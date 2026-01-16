Αγρότες: Αυτή είναι αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη – Ποιος πήρε τη θέση του Ανεστίδη
Τι απεφάνθη η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων
Η αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό την προσεχή Δευτέρα, απαρτίζεται από τα εξής μέλη:
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ
ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΆΝΗΣ
ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ
Αντί για τον Κώστα Ανεστίδη, που «κόπηκε» από τη συνάντηση, τα Μάλγαρα θα εκπροσωπήσει ο Κώστας Σέφης.
Περισσότερα σε λίγο…
