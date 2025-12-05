newspaper
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 14:53
Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες μετά από ταραχές στους δρόμους της Γλασκώβης
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 10:12
Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Έπιασε στασίδι ο Παππάς στην αναμονή εισιτηρίου για την πρώτη θέση
Πολιτική Γραμματεία 05 Δεκεμβρίου 2025 | 13:05

Έπιασε στασίδι ο Παππάς στην αναμονή εισιτηρίου για την πρώτη θέση

Ο Νίκος Παππάς έκανε ότι δεν άκουσε όσα ξεκαθάρισε ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την παρουσίαση της «Ιθάκης», του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, και για τις συμμαχίες στον προοδευτικό χώρο.

«Διαφώνησα με την απόφασή του να παραιτηθεί από τη Βουλή»

Ωστόσο, μάλλον έκανε ότι δεν άκουσε αυτό που ξεκαθάρισε ο πρώην πρωθυπουργός σε σχέση με το νέο ταξίδι που ξεκινάει.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι σε αυτό το ταξίδι συνεπιβάτες δεν θα είναι όσοι επιθυμούν «να ταξιδεύουν πάντα στην πρώτη θέση», ενώ διεμήνυσε ότι «από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους, αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στη πρώτη θέση για κανέναν».

Στην παρουσία του στο MEGA, ο κ. Παππάς είπε αρχικά: «Γνωρίζαμε από πριν ότι θα ήμασταν στον εξώστη. Ο καθένας θα πει ό,τι του κατέβει. Ήταν μια ανοιχτή πρόσκληση. Θεωρούσα υποχρέωση μου να βρίσκομαι εκεί. Έχω υπηρετήσει την κυβέρνηση 2015-2019. Χαίρομαι πολύ που ο Αλέξης Τσίπρας την υπερασπίστηκε και ζήτησε από τους πολιτικούς αντιπάλους του, να τον λένε όχι απλά αμετανόητο αλλά υπερήφανο για όσα καταφέραμε ως κυβέρνηση και αυτό μπορεί να αποτελέσει ορόσημο αντεπίθεσης. Το μείζον είναι ότι εκεί βρεθήκαμε άνθρωποι που δυστυχώς οι δρόμοι μας χωρίσανε τα τελευταία χρόνια. Αυτό ήταν μια ανάσα αισιοδοξίας και ένα παράθυρο ελπίδας οι δυσάρεστες εξελίξεις των τελευταίων ετών να ανασχεθούν».

«Δεν έχω εντοπίσει για ποιο περιστατικό με αποκαλεί ‘επιπόλαιο’»

Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε στον χαρακτηρισμό «επιπόλαιος» στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αποφεύγοντας, επί της ουσίας, να απαντήσει.

«Διάβασα αναλυτικά το βιβλίο του κ. Τσίπρα, δεν έχω εντοπίσει για ποιο περιστατικό με αποκαλεί ‘επιπόλαιο’. Για το κομμάτι των τηλεοπτικών αδειών που αναφέρεται στο βιβλίο σε 14 σελίδες, ο Αλέξης Τσίπρας υπερασπίζεται τις επιλογές μας και την πολιτική μας, δεν κατάφερα να συνδέσω τη φράση για την επιπολαιότητα με κάτι συγκεκριμένο.

Ομολογώ ότι τότε το να το παραιτηθώ με προβλημάτισε και το σκέφτηκα. Νομίζω οι είναι αυτονόητο και αληθές. Η σχέση μου με τον Αλέξη Τσίπρα είναι πάρα πολύ καλή, πολιτική, και πορεία ετών. Δεν συμφωνούμε όμως στα πάντα. Διαφώνησα με την απόφασή του να παραιτηθεί από τη Βουλή. Θα ήθελα να ακούγεται η φωνή του στη Βουλή και θεωρώ ότι και στη Βουλή έχουμε χρέος να έχουμε ισχυρή παρουσία», ανέφερε.

«Χωρίς ανελαστικά προαπαιτούμενα» – Από ποιον;

«Πρέπει να υπερβούμε πολύ γρήγορα τη συνθήκη πολυδιάσπασης και αυτό μπορεί να γίνει εάν εφαρμόσουμε αυτό που έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον στόχο για μία προοδευτική εκλογική συμμαχία, σε τρία βήματα: διακήρυξη δέσμευσης για κοινή εκλογική κάθοδο των δυνάμεων που ενδιαφέρονται, δεύτερον βασικές προγραμματικές αρχές και τρίτον, η επιλογή-εκλογή επικεφαλής, υποψήφιου πρωθυπουργού. Αυτά είναι τα τρία βήματα που υπερβαίνουν και δυνητικά προβλήματα που έχουμε δει αλλού», υποστήριξε στη συνέχεια ο Νίκος Παππάς.

Για τους πυλώνες οικοδόμησης μίας προοδευτικής συμμαχίας, ο Νίκος Παππάς είπε: «Ο Σωκράτης Φάμελλος και ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν έχουν φοβηθεί αλλά έχουν πάρει αλλεπάλληλες πρωτοβουλίες συνεννόησης. Έχει μια ειλικρινή πολιτική για συνεργασία χωρίς ανελαστικά προαπαιτούμενα», είπε, χωρίς να αναφέρει ποιος αξιώνει τέτοια προαπαιτούμενα.

«Με δεδομένη την πάρα πολύ θετική τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με την υπεράσπιση των πεπραγμένων μας, αυτό μπορεί να αποτελέσει ορόσημο αντεπίθεσης. Πώς μπορούμε να φτάσουμε γρήγορα και χωρίς νέες πληγές στην καινούρια ενωτική συνθήκη; Διακήρυξη αλλά και πολιτική δέσμευση για συνεργασία, πρόγραμμα για να μην υπάρχουν ‘παρενθέσεις’ και αρχηγός. Δεν πάμε σε κάποια νέα διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να καταβάλλουμε προσπάθειες να πείσουμε ότι ασχολείται με προβλήματα του λαού. Δεν θα ερμηνεύσω τις προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Η λογική λέει ότι εδώ που είμαστε είναι μία θετική παρέμβαση σε σχέση με την αποτίμηση του 2015-2019 και των μετώπων που άνοιξε απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η θέση που έχουμε διατυπώσει για τη μεγάλη εκλογική προοδευτική συμμαχία μπορεί να υλοποιηθεί σε τρία βήματα τα οποία προανέφερα», κατέληξε ο κ. Παππάς.

