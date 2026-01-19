Σε εξέλιξη η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες – Τα αιτήματα, τι είπε ο Μητσοτάκης, όλες οι εξελίξεις

Τα αποτελέσματα της κρίσιμης συνάντησης της αντιπροσωπείας τους, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, περιμένουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς της χώρας, που εδώ και σχεδόν 50 μέρες, βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, παλεύοντας για την επιβίωσή τους.

Η αντιπροσωπεία των 31 μελών (25 + 6 παρατηρητές) έφτασε στο Μαξίμου φέρνοντας μαζί της 14 βασικά αιτήματα, με σημεία αιχμής τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και την αντιμετώπιση της ευλογιάς. Μαζί τους και άλλοι αγρότες, μεταξύ των οποίων και ο Κώστας Ανεστίδης.

Από την κυβέρνηση, τόσο ο πρωθυπουργός όσο και στελέχη, επαναλαμβάνουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες παρεμβάσεις, επικαλούμενοι τα δημοσιονομικά όρια και τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Στο τραπέζι της συζήτησης βάζουν τη νέα ΚΑΠ της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2028 – 34, αλλά και τη διακομματική επιτροπή για τη γεωργία.

