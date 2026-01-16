newspaper
Ουκρανία: Η ΕΕ διοχετεύει όλο και περισσότερη ενέργεια στη χώρα καθώς η Μόσχα πλήττει ενεργειακές υποδομές
Κόσμος 16 Ιανουαρίου 2026 | 11:32

Ουκρανία: Η ΕΕ διοχετεύει όλο και περισσότερη ενέργεια στη χώρα καθώς η Μόσχα πλήττει ενεργειακές υποδομές

Οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ στην Ουκρανία παρουσίασαν απότομη αύξηση

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η ΕΕ εξάγει όλο και περισσότερη ενέργεια στην Ουκρανία, καθώς η Ρωσία στοχοποιεί τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας.

Οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από την ΕΕ προς την Ουκρανία έχουν σημειώσει απότομη αύξηση, καθώς το Κρεμλίνο εντείνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές και η θερμοκρασία πέφτει στους -15 °C.

Την Τρίτη, ολόκληρη η Ουκρανία βρισκόταν σε κόκκινο συναγερμό, με τις γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας να αναγκάζονται να κλείνουν για έως και 12 ώρες κάθε φορά, μετά από μια σειρά ρωσικών επιθέσεων την Παρασκευή που κατέστρεψαν περαιτέρω το ήδη επιβαρυμένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Η Ευρώπη παρενέβη για να καλύψει το κενό, υπογραμμίζοντας τον ολοένα και πιο κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας από γειτονικές χώρες της ΕΕ στη διατήρηση της αιολικής ενέργειας στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Euroactiv.

«Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν σημαντικά», δήλωσε ο Rouven Stubbe, οικονομολόγος ενέργειας στο think tank Helmholtz-Zentrum με έδρα το Βερολίνο.

Μέχρι τις 14 Ιανουαρίου, η Ουκρανία είχε εισαγάγει συνολικά 500 γιγαβατώρες φέτος, εξήγησε – περίπου ισοδύναμες με την παραγωγή τριών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο που λειτουργούν σε πλήρη λειτουργία. Οι εισαγωγές ήταν τρεις φορές υψηλότερες από ό,τι τον Οκτώβριο, πρόσθεσε.

Γραμμές εφοδιασμού

Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, η ΕΕ έχει ενισχύσει σημαντικά την ικανότητά της να εξάγει ενέργεια στην Ουκρανία. Σε μόλις ένα χρόνο, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων επέτρεψαν χωρητικότητα 2,45 GW, από 2,1 GW το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, ο Stubbe προειδοποιεί ότι η χωρητικότητα αυτή σπάνια αξιοποιείται πλήρως – οι ροές ηλεκτρικής ενέργειας φτάνουν το τεχνικό μέγιστο μόλις το 10% του χρόνου, πρόσθεσε. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί καμία εξήγηση για το λόγο που η σύνδεση με την Ευρώπη δεν αξιοποιείται πλήρως.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναγνώρισε την Τετάρτη τον ρόλο των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από την ΕΕ, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η χώρα που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο αντιμετωπίζει ενεργειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Επίσης, γίνονται προσπάθειες για να αυξηθεί σημαντικά ο όγκος των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία», είπε. Αυτό θα απαιτήσει προσπάθειες από τις χώρες της ΕΕ καθώς και από τον διαχειριστή του δικτύου της Ουκρανίας.

Ενώ η πρωτεύουσα Κίεβο πλήττεται τώρα περισσότερο, καθώς δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά είναι αποκομμένα από το δίκτυο για μέρες κάθε φορά, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από το έργο Green Deal Ukraina έδειξαν ότι κάθε περιοχή της χώρας υπόκειται σε κυλιόμενες διακοπές ρεύματος διάρκειας μεταξύ οκτώ και 12 ωρών στις 13 Ιανουαρίου.

Την Πέμπτη, η ανησυχητική κατάσταση του ενεργειακού συστήματος της χώρας συνεχίστηκε. Ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου Ukrenergo κατέγραψε περαιτέρω μείωση 4,5% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το πρωί της 15ης Ιανουαρίου εν μέσω της «αναγκαστικής εφαρμογής αυστηρότερων περιορισμών σε ορισμένες περιοχές».

