουνίου, αποφάσισε πλέον να αποσυρθεί, κρίνοντας ότι δεν θα έχει τη δυνατότητα «να ενεργεί ως υπουργός Εξωτερικών τις επόμενες εβδομάδες, μήνες και χρόνια».
Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ντικ Σχοφ συνεχίζει το έργο της ως υπηρεσιακή, μέχρι τις εκλογές που θα διεξαχθούν στα τέλη Οκτωβρίου.
- Πούτιν: Οι ηγετικές ικανότητες του Τραμπ θα βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι σχέσεις Μόσχας – Ουάσινγκτον
- Έφτασε στην Ελλάδα ο Ρενάτο Σάντσες: «Ήρθα για να πάρουμε τίτλους με τον Παναθηναϊκό» (vids)
- Ουκρανία: Τι σημαίνει για την ασφάλειά της η ένταξη στην ΕΕ – Το επίμαχο άρθρο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
- ΜΚΟ: Απέναντι βάζει την Κοινωνία των Πολιτών η κυβέρνηση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ολίσθηση οι έλεγχοι σε όσους διαφωνούν»
- Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε πότε θα βγάλει την τελική 12άδα που θα μας εκπροσωπήσει στο Eurobasket
- Πολλοί νεκροί και τραυματίες στους καταρράκτες του Νιαγάρα – Τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο [βίντεο]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις