Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
16.01.2026 | 17:30
Προειδοποίηση Κολυδά για τον καιρό - Έρχεται «κανονικός χειμώνας, όπως παλιά»
Διάλογος… με δόντια από Μαξίμου: Πώς η κυβέρνηση ναρκοθετεί το ραντεβού της Δευτέρας με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 17 Ιανουαρίου 2026 | 21:00

Διάλογος… με δόντια από Μαξίμου: Πώς η κυβέρνηση ναρκοθετεί το ραντεβού της Δευτέρας με τους αγρότες

Η επιλογή της κυβέρνησης να δυναμιτίσει το κλίμα πριν τη συνάντηση με τους αγρότες, επιχειρώντας να τους πλήξει επικοινωνιακά, η προκαταβολική επιβολή τετελεσμένων με το βλέμμα σε όποια κοινωνική ομάδα διεκδικεί, και η επιβεβαίωση ότι οι ακρότητες Γεωργιάδη βρίσκονται σταθερά σε πλήρη ταύτιση με το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Spotlight

Λάδι στη φωτιά της σύγκρουσης με τους αγρότες, λίγο πριν το ραντεβού της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό, επέλεξε να ρίξει το μέγαρο Μαξίμου, εξαπολύοντας μία εκτός ορίων επίθεση σε βάρος τους και αποφασίζοντας να καταστήσει εξαιρετικά σαφή την ταύτισή του με τη ρητορική και τις ακρότητες του Άδωνη Γεωργιάδη, επιβεβαιώνοντας έτσι και επισήμως ότι ο υπουργός Υγείας ενεργεί πάντα ως «λαγός» και ως «μπροστινός» του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Και με αυτόν τον τρόπο, το Μαξίμου, εκτός από το γεγονός ότι επιδιώκει να απευθυνθεί στο ακροατήριο που έλκεται από το δόγμα του «νόμου και της τάξης», επιβεβαιώνει βέβαια και τις στοχεύσεις του από τη συνάντηση της Δευτέρας, που δεν είναι άλλες από το να επιχειρήσει να εκθέσει τους εξεγερμένους αγρότες ως ηττημένους και να στείλει μήνυμα πυγμής και σε όποια άλλη κοινωνική ομάδα προχωρά σε ανάλογες διεκδικήσεις.

Κάλυψη

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης -ο οποίος ρωτήθηκε για την ακραία επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη κατά των αγροτών, κατά την οποία χαρακτήριζε τα μπλόκα «μεγάλη αηδία» και «φασισμό»- πρώτα απ’ όλα κάλυψε πλήρως τον υπουργό Υγείας.

Ειδικότερα είπε (Open, 16.1.2026) ότι «εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Από την πρώτη στιγμή υποστηρίζω ότι το να κλείνεις το δρόμο είναι μια παράνομη πράξη. τελεία, παύλα, παράγραφος» και ότι «η κατάληψη είναι παράνομη πράξη. Ο καταληψίας είτε δρόμου, είτε πανεπιστημίου, είτε νοσοκομείου είναι παράνομος και πρέπει να ακολουθείται ο νόμος».

Για να φτάσει να χαρακτηρίσει τους αγρότες «παραβατικούς», λέγοντας: «το πώς χαρακτηρίζει κάποιος μετά υποκειμενικά έναν παραβατικό, είναι δικό του θέμα. Σίγουρα λοιπόν αυτοί που είναι στα μπλόκα και κλείνουν δρόμους, είναι σίγουρα παράνομοι και σίγουρα ταλαιπωρούν την κοινωνία. Εγώ προτιμώ να χρησιμοποιώ αυτά ως αξιολογήσεις και ως χαρακτηρισμούς. Είναι άνθρωποι, οι οποίοι επειδή έχουν μια δυνατότητα, τρακτέρ δηλαδή, χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητά τους για να εκβιάσουν καταστάσεις».

Ταύτιση

Κι έπειτα κατέστησε σαφή την πλήρη ταύτιση του μεγάρου Μαξίμου και του πρωθυπουργού με τη ρητορική Γεωργιάδη, λέγοντας ότι «όταν επειδή τυχαίνει να έχεις μία δυναντότητα που είναι το τρακτέρ, και μία μαζικότητα, δε σε νοιάζει η ταλαιπωρία του συμπολίτη σου, δε σε νοιάζει αν κάποιος θα κουραστεί παραπάνω να πάει στο σπίτι του, δε σε νοιάζει αν μικρά παιδιά θα ταλαιπωρηθούν, τότε αυτή η τακτική είναι φασίζουσα τακτική. Είναι; Είναι, βεβαίως είναι!».

