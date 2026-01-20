newspaper
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Αγρότες: Αποχωρούν τα τρακτέρ από τον κόμβο της Νίκαιας – Σε νέες μορφές κινητοποιήσεων
Ελλάδα 20 Ιανουαρίου 2026 | 21:09

Αγρότες: Αποχωρούν τα τρακτέρ από τον κόμβο της Νίκαιας – Σε νέες μορφές κινητοποιήσεων

Λήξη των πολυήμερων κινητοποιήσεων, με την τωρινή μορφή τους, αποφάσισαν οι αγρότες στον κόμβο της Νίκαιας. Αποχωρούν τα τρακτέρ την Παρασκευή (23/01) και καλείται συλλαλητήριο στην πόλη της Λάρισας. Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους λαμβάνουν οι αγρότες στα μπλόκα. Μετά τη συνάντηση της αντιπροσωπείας τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την «κρυάδα» που πήραν από τον πρωθυπουργού δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν να παλεύουν για τη δικαίωση των αιτημάτων τους αλλά μετά από 50 και πλέον ημέρες στους δρόμους αναδιατάσσονται και προχωρούν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων με ανοιχτούς δρόμους.

Ξεκίνησαν να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι αγρότες για τη συνέχιση ή όχι των κινητοποιήσεων τους

Στα Μάλγαρα αποφάσισαν να μείνουν τα τρακτέρ στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκη αλλά με ανοιχτούς δρόμους. «Τα τρακτέρ θα μείνουν σε θέσεις μάχης με ανοιχτούς πάντα τους δρόμους γιατί δεν θέλουμε να δημιουργούμε θέμα στις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες οι οποίες είναι δίπλα μας από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα και μας λένε να μην τα παρατήσουμε, να μην κάνουμε πίσω», είπε μετά τη σύσκεψη ο Κώστας Σέφης, πρόεδρος του αγροτικού συνεταρισμού Κυμίνων-Μαλγάρων.

«Θα μείνουμε και θα διατυμπανίζουμε πως αν δεν δοθούν κάποιες ουσιαστικές και γενναίες λύσεις πάνω στη βασική μας παραγωγή που είναι το ρύζι δεν πρόκειται να φύγουμε», επισήμανε και πρόσθεσε πως ο αγροτικός κόσμος δεν έχει πού να πάει και είναι αγανακτισμένος από όσα ειπώθηκαν στη χθεσινή συνάντηση.

Οι αποφάσεις στο μπλόκο της Νίκαιας

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, στη Λάρισα, αποφάσισαν την Παρασκευή (23/01) να απομακρύνουν τα τρακτέρ τους από την εθνική οδό και να ακολουθήσει συλλαλητήριο στην πόλη.

O Σωκράτης Αλειφτήρας, ένας από τους επικεφαλής του μπλόκου της Νίκαιας, δηλώνει στο in και τη Δήμητρα Τριανταφύλλου: «Το μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισε να αποχωρήσει συντεταγμένα από το μπλόκο του την Παρασκευή. Την ίδια μέρα θα περάσουμε με τα τρακτέρ μας μέσα από το κέντρο της Λάρισας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και όλους τους πολίτες που στήριξαν το δίκαιο αγώνα μας και μας υπερασπίστηκαν. Μείναμε 52 μέρες στον δρόμο. Ο αγώνας συνεχίζεται και αλλάζει μορφές τις οποίες συζητάμε ποιες θα είναι για το επόμενο διάστημα».

