Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Έτοιμοι για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό είναι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς που εδώ και σχεδόν 50 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, έχοντας στο πλευρό τους την πλειοψηφία της κοινωνίας. Η 25μελής επιτροπή τους μαζί με 6 παρατηρητές, θα περάσει στις 13:00 το μεσημέρι το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, προκειμένου να θέσουν στον πρωθυπουργό όλο το πλαίσιο των αιτημάτων τους, που όπως τονίζουν, αφορά την επιβίωσή τους.

Παρά το ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ψαλιδίσει τις προσδοκίες με τον πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει με έμφαση ότι «οι παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί», οι αγρότες θα προτάξουν το διεκδικητικό πλαίσιο με τα 14 αιτήματα και τα παραρτήματα των κτηνοτρόφων των μελισσοκόμων και των αλιέων, έτσι όπως αυτό συναποφασίστηκε στην πρώτη συνέλευση της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων που έγινε στις 6 Δεκεμβρίου.

Οι «κόκκινες γραμμές» των αγροτών

Ζητήματα αιχμής για τους βιοπαλαιστές του πρωτογενούς τομέα, είναι η μείωση μείωση του κόστους παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς, καθώς ήδη έχουν θανατωθεί περισσότερα από 400.000 ζώα.

Ζήτημα αιχμής επίσης η προστασία και των αγροτικών προϊόντων που δεν είναι ΠΟΠ (όπως το ρύζι) από τη συμφωνία ΕΕ- MERCOSUR.

Έντονα συζητείται και το ζήτημα των δικογραφιών σε βάρος τους από τις παλαιότερες και από τις πρόσφατες κινητοποιήσεις, με δύο αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων, να έχουν ήδη λάβει κλήσεις για κατάθεση την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στην Τροχαία Νέων Μαλγάρων για παρακώλυση συγκοινωνίας και επικίνδυνη οδήγηση, μετά από το κλείσιμο της εθνικής Αθηνών–Θεσσαλονίκης την 1η Δεκεμβρίου.

Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός από την πλευρά του, και χθες έστειλε το μήνυμα ότι «το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για τους αγρότες έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί».

Αφού κινδυνολογικά ανέφερε ότι «η κυβέρνηση επιλέγει τον διάλογο, αλλά χωρίς εύκολες υποσχέσεις και χωρίς κινήσεις που θα υπονόμευαν τη συνολική προσπάθεια σταθερότητας της οικονομίας», συμπλήρωσε ότι «το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Παράλληλα, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τη σημερινή συνάντηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων, έκανε εκ νέου μνεία στη συνάντησή του με ομάδα των προθύμων όπου όπως αναφέρει «εξετάστηκαν προτάσεις με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας».

Συλλογικά θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα

Οι αγρότες ωστόσο θεωρούν ότι τα δημοσιονομικά της χώρας επιτρέπουν την ικανοποίηση των αγροτών όπως και το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το ζήτημα, όπως υπογραμμίζουν είναι εάν υπάρχει η πολιτική βούληση για να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας.

Δηλώνουν δε έτοιμοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εάν η συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη δεν φέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Μετά το διάλογο στο Μέγαρο Μαξίμου, τα συλλογικά όργανα των αγροτών θα συνεδριάσουν εξετάζοντας τις επόμενες κινήσεις τους.

Η αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΆΝΗΣ

ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ

ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