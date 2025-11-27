Αντιστροφή του κλίματος με επίδειξη «κοινωνικού προφίλ» επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Επαναφέρει το αφήγημα για το βαθύ κράτος

Να αντιστρέψει το αρνητικό για το Μαξίμου κλίμα, προβάλλοντας ξανά τη λεγόμενη θετική ατζέντα, επιχείρησε εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, επιχείρησε να χτίσει το κοινωνικό προφίλ της κυβέρνησής του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία για τις ΣΣΕ.

Ταυτόχρονα επανέλαβε τα περί στήριξης των εισοδημάτων, αναμασώντας ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στον απόηχο της ΔΕΘ όπως η επιστροφή ενός ενοικίου και επενδύοντας στην απόδοση εντός Ιανουαρίου των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί.

Μητσοτάκης σε παράλληλο σύμπαν: Αναδεικνύεται ο κοινωνικός χαρακτήρας της πολιτικής μας

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε από τη συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καταφεύγοντας σε μεγαλοστομίες για «ιστορική συμφωνία», για «σημαντική τομή που απαντά σε ένα πάγιο αίτημα των εργαζόμενων» και για «κίνηση εκσυγχρονισμού του εθνικού εργασιακού πλαισίου».

«Δίνει ασφάλεια στους εργαζόμενους και προοπτική στους εργοδότες» είπε, προσθέτοντας ότι «είναι και μια διαδικασία που διευκολύνει και επιταχύνει αναγκαίες συγκλήσεις και κοινωνική συνοχή». Συμπλήρωσε δε ότι «Η τομή αυτή έρχεται από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που συνεργάστηκε με όλο το φάσμα των κοινωνικών εταίρων. Υπευθυνότητα-Εμπιστοσύνη-Παραγωγικότητα οι τρεις λέξεις κλειδιά γιατί η πρόοδος πρέπει να βασίζεται στην ενίσχυση των εργαζομένων και την ασφάλεια για τις επιχειρήσεις».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό, κάνοντας λόγο για την «πυξίδα που οδηγεί σε κοινή κατεύθυνση» όλες τις κυβερνητικές προτεραιότητες και με την πραγματικότητα να τον διαψεύδει είπε: «Αναδεικνύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής μας, γιατί έχει στο επίκεντρό του την βελτίωση των πραγματικών εισοδημάτων».

Επιδιώκοντας την επαναπροσέγγιση με μεγάλα ακροατήρια, ο κ. Μητσοτάκης, ανέφερε ότι «Τα μέτρα που αυξάνουν την αγοραστική δύναμη θα κλιμακωθούν τους επόμενους μήνες. Σχεδόν 3 δισ. ευρώ θα απλωθούν στην κοινωνία, πρωτίστως ως φοροελαφρύνσεις, αλλά και ως άμεσες αυξήσεις μισθών», και πρόσθεσε ότι «τα μέτρα αυτά αφορούν το σύνολο των πολιτών, αλλά με έμφαση στη μεσαία τάξη και στις οικογένειες με παιδιά. Στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας είναι οι νέοι, οι ένστολοι, οι κάτοικοι της περιφέρειας».

Αναφέρθηκε αναλυτικά στα μέτρα του προϋπολογισμού, δίνοντας έμφαση μεταξύ άλλων στις αυξήσεις των συντάξεων και μέσω της μείωσης της φορολογίας και της σταδιακής κατάργησης της προσωπικής διαφοράς, αλλά και στα μέτρα για το στεγαστικό. Υπενθύμισε ότι αύριο Παρασκευή θα καταβληθεί η επιστροφή ενός ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές, δηλώνοντας ότι το μέτρο αυτό ισοδυναμεί ουσιαστικά με πραγματική μείωση 8% στα ενοίκια.

Και το αφήγημα για μάχη με το βαθύ κράτος

Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα τις «τολμηρές αλλαγές οι οποίες βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη, ισχυροποιώντας ταυτόχρονα τη θέση της χώρας». Και αυτό, όπως ανέφερε συνεπάγεται «μάχη με το βαθύ κράτος και τη συσσωρευμένη αδράνεια της μετριότητας, αλλά σε αυτή τη μάχη είμαστε ταγμένοι και αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε».

Με αφορμή τα νομοσχέδια για τις πολεοδομίες και το κληρονομικό δίκαιο, που παρουσιάζονται στο υπουργικό συμβούλιο, είπε «Όχι μόνο δεν πατάμε φρένο στις μεταρρυθμίσεις, αλλά επιταχύνουμε σημαντικές παρεμβάσεις».

Προανήγγειλε ότι η αρμοδιότητα για τις πολεοδομίες περνά από την τοπική αυτοδιοίκηση στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, προκειμένου όπως είπε «να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό σύστημα, που θα διευκολύνει ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και επενδυτές».

Όσον αφορά στο κληρονομικό δίκαιο, ο πρωθυπουργός μίλησε για στρεβλώσεις, «καθώς είχαμε διατάξεις που ήταν αμετάβλητες εδώ και 80 χρόνια», προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση «έχει και μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση ως προς τον τρόπο με τον οποίον κληρονομείται σήμερα η περιουσία, η οποία συχνά καταλήγει να μην μπορεί να αξιοποιηθεί από τους κληρονόμους».