Πρόταση για νέα πανελλαδική σύσκεψη όλου του αγροτικού κινήματος

Μέσα σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, σε ενωτικό και αγωνιστικό κλίμα, όπου αφού έγινε ανάλυση του τι ειπώθηκε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό εκφράστηκε οργή για τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον πρωτογενή τομέα και αποφασίστηκε:

«-Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου και ώρα 10:00πμ όλα τα τρακτέρ του Μπλόκου Νίκαιας αποχωρούν συντεταγμένα για το κέντρο της Λάρισας σε ένα συμβολικό κλείσιμο των κινητοποιήσεων μετά από 54 ημέρες στο δρόμο. Από εκεί επιστρέφουν στη βάση τους, στα χωριά και στις καλλιέργειες. Εκεί που δίνεται η μεγάλη μάχη για την διατροφική επάρκεια της πατρίδας

-Θα ακολουθήσει απολογισμός του Μπλόκου Νίκαιας σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού υπάρξει ανασύνταξη δυνάμεων για τις επόμενες δράσεις

-Το Μπλόκο Νίκαιας προτείνει στη Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, σε εύλογο χρονικό διάστημα, νέα πανελλαδική σύσκεψη όλου του αγροτικού κινήματος, για κάθοδο με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και λεωφορεία στην Αθήνα Δεν υποχωρούμε! Ο αγώνας συνεχίζεται! Ενωμένοι θα νικήσουμε!»

Στην Καρδίτσα

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας λέει στο in ότι η απόφαση για το αν θα λήξουν ή όχι τα μπλόκα και πώς θα συνεχίσουν θα ληφθεί το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Σοφάδων, μετά από ψηφοφορία 60 εκπροσώπων από τα χωριά του νομού.

Σε Πράσινα Φανάρια, Δερβένι και Μικροθήβες

Στο μεταξύ, αποχώρησαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους από το μπλόκο που είχαν στήσει στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης και αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα της οδού που οδηγεί προς Περαία και αεροδρόμιο «Μακεδονία».

«Φεύγουμε από το μπλόκο, αλλάζει μορφή ο αγώνας (…)» δήλωσε (thestival.gr) το μέλος της επιτροπής του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών, Δημήτρης Τσιλιάς.

Νωρίτερα άρχισαν σταδιακά να αποχωρούν με τα τρακτέρ τους και οι αγρότες από το Δερβένι οι οποίοι ωστόσο έδωσαν το απόγευμα ραντεβού με τους συναδέλφους τους στο μπλόκο των Μαλγάρων.

Οι αγρότες της Μαγνησίας αποχώρησαν από το μπλόκο των Μικροθηβών, εξετάζοντας πλέον διαφορετικές μορφές κινητοποιήσεων.

Markets
Αγορές: Στο κόκκινο με το βλέμμα στο Νταβός

Αγορές: Στο κόκκινο με το βλέμμα στο Νταβός

Business
ΕΧΑΕ: Νέα διοίκηση εξέλεξε η Γενική Συνέλευση – Τα μέλη που την απαρτίζουν

ΕΧΑΕ: Νέα διοίκηση εξέλεξε η Γενική Συνέλευση – Τα μέλη που την απαρτίζουν

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Συναγερμός για την κακοκαιρία: Σε αυξημένη επιφυλακή Δήμοι, Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Ένοπλες Δυνάμεις
Ελλάδα 20.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία: Σε αυξημένη επιφυλακή Δήμοι, Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Ένοπλες Δυνάμεις

«Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, διασφαλίζουμε την ασφάλεια όλων μας», τόνισε ο αρμόδιος υπουργός μετά την ολοκλήρωση της διυπουργικής.

Σύνταξη
Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο
Ελλάδα 20.01.26 Upd: 20:28

Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο

Από τις οκτώ περιοχές που έχουν καταγράψει τις ταχύτερες ριπές ανέμων από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, οι τέσσερις βρίσκονται στην Αχαΐα, και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους – «Δεν φεύγουμε»
Οι πρώτες αποφάσεις 20.01.26

Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους - «Δεν φεύγουμε»

Την απόφαση να παραμείνουν με τα τρακτέρ τους στους δρόμους, χωρίς όμως να τους κλείνουν έλαβαν ομόφωνα οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, στη σύσκεψη που είχαν ένα 24ωρο μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα.

Σύνταξη
Στο «σημείο μηδέν» ξανά οι έρευνες για την Λόρα – Τι αναζητούν οι αστυνομικοί
Ελλάδα 20.01.26

Στο «σημείο μηδέν» ξανά οι έρευνες για την Λόρα – Τι αναζητούν οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας εκτιμούν ότι βρίσκεται ενός συνόρων και προσπαθούν να εξακριβώσουν το τελευταίο δρομολόγιό της για να εντοπίσουν τα ίχνη της.

Σύνταξη
Αναχρονισμού συνέχεια από το περιβάλλον Καρυστιανού: Ο δικηγόρος της θέλει μοναρχία και μοιχεία να τεθούν σε… διαβούλευση
Δηλώσεις Σούρλα 20.01.26

Αναχρονισμού συνέχεια από το περιβάλλον Καρυστιανού: Ο δικηγόρος της θέλει μοναρχία και μοιχεία να τεθούν σε… διαβούλευση

Επικίνδυνες δηλώσεις ενός εκ των δικηγόρων της Μαρίας Καρυστιανού ο οποίος υπερασπιζόμενος τις θέσεις της για τα «δικαιώματα του αγέννητου παιδιού»., εμφανίστηκε θετικός και σε δημοψήφισμα για τη μοναρχία και τη μοιχεία

Σύνταξη
Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου για την κακοκαιρία – Εισήγηση για κλειστά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη
Σε «Red Code» 5 περιφέρειες 20.01.26

Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου για την κακοκαιρία – Εισήγηση για κλειστά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη

Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική και άλλες 4 περιφέρειες ενόψει της κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου

Σύνταξη
Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο
Στο Α' Νεκροταφείο 20.01.26

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος διακεκριμένων επιχειρηματιών και προσωπικοτήτων για να τιμήσει τη μνήμη του Νίκου Στασινόπουλου

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε βενζινάδικα για απάτες με τα καύσιμα – 10 συλλήψεις
Απάτη 20.01.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βενζινάδικα για πειραγμένες αντλίες - 10 συλλήψεις

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα αναγραφόμενα

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια
Μπάσκετ 20.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ για Γροιλανδία: Απαράδεκτες οι απειλές των ΗΠΑ, συνένοχοι ΕΕ και ΝΑΤΟ
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

ΕΟ ΚΚΕ για Γροιλανδία: Απαράδεκτες οι απειλές των ΗΠΑ, συνένοχοι ΕΕ και ΝΑΤΟ

«Οι αντιθέσεις σκοπιμοτήτων ΕΕ, Γερμανίας, Γαλλίας εκθέτει όλα τα αστικά κόμματα που ισχυρίζονταν ότι η ένταξη της Δανίας στην ΚΕΠΠΑ της ΕΕ και η ΝΑΤΟϊκή διεύρυνση σε Σουηδία-Φινλανδία, θα εγγυόταν την ασφάλεια και την ειρήνη», τόνισε η ευρωομάδα του ΚΚΕ

Σύνταξη
Στρασβούργο: Διαδήλωση αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
Κόσμος 20.01.26

Διαδήλωση αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

Γάλλοι, Ιταλοί, Βέλγοι, ακόμη και Πολωνοί αγρότες, συγκεντρώθηκαν έξω από το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο - κάποιοι με τα τρακτέρ τους. Η αστυνομία εκτιμά πως ήταν περίπου 5.500 άνθρωποι

Σύνταξη
Ασφαλιστικές εισφορές: Τι αλλάζει για ελεύθερους επαγγελματίες – Πότε λήγει η προθεσμία επιλογής κατηγορίας
Οικονομικές Ειδήσεις 20.01.26

Ασφαλιστικές εισφορές: Τι αλλάζει για ελεύθερους επαγγελματίες – Πότε λήγει η προθεσμία επιλογής κατηγορίας

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 καλούνται οι μη μισθωτοί να «κλειδώσουν» το ύψος των εισφορών τους για τις ασφαλιστικές εισφορές της νέας χρονιάς

Σύνταξη
Ακόμη ένα cancel: To Νetflix «κόβει» τη Μέγκαν Μαρκλ – «Απελπισμένη προσπάθεια αυτοπροβολής» 
«Ανοίξτε σαμπάνιες» 20.01.26

Ακόμη ένα cancel: To Νetflix «κόβει» τη Μέγκαν Μαρκλ – «Απελπισμένη προσπάθεια αυτοπροβολής» 

