Δούκας: Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τονίζοντας ότι «πρέπει να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της»
- «Να τα πούμε;» - Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα
- Τηλεμάρκετινγκ χωρίς σύνορα σε κατακλυσμό ξένων κλήσεων
- Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη» - Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για τον εργασιακό βίο
- Iris: Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου γίνεται υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις – Τι αλλάζει
«Πρέπει να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Οι πολιτικές της βαθιάς συντήρησης και οπισθοδρόμησης που δυσχεραίνουν τη ζωή των πολιτών, υπονομεύουν το μέλλον τους και οδηγούν τους δήμους σε φτωχοποίηση», τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
«Δώσαμε μεγάλες μάχες με τους μεγαλοεργολάβους που θέλουν να τσιμεντώσουν τις πόλεις μας και η κυβέρνηση μας τιμωρεί παίρνοντάς μας τις πολεοδομίες.
Σηκώνουμε ανάστημα και αλλάζουν τον εκλογικό νόμο. Καταργούν τη δεύτερη Κυριακή και κάνουν σύστημα τον πελατειασμό», σημειώνει και υπογραμμίζει:
«Ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή. Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία».
Δούκας: Δείτε την ανάρτηση
Πρέπει να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Οι πολιτικές της βαθιάς συντήρησης και οπισθοδρόμησης που δυσχεραίνουν τη ζωή των πολιτών, υπονομεύουν το μέλλον τους και οδηγούν τους δήμους σε φτωχοποίηση.
Δώσαμε μεγάλες μάχες με τους μεγαλοεργολάβους που θέλουν να… pic.twitter.com/ZkMIgFgUpv
— Haris Doukas (@h_doukas) November 30, 2025
- Νετανιάχου: Στριμωγμένος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός – Ζητά προεδρική χάρη λόγω της δίκης του για διαφθορά
- Σενάρια από την Ιταλία για τον Τζόουνς-Γκαρσία: «Αβέβαιο το μέλλον του στους Σπερς»
- ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση
- Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πώς θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία
- Δεν παίζει ξανά με την Τουρκία ο Οσμάν – Η ατάκα του Αταμάν
- Χριστούγεννα στο ΚΠΙΣΝ: Η φωταγώγηση, ο εντυπωσιακός στολισμός και το γιορτινό σκηνικό
- Στο πλευρό των αγροτών η Νέα Αριστερά: Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα
- Αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε «Φραπέ» ή «Χασάπη» για να ανήκεις στην κλίκα του Μητσοτάκη, τρως ξύλο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις