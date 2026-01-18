Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό, τη Δευτέρα στις 13:00 στο Μαξίμου, ετοιμάζονται οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι, που εδώ και σχεδόν 50 μέρες βρίσκονται στους δρόμους, έχοντας δύο ισχυρά χαρτιά, όπως τονίζουν: την ενότητά τους, όπως φάνηκε από τις συλλογικές τους αποφάσεις και την αλληλεγγύη της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας.

Παρά το ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ψαλιδίσει τις προσδοκίες με τον πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει με έμφαση ότι «οι παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί», οι αγρότες θα προτάξουν το διεκδικητικό πλαίσιο με τα 14 αιτήματα και τα παραρτήματα των κτηνοτρόφων των μελισσοκόμων και των αλιέων, έτσι όπως αυτό συναποφασίστηκε στην πρώτη συνέλευση της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων που έγινε στις 6 Δεκεμβρίου.

«Εμείς πάμε με βάση τα αιτήματα που μας έβγαλαν στο δρόμο. Από κει και πέρα μακάρι να έχει καλή κατάληξη η συνάντηση, να βρούμε τη λύση», είπε ο Κώστας Σέφης, από το μπλόκο των Μαλγάρων μέλος της επιτροπής των αγροτών που θα συναντήσει τον πρωθυπουργό.

Μιλώντας στο Action24, σημείωσε ότι αυτά που ζητάνε οι αγρότες είναι χρήματα των αγροτών, «χρήματα μέχρι σήμερα δίνονταν σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνταν. Εδώ και έξι χρόνια. Εμείς η αναπλήρωση του εισοδήματος που ζητάμε είναι αυτά ακριβώς τα χρήματα (…) Δεν ζητάμε χρήματα τα οποία είναι για άλλες κοινωνικές τάξεις».

«Ό,τι δώσαμε -δώσαμε»

Στο παραπέντε, η κυβέρνηση ναρκοθετεί την συνάντηση επιχειρώντας να απαξιώσει και να πλήξει επικοινωνιακά τους αγρότες, έχοντας ήδη βάλει τετελεσμένα ως προς τα αιτήματά τους. Και σήμερα, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο αγροτικό, κινήθηκε στη λογική, «ό,τι δώσαμε δώσαμε», κάνοντας ειδική μνεία στη συνάντησή του με τους πρόθυμους όπου όπως αναφέρει «εξετάστηκαν προτάσεις με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας».

Αφού κινδυνολογικά αναφέρει ότι «η κυβέρνηση επιλέγει τον διάλογο, αλλά χωρίς εύκολες υποσχέσεις και χωρίς κινήσεις που θα υπονόμευαν τη συνολική προσπάθεια σταθερότητας της οικονομίας», συμπληρώνει ότι «το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε πως «δεν μπορεί σε κάθε συνάντηση να γίνονται και νέες παροχές. Αυτό το ξεκαθάρισε άλλωστε και ο πρωθυπουργός. Τα θέματα σε σχέση με το αγροτικό ρεύμα και το πετρέλαιο αντιμετωπίστηκαν. Αύριο μπορούμε να συζητήσουμε για τη νέα ΚΑΠ της περιόδου 2028 – 2034, που βρίσκεται στην κορυφή της αγροτικής ατζέντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την διακομματική επιτροπή σε σχέση με τη γεωργία που θα συζητηθεί την Τετάρτη στη Βουλή και φυσικά για επιμέρους πτυχές, διοικητικά ζητήματα και ρυθμίσεις».

«Η κυβέρνηση να αποκτήσει τη βούληση να δώσει λύσεις, λένε οι αγρότες

«Καλούμε τον Πρωθυπουργό και τα κυβερνητικά στελέχη να σταματήσουν να απαξιώνουν αυτόν τον διάλογο», τόνισε ο Κώστας Τζέλλας κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, στο μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε65.

«Τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα και αυτά που μέχρι στιγμής ειπώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, δυστυχώς δεν μας δίνουν το δικαίωμα να γυρίσουμε στα χωριά μας και στις δουλειές μας (…) Περιμένουμε την κυβέρνηση να λύσει αυτά τα προβλήματα. Και είναι πολύ άσχημο να βγαίνει, να βγαίνουν κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να λέει «ότι είχαμε, δώσαμε»», πρόσθεσε και σημείωσε:

«Εμείς απαντάμε ότι οι ανάγκες των αγροτών είναι μεγάλες και καλά θα κάνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να βρει και χρήματα, να βρει και λύσεις για να παραμείνουμε στη δουλειά μας και στα χωριά μας».

Συμπλήρωσε δε: «Εμείς εδώ θα είμαστε. Θα εκτιμήσουμε και αυτά που θα μας πει τη Δευτέρα, θα εκτιμήσουμε και την πολιτική που θέλει να εφαρμόσει και εδώ θα είμαστε πάλι όλοι μαζί να αποφασίσουμε πώς θα αντιδράσουμε στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Αλλά όσο και να θέλει να υποτιμήσει αυτόν τον αγώνα, όσο θέλει και να τον διασπάσει αυτόν τον αγώνα, να τον διαιρέσει αυτόν τον αγώνα, όπως και το αγροτικό κίνημα, την ενότητα που καταφέραμε να έχουμε με τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, δεν κατάφερε να κάνει τίποτα. Όσους πρόθυμους και να πάρει να συζητάει», πρόσθεσε.

«Η Πανελλαδική Επιτροπή θα κατέβει τη Δευτέρα στη συνάντηση στην Αθήνα με τη δύναμη των τρακτέρ και του κόσμου που τον ευχαριστούμε που είναι δίπλα μας. Με το δίκαιο των αιτημάτων μας θα συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό ζητώντας άμεσες λύσεις, να υπάρχει προοπτική στον αγροτικό τομέα. Έχουμε δίκιο! Η κυβέρνηση έχει δημοσιονομικό χώρο, έχει τα χρήματα, να αποκτήσει και την πολιτική βούληση για να δώσει λύσεις», όπως σημείωσε ο Ρίζος Μαρούδας, του μπλόκου Νίκαιας.

Τα βήματα των αγροτών μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Την Τρίτη θα πραγματοποιηθούν κατά τόπους συνελεύσεις των μπλόκων προκειμένου να ενημερωθούν οι αγρότες από τους εκπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και να λάβουν αποφάσεις για τη συνέχεια, με συντονισμό των κινήσεών τους.