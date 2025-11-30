«Πρέπει να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Οι πολιτικές της βαθιάς συντήρησης και οπισθοδρόμησης που δυσχεραίνουν τη ζωή των πολιτών, υπονομεύουν το μέλλον τους και οδηγούν τους δήμους σε φτωχοποίηση», τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Δώσαμε μεγάλες μάχες με τους μεγαλοεργολάβους που θέλουν να τσιμεντώσουν τις πόλεις μας και η κυβέρνηση μας τιμωρεί παίρνοντάς μας τις πολεοδομίες.

Σηκώνουμε ανάστημα και αλλάζουν τον εκλογικό νόμο. Καταργούν τη δεύτερη Κυριακή και κάνουν σύστημα τον πελατειασμό», σημειώνει και υπογραμμίζει:

«Ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή. Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία».

Δούκας: Δείτε την ανάρτηση