Αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους λαμβάνουν οι αγρότες στα μπλόκα. Μετά τη συνάντηση της αντιπροσωπείας τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την «κρυάδα» που πήραν από τον πρωθυπουργού δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν να παλεύουν για τη δικαίωση των αιτημάτων τους αλλά μετά από 50 και πλέον ημέρες στους δρόμους αναδιατάσσονται και προχωρούν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων με ανοιχτούς δρόμους.

Ξεκίνησαν να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι αγρότες για τη συνέχιση ή όχι των κινητοποιήσεων τους

Στα Μάλγαρα αποφάσισαν να μείνουν τα τρακτέρ στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκη αλλά με ανοιχτούς δρόμους. «Τα τρακτέρ θα μείνουν σε θέσεις μάχης με ανοιχτούς πάντα τους δρόμους γιατί δεν θέλουμε να δημιουργούμε θέμα στις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες οι οποίες είναι δίπλα μας από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα και μας λένε να μην τα παρατήσουμε, να μην κάνουμε πίσω», είπε μετά τη σύσκεψη ο Κώστας Σέφης, πρόεδρος του αγροτικού συνεταρισμού Κυμίνων-Μαλγάρων.

«Θα μείνουμε και θα διατυμπανίζουμε πως αν δεν δοθούν κάποιες ουσιαστικές και γενναίες λύσεις πάνω στη βασική μας παραγωγή που είναι το ρύζι δεν πρόκειται να φύγουμε», επισήμανε και πρόσθεσε πως ο αγροτικός κόσμος δεν έχει πού να πάει και είναι αγανακτισμένος από όσα ειπώθηκαν στη χθεσινή συνάντηση.

Οι αποφάσεις στο μπλόκο της Νίκαιας

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, στη Λάρισα, αποφάσισαν την Παρασκευή (23/01) να απομακρύνουν τα τρακτέρ τους από την εθνική οδό και να ακολουθήσει συλλαλητήριο στην πόλη.

O Σωκράτης Αλειφτήρας, ένας από τους επικεφαλής του μπλόκου της Νίκαιας, δηλώνει στο in και τη Δήμητρα Τριανταφύλλου: «Το μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισε να αποχωρήσει συντεταγμένα από το μπλόκο του την Παρασκευή. Την ίδια μέρα θα περάσουμε με τα τρακτέρ μας μέσα από το κέντρο της Λάρισας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και όλους τους πολίτες που στήριξαν το δίκαιο αγώνα μας και μας υπερασπίστηκαν. Μείναμε 52 μέρες στον δρόμο. Ο αγώνας συνεχίζεται και αλλάζει μορφές τις οποίες συζητάμε ποιες θα είναι για το επόμενο διάστημα».

Πρόταση για νέα πανελλαδική σύσκεψη όλου του αγροτικού κινήματος

Μέσα σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, σε ενωτικό και αγωνιστικό κλίμα, όπου αφού έγινε ανάλυση του τι ειπώθηκε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό εκφράστηκε οργή για τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον πρωτογενή τομέα και αποφασίστηκε:

«-Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου και ώρα 10:00πμ όλα τα τρακτέρ του Μπλόκου Νίκαιας αποχωρούν συντεταγμένα για το κέντρο της Λάρισας σε ένα συμβολικό κλείσιμο των κινητοποιήσεων μετά από 54 ημέρες στο δρόμο. Από εκεί επιστρέφουν στη βάση τους, στα χωριά και στις καλλιέργειες. Εκεί που δίνεται η μεγάλη μάχη για την διατροφική επάρκεια της πατρίδας

-Θα ακολουθήσει απολογισμός του Μπλόκου Νίκαιας σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού υπάρξει ανασύνταξη δυνάμεων για τις επόμενες δράσεις

-Το Μπλόκο Νίκαιας προτείνει στη Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, σε εύλογο χρονικό διάστημα, νέα πανελλαδική σύσκεψη όλου του αγροτικού κινήματος, για κάθοδο με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και λεωφορεία στην Αθήνα Δεν υποχωρούμε! Ο αγώνας συνεχίζεται! Ενωμένοι θα νικήσουμε!»

Στην Καρδίτσα

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας λέει στο in ότι η απόφαση για το αν θα λήξουν ή όχι τα μπλόκα και πώς θα συνεχίσουν θα ληφθεί το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Σοφάδων, μετά από ψηφοφορία 60 εκπροσώπων από τα χωριά του νομού.

Σε Πράσινα Φανάρια, Δερβένι και Μικροθήβες

Στο μεταξύ, αποχώρησαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους από το μπλόκο που είχαν στήσει στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης και αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα της οδού που οδηγεί προς Περαία και αεροδρόμιο «Μακεδονία».

«Φεύγουμε από το μπλόκο, αλλάζει μορφή ο αγώνας (…)» δήλωσε (thestival.gr) το μέλος της επιτροπής του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών, Δημήτρης Τσιλιάς.

Νωρίτερα άρχισαν σταδιακά να αποχωρούν με τα τρακτέρ τους και οι αγρότες από το Δερβένι οι οποίοι ωστόσο έδωσαν το απόγευμα ραντεβού με τους συναδέλφους τους στο μπλόκο των Μαλγάρων.

Οι αγρότες της Μαγνησίας αποχώρησαν από το μπλόκο των Μικροθηβών, εξετάζοντας πλέον διαφορετικές μορφές κινητοποιήσεων.