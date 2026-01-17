newspaper
«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη
17 Ιανουαρίου 2026 | 09:26





Spotlight

Εν αναμονή της συνάντησης με τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου, είναι οι αγρότες, με τα κύρια θέματα που έχουν αναδειχθεί μέσα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις είναι η οικονομική στήριξη του πρωτογενούς τομέα, το κόστος ενέργειας και η διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή ανταπόκριση της κυβέρνησης στα προβλήματά τους, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν κινητοποιήσεις για να ανοίξει ο διάλογος, ενώ κριτικάρουν τις προτεινόμενες λύσεις ως αναποτελεσματικές.

Μιλώντας στο MEGA, αναφερόμενος στις off the record υβριστικές δηλώσεις του συνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς Θωμάς Μόσχος, έκανε λόγο για δολοφονία χαρακτήρα.

«Ο κ. Ανεστίδης είναι από τους λίγους ανθρώπους στην Ελλάδα που έχει διαβάσει την ΚΑΠ, τη γνωρίζει απ’ έξω και είναι από τους πρώτους ανθρώπους στην Ελλάδα που χρησιμοποίησε γεωργία ακριβείας. Δεν είναι τυχαίος αγρότης. Και αυτό ακριβώς φοβόταν η κυβέρνηση», υποστήριξε ο κ. Μόσχος. Σημειώνεται ότι αντί για τον Κώστα Ανεστίδη, που κόπηκε από τη συνάντηση, το μπλόκο των Μαλγάρων θα εκπροσωπήσει ο Κώστας Σέφης.

Όσο για τη συνάντηση της Δευτέρας, επισήμανε πως «το υπόμνημα που θα καταθέσουμε στον πρωθυπουργό είναι 70 σελίδες περίπου. Είναι προτάσεις για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, τις οποίες τις έχουμε ξανά καταθέσει. Δεν υπήρχε διάλογος τόσο καιρό με την κυβέρνηση. Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να κάτσει η κυβέρνηση να ασχοληθεί με το θέμα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι θέσεις μας αφορούν την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας χωρίς να έχουν δημοσιονομικό κόστος. Έχουν απλά διαχείριση της ΚΑΠ. Θέλουμε εμβολιασμό των αιγοπροβάτων, θέλουμε ανασύσταση, θέλουμε αλλαγή στον τρόπο αποζημίωσης σε αυτά που δώσανε, γιατί κάποιους κτηνοτρόφους τους έχουν αφήσει απ’ έξω. Θέλουμε διαφορετική σύνταξη γιατί δουλεύουμε 365 μέρες τον χρόνο να μπορούμε να βγούμε πιο νωρίς στη σύνταξη. Θέλουμε να σταματήσει η επιδότηση των εισαγόμενων μοσχαριών και να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγή».

«Πρέπει να έχουμε ειλικρινή διάλογο»

Η κυβέρνηση από την πλευρά της επιμένει στον διάλογο, με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρο Πρωτοψάλτη, να τονίζει ότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την επίλυση ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.

«Αυτό που έχουμε πει απ’ την αρχή είναι ότι κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο ελληνικός πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες προκλήσεις. Πρέπει λοιπόν να έχουμε έναν ειλικρινή διάλογο. Ο διάλογος γίνεται όταν κάθεσαι στο τραπέζι με τον άλλον, δεν γίνεται μέσα από κανάλια, ούτε μέσα από στούντιο», είπε.

«Αυτή τη στιγμή είναι παράνομος ο εμβολιασμός για την ευλογιά στην Ελλάδα»

Όσον αφορά την ευλογιά των αιγοπροβάτων, σημείωσε ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Σημείωσε ότι «δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έχουμε στείλει την επιστολή του ΕΟΦ. Όπου έχει γίνει εμβολιασμός, οι χώρες παραμένουν σε ενδημικό καθεστώς».

«Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι παράνομος ο εμβολιασμός στην Ελλάδα, δεν αλλάζει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το αλλάξουμε εμείς αυτό. Είναι παράνομος, δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο. Το δεύτερο και το πολύ σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αν γίνει εμβολιασμός δεν θα αρθούν τα μέτρα περιορισμού. Κάποιος έχει πει στους κτηνοτρόφους ότι αν γίνει εμβολιασμός, η απαγόρευση μετακινήσεων, οι θανατώσεις, οι σφαγές, οι αναγκαστικές των κοπαδιών και τα λοιπά θα αλλάξουνε. Δεν θα αλλάξουνε. Ο εμβολιασμός δεν θα αλλάξει τίποτα απ’ αυτά. Έρχεται επιπλέον και είναι το ύστατο μέτρο. Και όλες οι χώρες που έχουν κάνει εμβολιασμό είναι ακόμα ενδημικές και δεν έχουν καθεστώς ελεύθερης χώρας», τόνισε ο κ. Πρωτοψάλτης.

Από την πλευρά τους οι κτηνοτρόφοι υπογραμμίζουν τις καθυστερήσεις στην επίλυση προβλημάτων και την αντίφαση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς όσον αφορά τη διαχείριση της ευλογιάς.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA:

