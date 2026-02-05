ΗΠΑ: 12χρονη κρέμεται από τελεφερίκ σε χιονοδρομικό κέντρο – Η τρομακτική πτώση

Βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας δείχνει τη στιγμή που ένα 12χρονο κορίτσι κρατιέται από τελεφερίκ σε χιονοδρομικό κέντρο, με τα πόδια της να κρέμονται στον αέρα, πριν πέσει στο έδαφος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, 31 Ιανουαρίου, στο χιονοδρομικό κέντρο Mammoth Mountain, όταν η έφηβη που έκανε σνόουμπορντ έμεινε χωρίς ασφάλεια στον αναβατήρα. Το προσωπικό έσπευσε να βοηθήσει, τοποθετώντας προστατευτικά στρώματα και ένα δίχτυ ασφαλείας από κάτω για να την πιάσουν. Το κορίτσι ωστόσο πέφτοντας κατέληξε κυρίως στο έδαφος.

«Δεν επρόκειτο να το δημοσιεύσω αυτό, αλλά ξέρω τόσους πολλούς ανθρώπους που διαφωνούν μαζί μου για το αν θα κατεβάσω τη μπάρα. Είναι υποχρεωτικό στην Ευρώπη και θα έπρεπε να είναι και εδώ», έγραψε η περαστική που βιντεοσκόπησε τη στιγμή στην ανάρτησή της στο Instagram.

Η μητέρα του κοριτσιού σχολίασε την ανάρτηση, λέγοντας ότι η κόρη της ευτυχώς δεν είχε υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. «Η κόρη μου ως εκ θαύματος έφυγε χωρίς σπασμένα κόκαλα ή σοβαρούς τραυματισμούς», έγραψε και πρόσθεσε ότι «δεν υπήρξε τίποτα που να έκανε κάποιος λάθος». Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενώ το περιστατικό ήταν φρικτό, η κόρη της επέζησε και θα επιστρέψει στις πίστες όταν είναι έτοιμη.