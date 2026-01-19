Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»
Λίγο πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, επαναλαμβάνει την επωδό του Μαξίμου «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» - «Σήμερα νομίζω ότι είναι, το τελευταίο κεφάλαιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων προκειμένου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τεθούν όλα τα ζητήματα», αναφέρει
Την μονότονη επωδό του Μαξίμου, που κινείται στη λογική «η κυβέρνηση έχει λάβει αρκετά μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου – ό,τι δώσαμε, δώσαμε» επανέλαβε μιλώντας στο MEGA, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ψαλιδίζοντας τις προσδοκίες των αγροτών λίγο πριν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.
«Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις», είπε και κατέδειξε ότι κύριο μέλημα του Μαξίμου, είναι να φύγουν οι αγρότες από τους δρόμους.
Προσδοκία του Μαξίμου να φύγουν οι αγρότες από τους δρόμους
«Σήμερα νομίζω ότι είναι, το τελευταίο κεφάλαιο όλης αυτής της προσπάθειας, της κλιμάκωσης των αντιδράσεων και των κινητοποιήσεων που έκαναν οι αγρότες κυρίως μέσω του κλεισίματος των δρόμων, προκειμένου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τεθούν όλα τα ζητήματα.
Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι από την προηγούμενη ήδη εβδομάδα η κυβέρνηση και την προ-προηγούμενη είχε κάνει τις δικές της τελικές ανακοινώσεις, μιας και ήταν προϋπόθεση από την πλευρά των εκπροσώπων των αγροτών να τοποθετηθεί η κυβέρνηση προκειμένου να προσέλθουν στο διάλογο, και νομίζω ότι λίγο ή πολύ έχουμε περιγράψει ένα σαφές πλαίσιο πραγματικής στήριξης προκειμένου να βοηθήσουμε τον αγροτικό κόσμο σε αυτή την κρίσιμη περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο κ. Τσιάρας.
«Το ότι υπάρχουν προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Αυτό μάλιστα συνοδεύεται από μια σειρά, σύγχρονων εντός εισαγωγικών προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει και ο ελληνικός αλλά και ο ευρωπαϊκός πρωτογενής τομέας. Από την πρώτη στιγμή και ενώ ήδη η κυβέρνηση είχε λάβει αρκετά μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου, η διάθεση για διάλογο παρέμεινε εμφανής», συνέχισε
Σε ό,τι αφορά το ρεύμα, είπε πως τα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, «είναι η μακράν χαμηλότερη τιμή μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει ειδικό τιμολόγιο για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα» και ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορεί να πάει πιο κάτω».
Και επανέλαβε ότι «τα 160 τουλάχιστον εκατομμύρια, τα οποία προκύπτουν ως περισσευούμενα εντός εισαγωγικών, μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρόκειται να αναδιανεμηθούν, 80 στην κτηνοτροφία και 80 στη γεωργία».
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο κ. Τσιάρας, στη γραμμή επιμερισμού των ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επανέλαβε ότι «είναι μια υπόθεση μιας διαχρονικής παθογένειας που μας έχει πληγώσει όλους, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς έχουμε αναλάβει το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί.
Βρισκόμαστε στο γεγονός ότι είμαστε εκτεθειμένοι ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι ένα ζήτημα το οποίο η Ελλάδα πρέπει ουσιαστικά να το απαντήσει και να το λύσει χωρίς να αφήνει περιθώρια τέτοιων λαθών ή τέτοιων παραβλέψεων από δω και πέρα».
Για την ευλογιά
Σε ό,τι αφορά την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο κ. Τσιάρας, είπε ότι «είναι μία νόσος που δημιουργεί τεράστια δυσκολία λόγω των χαρακτηριστικών που έχει ο ιός. Ζει πάνω από έξι μήνες, έχει τεράστια μεταδοτικότητα και συνέπειες. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ακολουθεί τον ευρωπαϊκό κανονισμό».
Και συνέχισε, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει εμβόλιο εγκεκριμένο από την ΕΕ.
«Υπάρχει εμβόλιο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Όχι. Υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που έχει εφαρμόσει το εμβόλιο; Επίσης όχι. Υπάρχουν χώρες που έχουν εφαρμόσει το εμβόλιο; Βεβαίως. Η Ινδία, το Πακιστάν, η Ιορδανία, η Αίγυπτος, η Τουρκία και το Ισραήλ. Ποια από αυτές τις χώρες κατάφερε, μετά το εμβόλιο, να βγει από το ενδημικό καθεστώς της ευλογιάς; Καμία», είπε ο κ. Τσιάρας.
