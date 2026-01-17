«Ό,τι δώσαμε δώσαμε», λέει ο Μητσοτάκης εν όψει της συνάντησης με αγρότες – Τι είπε για τις δηλώσεις Ανεστίδη

Καμία διάθεση για παραχωρήσεις στους αγρότες από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εν όψει της συνάντησης της ερχόμενης Δευτέρας, 19 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, «εγώ θα τους υποδεχθώ, θα τους ακούσω, γνωρίζουν το πλαίσιο παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί».

Συνέχισε λέγοντας πως «με χαρά να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση, αλλά δεν έχω καμία πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα από όσα αντέχει ο προϋπολογισμός, από αυτά που επιβάλλει η κοινωνική δικαιοσύνη. Και από αυτά που μας επιβάλλει η Ευρώπη. Γιατί δεν πρόκειται να ξανά θέσουμε σε κίνδυνο τη συνεργασία μας με την ΕΕ».

Δήλωσε ότι καταλαβαίνει γιατί οι αγρότες κινητοποιήθηκαν, επισημαίνοντας πως «υπήρχε ζητήματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπήρχαν καθυστερήσεις στις πληρωμές, αλλά διορθώθηκε, οι πληρωμές έγιναν. Έστω και με έναν μήνα καθυστέρηση. Για αυτό περίσσεψαν λεφτά, διότι το σύστημα πια μπορεί να εντοπίζει αυτούς που έπαιρναν λεφτά και δεν τα δικαιούνται».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι αγρότες πήραν αυτά που ήταν δίκαια να πάρουν και θα έπαιρναν είτε κλείνανε τους δρόμους είτε όχι».

Όσον αφορά τις υβριστικές δηλώσεις του αγροτοσυνδικαλιστή των Μαλγάρων, Κώστα Ανεστίδη, υποστήριξε πως «δεν θέλω να πω τίποτα για τον κ. Ανεστίδη, νομίζω ότι όλοι μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Για τα δέκα δευτερόλεπτα δημοσιότητας, άνθρωποι που δεν έχουν εμπειρία μπορεί να καταφεύγουν στην κάθε ακρότητα για να ειπωθεί μια κουβέντα παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι αυτή η εικόνα του πρωτογενή τομέα».

«Έχουμε ευθύνη που δεν αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ νωρίτερα»

Για την εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός επισήμανε πως «καλώς έγινε αυτή η εξεταστική. Έστω και αν μερικές φορές η εικόνα αυτή που βγήκε ήταν πραγματικά θλιβερή, αλλά βγήκε μια πλευρά της Ελλάδος που πρέπει να την αφήσουμε πίσω μας. Δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τις εξεταστικές. Ο κάθε βουλευτής ή ο κάθε αρχηγός επιδιώκει τα 10 δευτερόλεπτα του Tik Tok για να πει μια έξυπνη ατάκα για να μπορέσει στη συνέχεια να αναπαραχθεί. Αυτό επιτείνει ένα κλίμα οξύτητας και έντασης. Πάρα ταύτα, η εξεταστική κάνει τη δουλειά της, όλοι κλήθηκαν. Όποιος έπρεπε να έρθει, ήρθε. Βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα και για το γεγονός ότι ήταν ένα πρόβλημα διαχρονικό. Έσκασε στα χέρια μας, βεβαίως, έχουμε ευθύνη γιατί δεν το αντιμετωπίσαμε νωρίτερα, βεβαίως».

Για τη συμφωνία της Mercosur ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «μια τέτοια συμφωνία εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που μπαίνουν στην Ευρώπη υπόκεινται σε πολύ αυστηρό έλεγχο. Λέμε ότι αυτές είναι οι προδιαγραφές. Υπάρχει ένα πλαίσιο παρεμβάσεων και στις τιμές, η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να παρέμβει αν πέσουν. Από την άλλη, διασφαλίσαμε ότι τα προϊόντα ΠΟΠ της Ελλάδας θα είναι προστατευμένα σε αυτές τις αγορές. Είναι μια συμφωνία που η Ελλάδα αγωνίστηκε για δικλείδες ασφαλείας. Υπάρχει αυστηρό πλαίσιο για το τι εισάγεται στην Ευρώπη».

Απαντώντας σε ερώτημα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και το εμβόλιο, υπογράμμισε πως «υπάρχει μια μεγάλη παραφιλολογία για το εμβόλιο. Θέλω είμαι σαφής. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή κτηνιατρική σχολή και κανείς σοβαρός επιστήμονας που να εισηγείται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το εμβόλιο. Γιατί η ευλογιά θα γίνει ενδημική και μετά δεν θα μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Θέλω να το ακούσουν αυτό. Όλοι αυτοί που ήταν κατά του εμβολίου του covid στους ανθρώπους, ξαφνικά είναι οι ίδιοι υπέρμαχοι του εμβολίου στα ζώα. Να εφαρμόσουμε τα πρωτόκολλα και εξαλείψουμε την ευλογιά, ώστε να προστατέψουμε τις ελληνικές εξαγωγές».

Όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

Αναφερόμενος στην άφιξη της φρεγάτας Κίμων είπε πως ήταν μια μέρα όμορφη, ελπίδας και αυτοπεποίθησης.

Είπε ότι είναι η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Μπελαρά που θα πάρουμε και αποτελεί σύμβολο ισχυρής Ελλάδας. «Απαραίτητη επένδυση ώστε όλες και όλοι να αισθανόμαστε ασφαλείς και η χώρα μας να είναι πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή», τόνισε σημειώνοντας ότι έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις. «Μιλάμε για τα F35 της θάλασσας», ανέφερε και δήλωσε πως του έκανε εντύπωση το καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Για τα περί συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι η ημερομηνία δεν έχει κλειδώσει. «Ευελπιστούμε ότι θα είναι στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου», τόνισε.

«Η Ελλάδα προσέρχεται στις συζητήσεις για το ένα και μόνο ζήτημα, η οριοθέτηση της θαλάσσιας ζώνης. Θα πρέπει η Tουρκία να αποστεί από μια σειρά διεκδικήσεων οι οποίες είναι παντελώς ανυπόστατες», σημείωσε. «Και να διαφωνούμε αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε διαρκώς στα κόκκινα», πρόσθεσε ενώ αναφέρθηκε και στο πλαίσιο συνεργασίας σε θέματα όπως το μεταναστευτικό. «Εγώ θα πάω στην Τουρκία ως επικεφαλής υπουργικής αντιπροσωπείας για να συζητήσουμε και τα μεγάλα και τα επί μέρους κάθε υπουργού», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τον Έντι Ράμα είπε ότι μερικές φορές του ξεφεύγουν πράγματα που δεν πρέπει να τα λέει. «Είπε μια χοντράδα. Νομίζω το κατάλαβε. Ξέρει ότι και η πορεία της Αλβανίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα. Κρατώ τη διόρθωση. Ήταν άστοχη δήλωση. Καλύτερα να την αφήσουμε πίσω μας», πρόσθεσε