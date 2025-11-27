Δούκας για πολεοδομίες: Όλο και πιο συγκεντρωτικά, όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους

«Ο χριστουγεννιάτικος μποναμάς της κυβέρνησης στους δήμους, είναι ανεπιθύμητος», τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στηλιτεύοντας την απόφαση της για μεταφορά της αρμοδιότητας των οικοδομικών αδειών και των κατασκευών, στο Κτηματολόγιο. Το σχετικό νομοσχέδιο συζητήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ο κ. Δούκας σε ανάρτησή του αναφέρει, ότι η κυβέρνηση αφαιρεί από τους δήμους «ένα βασικό εργαλείο που διαθέτουμε για να οργανώνουμε τις πόλεις μας, να βάζουμε κόφτες στα σχέδια τσιμεντοποίηση»

Αναλυτικά ο κ. Δούκας αναφέρει:

«Όλο και πιο χαμηλά…

Όλο και πιο συγκεντρωτικά, όλο και πιο αναποτελεσματικά, όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους.

Σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να αφαιρέσει από τους δήμους τις Πολεοδομίες, το βασικό εργαλείο που διαθέτουμε για να οργανώνουμε τις πόλεις μας, να βάζουμε κόφτες στα σχέδια τσιμεντοποίησης (βλέπε ΝΟΚ), να σχεδιάζουμε μαζί με τους δημότες πώς θα γίνουν πιο βιώσιμες και λειτουργικές.

Ο χριστουγεννιάτικος μποναμάς της κυβέρνησης στους δήμους, είναι ανεπιθύμητος. Καλούμε τους βουλευτές απ’ όλα τα κόμματα, που νοιάζονται για τις περιοχές τους, να της τον επιστρέψουν….».

