Μαξίμου: Με επικοινωνιακές μεθοδεύσεις και τακτικισμούς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη φθορά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Με την κυβέρνηση να διαρρηγνύει τις σχέσεις της με κοινωνικές ομάδες (όπως ο αγροτικός κόσμος) που τη στήριξαν σε μεγάλο ποσοστό στις τελευταίες εκλογές, το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο βλέπει την εικόνα του να στραπατσάρεται εδώ και 45 ημέρες από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, μιλάει για διάλογο με τους εξεγερμένους αγρότες της πλειοψηφίας των μπλόκων εν όψει του ραντεβού το μεσημέρι της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό, ωστόσο η βασική του επιδίωξη είναι να επιχειρήσει να τους εκθέσει ως ηττημένους, με σκοπό να στείλει μήνυμα πυγμής και σε όποια άλλη κοινωνική ομάδα (όπως λ.χ. οι οδηγοί ταξί) προχωρά σε ανάλογες διεκδικήσεις.

Εξ ου και το Μαξίμου, την επομένη της συνάντησης με τη μειοψηφία των μπλόκων, θέλησε μεν τη διαβούλευση με τους αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων (δηλαδή την πλειοψηφία) ώστε να οριστεί το επικείμενο ραντεβού μαζί τους (το οποίο αντιλαμβάνεται ότι αποτελεί μονόδρομο για το οριστικό κλείσιμο του κεφαλαίου των αγροτικών κινητοποιήσεων), αλλά δείχνοντας ταυτόχρονα ότι αναζητά μία επίδειξη δύναμης εν είδει ρεβάνς για το ναυάγιο της προηγούμενης συνάντησης (αλλά και για τη μεγάλη διάρκεια των κινητοποιήσεων που ήδη έχουν φθείρει την κυβέρνηση).

«Καψόνι»

Χαρακτηριστικό είναι το «καψόνι» που θέλησε να κάνει το μέγαρο Μαξίμου στους αγρότες, σε σχέση με την οριστικοποίηση της συνάντησης. Ενώ οι σχετικές διαβουλεύσεις μεταξύ κυβέρνησης (μέσω της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης) και αγροτών είχαν, σε σχέση με το ραντεβού, φτάσει ήδη από την Τετάρτη σε συμφωνία για το φορμάτ των 25 + 5 παρατηρητών από την πλευρά των δεύτερων και οι αγρότες είχαν μείνει με την πεποίθηση ότι όλα γύρω από τη συνάντηση έχουν κλείσει, το Μαξίμου μέχρι και την Τετάρτη το βράδυ, έλεγε, μέσω κυβερνητικών πηγών, ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί το ραντεβού, επιλέγοντας να ανακοινώσει την οριστικοποίηση την επόμενη μέρα το μεσημέρι στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Μάλιστα το προηγούμενο βράδυ, οι ίδιες κυβερνητικές πηγές που έλεγαν ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί η συνάντηση, επέλεγαν να εκτοξεύσουν και «καρφιά» κατά των αγροτών, κατηγορώντας τους ότι «μέχρι χθες αρνούνταν να προσέλθουν στο διάλογο γιατί δεν συμφωνούσαν να έρθουν από κοινού με άλλους εκπροσώπους μπλόκων, οι οποίοι χθες είδαν τελικά τον πρωθυπουργό» και ότι «έθεταν όρους εκτός λογικής», απορρίπτοντας τις δύο συναντήσεις (με την πλειοψηφία και τη μειοψηφία αντίστοιχα) που μεθόδευε το Μαξίμου.

Οι όροι

Το επόμενο μεσημέρι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ανακοινώνοντας την οριστικοποίηση του νέου ραντεβού της πλειοψηφίας με τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα στις 13.00 στο μέγαρο Μαξίμου, επανέλαβε ως κυβερνητικούς όρους για τη διεξαγωγή της συνάντησης «που δεν αλλάζουν» (και υποστηρίζοντας ότι «ο στόχος δεν είναι κάποιος να βγει «νικητής» από αυτό»), το να είναι «ανοιχτοί δρόμοι, να μην συμμετέχουν στη συνάντηση πρόσωπα ελεγχόμενα ή πρόσωπα τα οποία έχουν παραβατικές συμπεριφορές, όπως το να αναποδογυρίσει κάποιος ένα τρακτέρ και ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη και ένας αριθμός ατόμων, που μπορούν να κάνουν τη συνάντηση αυτή λειτουργική και αποτελεσματική».

Και με την αναφορά περί «ελεγχόμενων προσώπων» φωτογράφισε τον επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων Κώστα Ανεστίδη, καθιστώντας σαφές ότι το Μαξίμου επιμένει στην αξίωση να μη μετέχει ο τελευταίος στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και δείχνοντας ότι εντέλει είχε επικρατήσει η σκληρή γραμμή στο εσωτερικό της κυβέρνησης, όπου υπήρχαν και φωνές που έλεγαν ότι εφόσον όλα τα άλλα έχουν συμφωνηθεί, δε θα μπορούσε το ραντεβού να χαλάσει λόγω της παρουσίας Ανεστίδη.

