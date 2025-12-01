Ομιλία ορόσημο την 3η του Δεκέμβρη για την «Ιθάκη» – Πολιτική παρέμβαση Τσίπρα με μέτωπο στον Μητσοτάκη

Μετά από ένα δεκαήμερο που το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης με παλιά πάθη και αντιπαραθέσεις να αναβιώνουν, ο πρώην πρωθυπουργός την Τετάρτη στο θέατρο Παλλάς δίνει το πρώτο του στίγμα για μετά την κυκλοφορία της «Ιθάκης».

Το παρόν

Ο πρώην πρωθυπουργός από το καλοκαίρι έχει προχωρήσει σε μια πλήρως αντισυμβατική επικοινωνιακή καμπάνια.

Έγραψε το βιβλίο του, διέλυσε το μύθο της κωλοτούμπας στο δημοψήφισμα με τη δημοσιοποίηση των πρακτικών του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών την επομένη του δημοψηφίσματος του 2015 και παραιτήθηκε από βουλευτής.

Είναι ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός που και παραιτείται από βουλευτής του κόμματός του και γράφει βιβλίο και μάλιστα σε ενεστώτα χρόνο έτοιμος να δεχτεί τις επιθέσεις των πολιτικών του αντιπάλων και ιδίως των πρώην συντρόφων του.

Με την παρουσίαση του βιβλίου λοιπόν ο κ. Τσίπρας θέλει να κλείσει οριστικά τους λογαριασμούς του με το παρελθόν.

Την Τετάρτη λοιπόν σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο πρώην πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την ολική του επαναφορά με μια ομιλία που δεν θα δείχνει στο παρελθόν, αλλά στο παρόν και θα είναι πρώτης τάξεως ευκαιρία μέσα από τις τοποθετήσεις του να βγουν συμπεράσματα για τα επόμενα βήματά του.

Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν τον κ. Τσίπρα να πραγματοποιεί μια πολιτική παρέμβαση με όρους τρέχουσας πολιτικής αντιπαράθεσης.

Αναμένεται δηλαδή να ασκήσει σκληρή κριτική στον βασικό του αντίπαλο τον κ. Μητσοτάκη και την νεοφιλελεύθερη ατζέντα της πολιτικής του και να αναβιώσει έτσι εκ των πραγμάτων το μεταξύ τους δίπολο.

Καμπή

Με αυτό τον τρόπο και διαβάζοντας τη συγκυρία στον απόλυτο βαθμό ο κ. Τσίπρας φιλοδοξεί η παρουσίαση του βιβλίου του να αποτελέσει το σημείο καμπής.

Μιλώντας για το τώρα και τα αδιέξοδα που διαγράφονται από την διακυβέρνηση της ΝΔ, ο κ. Τσίπρας ουσιαστικά θα δώσει το στίγμα του για το χαρακτήρα της αντιπολιτευτικής τακτικής και του χαρακτήρα που θα έχει στο εξής η πολιτική του.

Και αυτό θα είναι η καμπή στο σχέδιο της ολικής του επαναφοράς εκτιμούν και προσμένουν ταυτόχρονα συνομιλητές και ορκισμένοι ακόλουθοί του.

Για όσους έχουν διαβάσει το βιβλίο και δεν αρκούνται στις αποσπασματικές δημοσιεύσεις της Ιθάκης στον Τύπο, είναι σαφές ότι ο κ. Τσίπρας με την αυτοκριτική που κάνει και στο βαθμό ή στο βάθος στο οποίο φτάνει, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος, λάθη τακτικής, λάθη πολιτικής, λάθη σε πρόσωπα.

Η εκδήλωση της Τετάρτης αναμένεται να είναι ένα πολιτικό γεγονός με την ελεύθερη προσέλευση να μετατρέπει την παρουσίαση σε πολιτική συγκέντρωση.

Η «ιερή συμμαχία»

Από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 και έπειτα, όταν επήλθε η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ από τους Βαρουφάκη, Κωνσταντοπούλου και Λαφαζάνη με τους τρεις μάλιστα να ιδρύουν δικά τους αντιπαραθετικά στον Αλέξη Τσίπρα κόμματα, σημειώθηκε αυτό που πολλοί χαρακτηρίζουν ως «ιερή συμμαχία» του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου.

Τρία κόμματα προερχόμενα από μια διάσπαση της Αριστεράς να συγχρονίζονται δηλαδή με τη ΝΔ το 15-19 στο στόχο να πέσει η κυβέρνηση Τσίπρα.

Αυτό συνεχίστηκε και τα επόμενα επτά χρόνια επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη.

Μάλιστα η φράση του πρωθυπουργού, όταν κλήθηκε να σχολάσει για πρώτη φορά το βιβλίο του κ. Τσίπρα «θα αφήσω σε άλλους την αποδόμηση» έδειχνε σαφώς στους πρώην συντρόφους και εδώ και δέκα χρόνια ορκισμένους εχθρούς του πρώην πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο κ. Τσίπρας δεν θα διστάσει να δώσει τις οφειλόμενες απαντήσεις σε όλους όσοι όλες αυτές τις ημέρες επιχείρησαν να τον αποδομήσουν λέγοντας ότι γράφει ψέματα για αυτούς στο βιβλίο του.

Ωστόσο, όπως παρατηρούν πολλοί πέριξ της Αμαλίας, ο κ. Τσίπρας μπορεί να παίρνει πάνω του τις αμαρτίες όλων και ιδιαίτερα του πρώτου εξαμήνου του 15, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να ερμηνεύεται ως διάθεση να αποποιηθεί την ευθύνη της διακυβέρνησης.

Αυτό που αντίθετα αναδεικνύεται στις σελίδες της Ιθάκης είναι ότι οι επικριτές του και σύντροφοί του είναι εκείνοι που δεν απέκτησαν ποτέ την ιδιοκτησία των κυβερνητικών πολιτικών.

Εξάλλου ένα από τα βασικά μηνύματα του βιβλίου είναι ότι ο κ. Τσίπρας το έκανε μια φορά να βρει την Ιθάκη και μπορεί να το ξανακάνει.