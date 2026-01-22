newspaper
Ρωσία: Τι είπε ο Πούτιν για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ και τη Γροιλανδία – Γιατί επέκρινε τη Δανία
Κόσμος 22 Ιανουαρίου 2026 | 01:15

Ρωσία: Τι είπε ο Πούτιν για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ και τη Γροιλανδία – Γιατί επέκρινε τη Δανία

Ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι «δεν αφορά διόλου τη Ρωσία» το θέμα της Γροιλανδίας, και για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ είπε ότι το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών θα μελετήσει την πρότασή του.

Σύνταξη
Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε από το υπουργείο Εξωτερικών να μελετήσει την πρόσκληση που του απηύθυνε ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου η Ρωσία να συμμετάσχει στο αποκαλούμενο «Συμβούλιο Ειρήνης».

«Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έχει λάβει εντολή να μελετήσει τα έγγραφα που μας έχουν σταλεί και να συμβουλευτεί τους στρατηγικούς εταίρους μας για το θέμα αυτό», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης, ευχαριστώντας παράλληλα τον Τραμπ για την πρωτοβουλία (φωτογραφία, επάνω, από Sputnik/Vyacheslav Prokofyev via Reuters).

Το ρωσικό ΥΠΕΞ θα μελετήσει την πρόταση για το Συμβούλιο Ειρήνης, ενώ το ζήτημα της Γροιλανδίας «δεν αφορά διόλου τη Ρωσία»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νταβός της Ελβετίας, ο Τραμπ υποστήριξε πως ο Πούτιν έχει ήδη αποδεχθεί την πρόσκληση που του απηύθυνε.

Για το 1 δισεκατομμύριο δολάρια που απαιτείται για την ένταξη στο «Συμβούλιο Ειρήνης», ο Πούτιν εκτίμησε πως θα μπορούσε να καταβληθεί από «ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί από την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση», εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Ανέφερε επίσης πως τα υπόλοιπα ρωσικά κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για «την ανοικοδόμηση περιοχών που έχουν πληγεί από τις εχθροπραξίες, μετά τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, να εκπονήσει σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Επέκρινε τη Δανία

«Το ουσιώδες είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει θετικό αντίκτυπο στην μακροπρόθεσμη επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, στη βάση σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο ρώσος πρόεδρος και συμπλήρωσε πως η Μόσχα θα υποστηρίξει «όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διεθνούς σταθερότητας».

Σχολιάζοντας την επιδίωξη του Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα «δεν αφορά διόλου τη Ρωσία».

Παράλληλα, επέκρινε τη Δανία λέγοντας πως αντιμετώπιζε τη Γροιλανδία «ως αποικία της» και ότι της φέρθηκε με «σκληρό τρόπο».

Πηγή: ΑΠΕ