Economy
Πιερρακάκης: Η επίσημη πρώτη στην προεδρία του Eurogroup

Πιερρακάκης: Η επίσημη πρώτη στην προεδρία του Eurogroup

Xρηματιστήριο Αθηνών
Funds: Η Ελλάδα επιστρέψει δυναμικά στο ραντάρ των επενδυτών, άλλα όχι χωρίς κόστος 

Funds: Η Ελλάδα επιστρέψει δυναμικά στο ραντάρ των επενδυτών, άλλα όχι χωρίς κόστος 

inWellness
inTown
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
«Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος
«Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος

Τη θέση του στην επιτροπή των αγροτών που θα συναντηθούν τη Δευτέρα στο Μαξίμου φαίνεται πως χάνει -μετά τη διαρροή βίντεο με απαράδεκτες εκφράσεις κατά Μητσοτάκη- ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Επιστροφή του Βασιλιά: Ο Ρότζερ Φέντερερ έπαιξε ξανά τένις στην Rod Laver Arena (vids)
Η Επιστροφή του Βασιλιά: Ο Ρότζερ Φέντερερ έπαιξε ξανά τένις στην Rod Laver Arena (vids)

Στα 44 του, ο θρύλος του παγκόσμιου τένις, Ρότζερ Φέντερερ, έπαιξε ξανά μπροστά στο κοινό της Αυστραλίας και υπενθύμισε σε όλους ότι όσο κι αν τα χρόνια περνούν, η κλάση παραμένει αιώνια.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κρήτη: Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 15χρονο που σκοτώθηκε όταν ανετράπη το Ι.Χ. που οδηγούσε φίλος του
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 15χρονο που σκοτώθηκε όταν ανετράπη το Ι.Χ. που οδηγούσε φίλος του

Ο 16χρονος φίλος του κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου - Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή στην Κρήτη

Σύνταξη
Volley League: Ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Μετς
Volley League: Ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Μετς

Tρεις μέρες μετά τον τελικό του Super Cup που... βάφτηκε κόκκινος, αυτή τη φορά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται το απόγευμα της Παρασκευής (18:00) στο Μετς, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών.

Σύνταξη
Βόλος: Μαθητής δημοτικού έβγαλε αυτοσχέδιο «σουγιά» και απείλησε άλλο παιδί στο προαύλιο του σχολείου
Μαθητής δημοτικού έβγαλε αυτοσχέδιο «σουγιά» και απείλησε άλλο παιδί στο προαύλιο του σχολείου

Το απίστευτο περιστατικό ξεκίνησε από έναν ασήμαντο καυγά ανάμεσα σε μαθητές της ΣΤ' και της Ε' τάξης, μέχρι που ο ένας μαθητής έβγαλε ένα αμβλύ αντικείμενο που είχε φτιάξει και απείλησε τον άλλον

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Δίπλα από τον αδερφό της Κωνσταντίνο στο Τατόι η ταφή της
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Δίπλα από τον αδερφό της Κωνσταντίνο στο Τατόι η ταφή της

Η πριγκίπισσα Ειρήνη ήταν η μικρότερη αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Β’ και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, με την οποία τη συνέδεε ένας ιδιαίτερα στενός δεσμός σε όλη της τη ζωή.

Σύνταξη
Ανοιχτοί δρόμοι, παραμονή των μπλόκων και στάση αναμονής αγροτών εν όψει της συνάντησης με Μητσοτάκη
«Μπλόκα» με ανοιχτούς δρόμους - Σε στάση αναμονής οι αγρότες πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου

Σε ένδειξη καλής θέλησης δεν θα πραγματοποιηθεί από τους αγρότες συλλαλητήριο στην Αθήνα, ωστόσο όπως τονίζουν οι αγρότες «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν»

Σύνταξη
Μια συναρπαστική παρέλαση σεξ, καπνού και μουντής σιωπής – H Ναν Γκόλντιν βλέπει τον κόσμο όπως πραγματικά είναι
Μια συναρπαστική παρέλαση σεξ, καπνού και μουντής σιωπής – H Ναν Γκόλντιν βλέπει τον κόσμο όπως πραγματικά είναι

Πλέον, μετά από περισσότερα από 40 χρόνια, το έργο της Ναν Γκόλντιν «Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» καταγράφει έναν χαμένο κόσμο, ο οποίος όμως μοιάζει τόσο παρών όσο και όταν τον αντικρίσαμε πρώτη φορά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
NBA: Υπό διάλυση οι Μπακς, νέα βαριά ήττα από τους Σπερς
NBA: Υπό διάλυση οι Μπακς, νέα βαριά ήττα από τους Σπερς

Σε ένα ματς που η διαφορά έφτασε έως και τους 39 πόντους, τελικά οι Μιλγουόκι Μπακς είναι και... χαρούμενοι που έχασαν μόλις με 18 (119-101) από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τα «Ελάφια» να συνεχίζουν τις πολύ κακές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
