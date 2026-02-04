Πλήγμα ρωσικού drone στη Ζαπορίζια, πόλη στη νοτιοανατολική Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε δυο νεαρούς και τραυμάτισε άλλους τουλάχιστον ένδεκα ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τρίτη το βράδυ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν: ένα αγόρι 18 ετών και νεαρό κορίτσι», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ.

Φωτογραφίες εικονίζουν δυο πτώματα να κείτονται στο έδαφος και απανθρακωμένα οχήματα στον τόπο του πλήγματος

«Stiopa… Stiopa…» the man cries over the body of an 18yo boy russia killed in Zaporizhzhia today — alongside an 18yo girl. That video tears you apart. How many more boys and girls have to be murdered before the free world understands: terrorists don’t stop by appeasement? pic.twitter.com/aJgWy0LlHk — Olena Halushka (@OlenaHalushka) February 3, 2026

Οπτικό υλικό το οποίο δημοσιοποίησαν οι ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εικονίζει δυο πτώματα να κείτονται στο έδαφος και απανθρακωμένα οχήματα στον τόπο του πλήγματος.

«Ενδεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη», συμπλήρωσε ο κ. Φεντόροφ.

«Μαζική δολοφονία»

Για «επίθεση εναντίον αμάχων», «μαζική δολοφονία» και «γενοκτονία» έκανε λόγο παράλληλα μέσω X η ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Scenes from our city of Zaporizhzhia at this hour as our country is once again enduring a massive Russian assault on civilians. Among the victims, two teenagers, just murdered in Zaporizhzhia. This is mass murder. This is genocide. pic.twitter.com/iv5hb5pVHi — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) February 3, 2026

Η Ζαπορίζια είναι ανάμεσα στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες — οι υπόλοιπες τρεις είναι το Ντονέτσκ, το Λουγκάνσκ και η Χερσώνα — που η Ρωσία ανακοίνωσε πως προσάρτησε τον Σεπτέμβριο του 2022, οκτώ μήνες μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην επικράτεια της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν σχεδόν κάθε νύχτα αεροπορικές επιδρομές στο ουκρανικό έδαφος χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές, καθώς πλησιάζει η τέταρτη επέτειος από το ξέσπασμα του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