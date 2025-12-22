Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας

Να «διαβάσει» τη διαδρομή προς τις κάλπες επιχείρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, λίγο πριν εκπνεύσει το 2025. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝ.ΑΛΛ. παρέθεσε εορταστικό γεύμα στους πολιτικούς συντάκτες που παρακολουθούν το ρεπορτάζ του κόμματος, σε ουζερί στην Καισαριανη και σε χαλαρό κλίμα έκανε τις εκτιμήσεις του για το πότε θα διεξαχθούν εκλογές.

Η εκτίμηση Ανδρουλάκη για Μητσοτάκη και εκλογές

Εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για την πορεία και την κατάσταση της οικονομίας όταν λήξει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εκφράζοντας φόβους για το ενδεχόμενο να προκύψουν δύσκολες καταστάσεις και εκτίμησε πως πλην εκτάκτου γεγονότος, ο κ. Μητσοτάκης θα αποφασίσει την προσφυγή σε εκλογές το 2027, αφού και το 2026 θα έχει ακόμη πόρους από Ταμείο Ανάκαμψης να δαπανήσει.

Καμία ανησυχία για το «κόμμα Τσίπρα» και το «κόμμα Καρυστιανού»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ από τις επαφές του με πολίτες σε όλη τη χώρα, το κλίμα για τη ΝΔ είναι πολύ άσχημο και όπως ανέφερε «θα το πληρώσει στις εκλογές».

Όσο για το πολιτικό σκηνικό που τείνει να διαμορφωθεί εφόσον επιβεβαιωθούν οι φήμες για ίδρυση νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και προκύψει το λεγόμενο «κόμμα Καρυστιανού», ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα έχουν ανεπαίσθητη επίπτωση.

Επιβεβαίωσε και πάλι ότι το συνέδριο του κόμματος θα γίνει τον Μάρτιο και θα αποτελέσει πολιτικό γεγονός ενώ δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο για φημολογούμενες προσχωρήσεις βουλευτών κι άλλων παραγόντων, στο ΠΑΣΟΚ, από τον χώρο της Κεντροαριστεράς.