Παρέμβαση Κουτσούμπα: Φάγατε τα μούτρα σας με τα τελεσίγραφα – Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Βρέθηκα στα μπλόκα. Είναι πρωτόγνωρη η μαζικότητα, η ενότητα και η αποφασιστικότητα. Ο μεγαλύτερος αγροτικός ξεσηκωμός από το 1996. Έχετε εγκαταλείψει τις αρχικές γελοιότητες για επετειακές κινητοποιήσεις. Αισθάνονται οι αγρότες ότι τίποτα δεν έχουν να χάσουν», τόνισε σε παρέμβασή του στη Βουλή ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό.

«Τα τελεσίγραφα στους αγρότες τα στείλατε πρώτοι εσείς. Φάγατε τα μούτρα σας και θα συνεχίσετε να τα τρώτε. Συκοφαντείτε τον δίκαιο αγώνα, τα μπλόκα σας ενοχλούν γιατί μπλοκάρουν οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι. Ενοχλούνται οι μεγάλοι όμιλοι που εκμεταλλεύονται το οδικό δίκτυο, οι μεγαλοξενοδόχοι. Τα μπλόκα υπονομεύουν τα συμφέροντα των πολύ λίγων που εσείς υπηρετείτε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «φανταστείτε έναν αγρότη να βλέπει τα λαμόγια σας στην εξεταστική επιτροπή να επικαλούνται το δικαίωμα της σιωπής. Από πού αντλούν αυτό το θράσος; Από εσάς κύριοι της κυβέρνησης».

Ο κ. Κουτσούμπας συμπλήρωσε πως «τα άλλα κόμματα κάνουν σημαία τους την ευρωπαϊκή εισαγγελία, χωρίς να μιλάνε για την ΚΑΠ. Στα μπλόκα η συζήτηση δεν αφορά μόνο για το τι θα καταφέρουν να αποσπάσουν σήμερα οι αγρότες».

Τα χρωστούμενα και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνέχισε ο κ. Κουτσούμπας, είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι…

«Φανταστείτε έναν αγρότη να πουλάει την παραγωγή του κάτω του κόστους, να χρωστάει παντού, να μην μπορεί καλλιεργήσει ή έναν κτηνοτρόφο να χάνει από την ευλογιά το κοπάδι του και να ακούει για εκατομμύρια στους «Φραπέδες», «Τζιτζήδες» -πώς τους λένε- για τις «Φεράρι» και τις «Τζάγκουαρ» και τα Τζόκερ».