Η πολυσυζητημένη τηλεοπτική παρουσία της Μέγκαν Μαρκλ στον τομέα του lifestyle φαίνεται πως ολοκληρώνει άδοξα τον κύκλο της, καθώς οι πληροφορίες θέλουν το Netflix να μην ανανεώνει τη σειρά With Love, Meghan για τρίτη σεζόν

Σύνταξη
Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους Ευρωπαίους να επιβληθούν στον «αδύναμο» Τραμπ – «Ρίξτε του γροθιά»
Κόσμος 20.01.26

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους Ευρωπαίους να επιβληθούν στον «αδύναμο» Τραμπ – «Ρίξτε του γροθιά»

«Φτάνουν οι ευγένειες. Σταματήστε να προσπαθείτε να τον κατευνάσετε. Πολεμήστε τη φωτιά με τη φωτιά», είπε χαρακτηριστικά ο Δημοκρατικός κυβερνήτης για τον Τραμπ

Σύνταξη
Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης
«Θεωρητικό σχέδιο..΄.» 20.01.26

Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης

Ο Τραμπ υποστηρίζει ο Καναδάς είναι ευάλωτος απέναντι στους αντιπάλους των ΗΠΑ. Ο ακροδεξιός Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος και στενός του σύμμαχος, δήλωσε ότι ο Καναδάς γίνεται «εχθρικός» προς τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Το Ιράν απειλεί με τζιχάντ ΗΠΑ, Ισραήλ και τρεις ευρωπαϊκές χώρες εάν…
Κόσμος 20.01.26

Το Ιράν απειλεί με τζιχάντ ΗΠΑ, Ισραήλ και τρεις ευρωπαϊκές χώρες εάν…

Το Ιράν γνωστοποίησε τις «κόκκινες γραμμές» του σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ και θα συμπεριλαμβάνει την Γαλλία, την Γερμανία και την Μεγάλη Βρετανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 20.01.26

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Η πρώτη ανδρική συλλογή Armani χωρίς τον Giorgio – Το «greige» φεύγει, τα 80s επιστρέφουν
Η συνέχεια 20.01.26

Η πρώτη ανδρική συλλογή Armani χωρίς τον Giorgio – Το «greige» φεύγει, τα 80s επιστρέφουν

Ο κόσμος της μόδας παίρνει μια πρώτη γεύση από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει o ιταλικός οίκος μόδας Armani μετά τον Giorgio. Ο νέος διευθυντής ανδρικής μόδας Leo Dell’Orco φαίνεται να έχει εγκαταλείψει το «greige» και να αγκαλιάζει την ιστορία της μάρκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συναγερμός για την κακοκαιρία: Σε αυξημένη επιφυλακή Δήμοι, Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Ένοπλες Δυνάμεις
Ελλάδα 20.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία: Σε αυξημένη επιφυλακή Δήμοι, Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Ένοπλες Δυνάμεις

«Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, διασφαλίζουμε την ασφάλεια όλων μας», τόνισε ο αρμόδιος υπουργός μετά την ολοκλήρωση της διυπουργικής.

Σύνταξη
Συρία: Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα
Νέα εκεχειρία 20.01.26

Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα της Συρίας

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Τομ Μπάρακ καλεί τους Κούρδους να αποδεχθούν την πρόταση του de facto προέδρου της Συρίας, Άχμεντ Αλ Σάρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 20.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

LIVE: Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 23η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4HD.

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Πυροδοτεί τη «βόμβα» – «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ
Οικονομία 20.01.26

Πυροδοτεί τη «βόμβα» το ευρωκοινοβούλιο - «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα ανασταλεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πηγές κοντά στην επιτροπή διεθνούς εμπορίου. «Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Μην προβείτε σε αντίποινα...» προειδοποιεί ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης

Προσχηματικό χαρακτηρίζουν τον διάλογο της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα από τη Χαριλάου Τρικούπη. Τι ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ποια στάση θα κρατήσει στη Βουλή η αξιωματική αντιπολίτευση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
