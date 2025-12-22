Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, εντός του 2026, θα εκδικαστεί η προσφυγή που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση των υποκλοπών και της παρακολούθησης του.

Εντός του 2026 αναμένεται να εκδικαστεί από το ΕΔΔΑ η προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Όπως έκανε γνωστό ο Νικος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, η σχετική υπόθεση θα εισαχθεί ως κατεπείγουσα η εξέταση της υπόθεσης και κρίθηκε να εξεταστεί από το ΕΔΔΑ κατά προτεραιότητα. Η συζήτηση θα γίνει μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου.

Το καλοκαίρι του 2022

Θυμίζουμε ότι η προσφυγή αφορά κοινή συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που επιβάλλει ότι ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρέπει να ενημερωθεί με θεσμικό τρόπο σχετικά με τους λόγους παρακολούθησής του από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών ξέσπασε το καλοκαίρι του 2022 όταν έγινε γνωστό πως η ΕΥΠ πραγματοποιούσε επισυνδέσεις σε σειρά πολιτικών προσώπων, της στρατιωτικής ηγεσίας και επιχειρηματιών. Έκτοτε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έχει εκκινήσει δικαστικό αγώνα φέρνοντας το θέμα στα αρμόδια ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

«Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο αποφάσισε να εξετάσει κατά προτεραιότητα την προσφυγή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ να ενημερωθεί επισήμως για την υπόθεση των υποκλοπών. Δίνεται μάλιστα προθεσμία στην Ελληνική Κυβέρνηση να υποβάλλει την αντίκρουση της ως τις 16 Φεβρουαρίου.

Παρήλθε ένας χρόνος και ουδέποτε εκτελέστηκε η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας μας. Ο Πρωθυπουργός υπό την εποπτεία του οποίου ήταν η ΕΥΠ σιωπά ένοχα και σφυρίζει αδιάφορα για τον ορυμαγδό αποκαλύψεων στη δίκη των υποκλοπών για την χειραγώγηση της εξεταστικής επιτροπής το 2023 και την ύπαρξη κοινού κέντρου ΕΥΠ-predator.

Η απόφαση αυτή είναι πολύ σημαντική για τη δημοκρατία , για όσους αγωνίστηκαν να μην ξεχαστεί η υπόθεση των υποκλοπών. Γίνεται ακόμα πιο σημαντική, τη στιγμή που το καταρρέον σύστημα Μητσοτάκη προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατηθεί στην εξουσία χρησιμοποιώντας παρακρατικές μεθόδους».