Και συνεχίζοντας στην ίδια αυτή γραμμή του Μαξίμου, είπε: «Το να κλείνεις ένα πανεπιστήμιο, το να κλείνεις ένα δρόμο, το να κλείνεις ένα νοσοκομείο, το να εμποδίζεις κάποιον να πάει στη δουλειά του είναι φασίζουσα ενέργεια! Πέραν από παράνομη είναι και φασίζουσα ενέργεια! Εγώ δεν θα τους χαρακτηρίσω φασίστες, η ενέργεια αυτή όμως παραπέμπει σε φασιστική ενέργεια».

Δαιμονοποίηση λαϊκών διεκδικήσεων

Με άλλα λόγια, το μέγαρο Μαξίμου επιλέγει τις σκληρές επιθέσεις σε βάρος των αγροτών και προσπαθεί να δαιμονοποιήσει τις λαϊκές κινητοποιήσεις και τις λαϊκές διεκδικήσεις, τις οποίες -στην προσπάθειά του αυτή- φτάνει στο σημείο να τις χαρακτηρίσει «φασιστικές ενέργειες» και «φασιστική τακτική», διαστρεβλώνοντας έτσι πλήρως και την ίδια την έννοια του όρου του φασισμού.

Όσο για τον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι βέβαια περιττό να πούμε ότι την αληθινή έννοια του όρου τη γνωρίζει από πρώτο χέρι, αφού είναι ο ίδιος που είχε αναλάβει τη διαφημιστική προβολή του ακραίου φιλοχιτλερικού και αντισημιτικού λιβελογραφήματος του Κωνσταντίνου Πλεύρη «Εβραίοι, όλη η αλήθεια», ενώ είχε καταθέσει και ως μάρτυρας κατηγορίας κατά του ιστορικού ηγέτη του σύγχρονου ελληνικού εβραϊσμού, Μωυσή Κωνσταντίνη και υπέρ του Πλεύρη στη μήνυση που υπέβαλε ο παλαίμαχος ναζιστής.

Παρόλα αυτά βέβαια χθες το βράδυ (Action24) ο υπουργός Υγείας και αντπρόεδρος της ΝΔ, αναφερόμενος στους αγρότες κατέστησε σαφές ότι επιμένει στα περί «φασίζουσας συμπεριφοράς», λέγοντας μάλιστα ότι ο ίδιος τα είπε και «βγήκαν και μου φωνάζανε και τα είπε και ο Μαρινάκης σήμερα ευτυχώς», κάνοντας έτσι και ρητή την ταύτισή του με το μέγαρο Μαξίμου.

Ναρκοθέτηση

Και κάπως έτσι γίνεται αντιληπτό ότι η κυβέρνηση ναρκοθετεί την επικείμενη συνάντηση της Δευτέρας πριν καν αυτή πραγματοποιηθεί, έχοντας ήδη δυναμιτίσει το κλίμα με τους συνομιλητές της, τους οποίους επιχειρεί να πλήξει επικοινωνιακά και να τους απαξιώσει με τις επιθέσεις της, αλλά και έχοντας ήδη βάλει τετελεσμένα ως προς τα αιτήματά τους.

Άλλωστε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιθυμώντας σήμερα να στείλει ένα νέο μήνυμα πυγμής, όχι μόνο προς τους ίδιους τους αγρότες, αλλά και προς όποια άλλη κοινωνική ομάδα έχει διεκδικήσεις, θέλησε να πει κατηγορηματικά (Alpha) για τους αγρότες, ότι «εγώ θα τους υποδεχτώ θα τους ακούσω. Γνωρίζουν όμως ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που η κυβέρνηση μπορεί να κάνει έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Με χαρά να κάνουμε μία ευρεία συζήτηση αλλά δεν έχω καμία πρόθεση αυτή τη στιγμή να δώσω περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία αντέχει ο προϋπολογισμός, από αυτά τα οποία επιβάλλει η κοινωνική Δικαιοσύνη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αγρότες είναι μία κοινωνική ομάδα μόνο, και από αυτά τα οποία μας επιτρέπει και η Ευρώπη».

Αλλά ήδη η κυβέρνηση ναρκοθετεί και την επόμενη μέρα της συνάντησης με τους αγρότες στο Μαξίμου, με τις απειλές για ποινικές διώξεις και διοικητικά πρόστιμα, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να έχει ήδη διαμηνύσει (ΣΚΑΪ, 16.1.2026) ότι αν οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχιστούν «θα εφαρμοστεί ο νόμος, όπως αυτός προβλέπεται με βάση τις διατάξεις των σχετικών νόμων».

