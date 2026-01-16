Η ΕΕ εξάγει όλο και περισσότερη ενέργεια στην Ουκρανία, καθώς η Ρωσία στοχοποιεί τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας.

Οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από την ΕΕ προς την Ουκρανία έχουν σημειώσει απότομη αύξηση, καθώς το Κρεμλίνο εντείνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές και η θερμοκρασία πέφτει στους -15 °C.

Την Τρίτη, ολόκληρη η Ουκρανία βρισκόταν σε κόκκινο συναγερμό, με τις γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας να αναγκάζονται να κλείνουν για έως και 12 ώρες κάθε φορά, μετά από μια σειρά ρωσικών επιθέσεων την Παρασκευή που κατέστρεψαν περαιτέρω το ήδη επιβαρυμένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Η Ευρώπη παρενέβη για να καλύψει το κενό, υπογραμμίζοντας τον ολοένα και πιο κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας από γειτονικές χώρες της ΕΕ στη διατήρηση της αιολικής ενέργειας στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Euroactiv.

«Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν σημαντικά», δήλωσε ο Rouven Stubbe, οικονομολόγος ενέργειας στο think tank Helmholtz-Zentrum με έδρα το Βερολίνο.

Μέχρι τις 14 Ιανουαρίου, η Ουκρανία είχε εισαγάγει συνολικά 500 γιγαβατώρες φέτος, εξήγησε – περίπου ισοδύναμες με την παραγωγή τριών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο που λειτουργούν σε πλήρη λειτουργία. Οι εισαγωγές ήταν τρεις φορές υψηλότερες από ό,τι τον Οκτώβριο, πρόσθεσε.

Γραμμές εφοδιασμού

Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, η ΕΕ έχει ενισχύσει σημαντικά την ικανότητά της να εξάγει ενέργεια στην Ουκρανία. Σε μόλις ένα χρόνο, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων επέτρεψαν χωρητικότητα 2,45 GW, από 2,1 GW το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, ο Stubbe προειδοποιεί ότι η χωρητικότητα αυτή σπάνια αξιοποιείται πλήρως – οι ροές ηλεκτρικής ενέργειας φτάνουν το τεχνικό μέγιστο μόλις το 10% του χρόνου, πρόσθεσε. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί καμία εξήγηση για το λόγο που η σύνδεση με την Ευρώπη δεν αξιοποιείται πλήρως.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναγνώρισε την Τετάρτη τον ρόλο των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από την ΕΕ, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η χώρα που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο αντιμετωπίζει ενεργειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Επίσης, γίνονται προσπάθειες για να αυξηθεί σημαντικά ο όγκος των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία», είπε. Αυτό θα απαιτήσει προσπάθειες από τις χώρες της ΕΕ καθώς και από τον διαχειριστή του δικτύου της Ουκρανίας.

Ενώ η πρωτεύουσα Κίεβο πλήττεται τώρα περισσότερο, καθώς δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά είναι αποκομμένα από το δίκτυο για μέρες κάθε φορά, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από το έργο Green Deal Ukraina έδειξαν ότι κάθε περιοχή της χώρας υπόκειται σε κυλιόμενες διακοπές ρεύματος διάρκειας μεταξύ οκτώ και 12 ωρών στις 13 Ιανουαρίου.

Την Πέμπτη, η ανησυχητική κατάσταση του ενεργειακού συστήματος της χώρας συνεχίστηκε. Ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου Ukrenergo κατέγραψε περαιτέρω μείωση 4,5% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το πρωί της 15ης Ιανουαρίου εν μέσω της «αναγκαστικής εφαρμογής αυστηρότερων περιορισμών σε ορισμένες περιοχές».