Οι αγρότες

Με την ίδια εντύπωση ότι δεν θα αποτελέσει πρόβλημα η συμμετοχή Ανεστίδη, εμφανίζονταν να έχουν μείνει από τη δική τους πλευρά, μετά τις διαβουλεύσεις και οι αγρότες. Οι ίδιοι εμφανίζονταν επίσης να θεωρούν ότι με βάση και τους όρους που έθετε η κυβέρνηση, οι δύο πλευρές είχαν καταλήξει σε συμφωνία για το πλαίσιο των διαδικαστικών του ραντεβού, με τη δική τους πλευρά να έχει κάνει δεκτή και την κυβερνητική προϋπόθεση, στη συνάντηση να μην παρευρεθεί ο Γιώργος Τερζάκης, πρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας.

Αλλά την ίδια μέρα που το Μαξίμου κατέστησε σαφές ότι εξακολουθεί να μην θέλει τον Κ. Ανεστίδη στη συνάντηση, όλως τυχαίως επιδόθηκε στον τελευταίο και η εισαγγελική διάταξη για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, κατά την οποία ελέγχεται για παρατυπίες κατά την υποβολή δηλώσεων αγροτικών επιδοτήσεων. Και μάλιστα η επίδοση αυτή δεν έγινε στο σπίτι του, αλλά μέσω αστυνομικού που έφτασε στο μπλόκο των Μαλγάρων, προκειμένου να του την παραδώσει.

Για να κυκλοφορήσει στη συνέχεια το βίντεο με τις πράγματι απρεπείς, ανάρμοστες για το θεσμικό του ρόλο και εκτός πλαισίου των αγροτικών κινητοποιήσεων, ακραία υβριστικές δηλώσεις που είχε κάνει ο Κ. Ανεστίδης σε βάρος του πρωθυπουργού, λίγο πριν βγει στον τηλεοπτικό αέρα την περασμένη Τρίτη. Γεγονός που εντέλει αναγκάζει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τους αγρότες να θέσουν τον Κ. Ανεστίδη εκτός της επικείμενης συνάντησης.

«Άλλα μέτρα δεν υπάρχουν»

Μίας συνάντησης για την οποία το Μαξίμου εξακολουθεί να διαμηνύει ότι δεν θα δοθούν άλλα δημοσιονομικά μέτρα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι «δεν είναι μόνο τα πολλά μεγάλα τα οποία παίρνουν διάσταση επικοινωνιακή. Το να λύνεις τοπικά θέματα […] εσύ μπορείς να θεωρείς ότι κάτι προχωράει, αλλά σε μια περιοχή να θέλει μια τροποποίηση, μια παραμετροποίηση. Άρα, αυτό από μόνο του είναι σημαντικό. Δεύτερον, είναι η εξειδίκευση από τη δική μας πλευρά, όλων όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί. Πολλές παρεξηγήσεις ή παρανοήσεις λύθηκαν, όταν έγινε κουβέντα μεταξύ του πρωθυπουργού και των υπόλοιπων κυβερνητικών στελεχών και των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα».

Και στο ίδιο πλαίσιο να προσθέτει: «Άλλα μέτρα δεν υπάρχουν· θεωρώ ότι και αυτά τα παραπάνω που ανακοινώθηκαν, που στην πραγματικότητα είναι τεχνικές βελτιώσεις στα ήδη ανακοινωθέντα μέτρα, αλλά σημαντικές, χωρίς, όμως δημοσιονομικό κόστος, όπως είχαμε πει, επειδή δεν υπάρχει περιθώριο, πάλι εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε λύσεις τεχνικές περισσότερες χωρίς δημοσιονομικό κόστος και αυτές μπορούν να γίνουν δεκτές».

Επίθεση

Την ίδια ώρα, ήδη από το πρωί, ο προερχόμενος από το ακροδεξιό ΛΑΟΣ αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επιδιδόταν (εκ μέρους του μεγάρου Μαξίμου) σε μία ακόμα από τις αλλεπάλληλες και υπερβολικά ακραίες επιθέσεις του σε βάρος των εξεγερμένων αγροτών, λέγοντας ότι «έχω την εκτίμηση ότι θα σταματήσει αυτή η αηδία, δεν νομίζω ότι θα συνεχιστεί. Τα μπλόκα είναι αηδία αλλιώς τι είναι εξυπνάδα; Είναι μεγάλη αηδία. Είναι φασισμός, είναι παρανομία, είναι απαίσιο πράγμα εν πάση περιπτώσει ο Μητσοτάκης έχει δείξει μεγάλη ανοχή».

Αλλά βέβαια όσο γίνεται αντιληπτό ότι η κυβερνητική επένδυση στον κοινωνικό αυτοματισμό δεν πιάνει και όσο η κυβέρνηση διαρρηγνύει τις σχέσεις της με κοινωνικές ομάδες (ειδικά με κλάδους που σε μεγάλο βαθμό τη στήριξαν με την ψήφο τους) τόσο πιο ακραίες γίνονται και οι επιθέσεις στελεχών, όπως ο κ. Γεωργιάδης, που σε μόνιμη βάση αναλαμβάνουν τον ρόλο του «μπροστινού» του Μαξίμου.