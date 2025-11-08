Σκληραίνει την στάση της η διοίκηση της ΚΕΔΕ με δυναμικές κινητοποιήσεις

Οι διεκδικήσεις της διοίκησης της ΚΕΔΕ συνεχίζονται έως ότου ικανοποιηθούν τα βασικά αιτήματα των Δήμων μελών της. Μάλιστα από το βήμα του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη και λίγο πριν τεθεί το ψήφισμα προς ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου έθεσε το ισχυρό πλαίσιο των διεκδικήσεων.

Ο κ. Κυρίζογλου δήλωσε ότι μετά την ολοκλήρωση του ετήσιου συνεδρίου, η εκτελεστική επιτροπή της ΚΕΔΕ θα επιδιώξει συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς και τον Πρόεδρο της Βουλής, προκειμένου να ενημερωθούν για τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης και την απαίτηση για αύξηση των ΚΑΠ μέσω του προϋπολογισμού του 2026 στα 4,5δισ. Ευρώ τουλάχιστον.

Κλείνουν τα Δημαρχεία

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ δήλωσε ότι θα ζητηθεί η παρουσία της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ στην Βουλή κατά την διάρκεια της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού του 2026.

Μάλιστα αναμένεται να υπάρξει συγκέντρωση των Αιρετών στην Βουλή κατά την διάρκεια της ψήφισης του προϋπολογισμού και συμβολικό κλείσιμο των Δημαρχείων όλης της χώρας, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

«Να περάσουμε το μήνυμα στο πολιτικό σύστημα, που δεν σέβεται στο βαθμό που πρέπει την αυτοδιοίκηση, που δεν σπάει θερμόμετρα αγάπης για την αυτοδιοίκηση και να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί άλλο να παριστάνει ότι δεν ακούει. Και μάλιστα όλα αυτά τα έχουμε επικοινωνήσει σε όλα τα κόμματα» τόνισε με έμφαση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου οι πρωτοβουλίες του οποίου μπορούν να αλλάξουν το πρωτοβάθμιο αυτοδιοικητικό τοπίο της χώρας.

*πηγή φωτογραφιών, ΚΕΔΕ