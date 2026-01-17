Αντίστροφη μέτρηση για το ραντεβού στο Μαξίμου τη Δευτέρα με τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς και τους μελισσοκόμους να προετοιμάζονται για τον διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά από σχεδόν 50 μέρες στους δρόμους.

Στη σημερινή συνέντευξή του στον Alpha, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως φρόντισε να ψαλιδίσει τις όποιες προσδοκίες καθώς όπως είπε με χαρά θα έκανε μία «ευρεία συζήτηση» με τους αγρότες αλλά οι συνομιλητές του θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να δώσει κάτι παραπάνω.

«Δεν έχω καμία πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα από όσα αντέχει ο προϋπολογισμός, από αυτά που επιβάλλει η κοινωνική δικαιοσύνη. Και από αυτά που μας επιβάλλει η Ευρώπη. Γιατί δεν πρόκειται να ξανά θέσουμε σε κίνδυνο τη συνεργασία μας με την ΕΕ», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός προκαλώντας έτσι απογοήτευση στα μπλόκα που ελπίζουν ότι θα μπορούσαν να βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στις διεκδικήσεις τους και σε κάποιες επιπλέον παροχές.

Υπενθυμίζουμε ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη μείωση κατά 0,5 ευρώ της τιμής του αγροτικού ρεύματος ανά κιλοβατώρα και την επιδότηση πετρελαίου στην αντλία μετά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους αγροτών που έχουν αποσχιστεί από την Πανελλαδική Επιτροπή, ραντεβού που προκάλεσε οργή και δυναμίτισε το κλίμα στα μπλόκα που ωστόσο επιμένουν αυτή τη στιγμή για την αναγκαιότητα να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό.

Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών

«Τα δημοσιονομικά της χώρας επιτρέπουν την ικανοποίηση των αγροτών όπως και το ευρωπαϊκό πλαίσιο», λένε εκπρόσωποι των μπλόκων και σκοπεύουν να επιμείνουν για την υλοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων όπως η αναπλήρωση εισοδήματος, το κόστος παραγωγής, την επίλυση των θεμάτων με το ΑΤΑΚ, την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τη συμφωνία Mercosur.

«Το ζήτημα είναι εάν υπάρχει η πολιτική βούληση για να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας» υπογραμμίζουν, ενώ δεν αποκλείουν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εάν η συνάντηση με τον Μητσοτάκη δεν φέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Την Τρίτη θα πραγματοποιηθούν κατά τόπους συνελεύσεις των μπλόκων προκειμένου να ενημερωθούν οι αγρότες από τους εκπροσώπους τους και να λάβουν αποφάσεις για τη συνέχεια σε συντονισμό και με τα υπόλοιπα μπλόκα. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές εάν θα υπάρξει νέα πανελλαδική συνέλευση ή εάν οι αποφάσεις θα ληφθούν σε συντονισμό μεταξύ των εκπροσώπων των μπλόκων μετά τις κατά τόπους συνελεύσεις.

Μητσοτάκης: Συναντήθηκα με αντιπροσωπευτική ομάδα αγροτών

Γεγονός είναι πάντως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται 50 μέρες μετά να υποτιμά τόσο τα προβλήματα όσο και τις διεκδικήσεις των αγροτών.

Καταρχάς στη συνέντευξή του φρόντισε να υποβαθμίσει την Πανελλαδική Επιτροπή και να αφήσει υπονοούμενα για επιδιώξεις προσωπικής προβολής.

«Συναντήθηκα την προηγούμενη εβδομάδα με μια μεγάλη ομάδα, αντιπροσωπευτική, πολλών αγροτών και κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα», είπε και πρόσθεσε: «Το λέω αυτό για να μην νομίζουμε ότι αυτοί οι οποίοι μονοπωλούν τον τηλεοπτικό χρόνο κατ’ ανάγκην εκφράζουν όλους τους αγρότες. Εκφράζουν κάποιους αγρότες και κάποια μπλόκα».

Στα ζητήματα ουσίας που θέτουν οι παραγωγοί ο κ. Μητσοτάκης φάνηκε παραμονές της συζήτησης μαζί τους να μην τα αξιολογεί ως σημαντικά ή να τα θεωρεί λυμένα, όπως έκανε η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα.

Ως βασικό πρόβλημα που έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους, ο πρωθυπουργός θεωρεί τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που καθυστέρησαν, κάτι που λέει πως πλέον διορθώθηκε. Ταυτόχρονα εξήρε το σύστημα πληρωμών που εντοπίζει πλέουν όσους δεν δικαιούνται επιδοτήσεις, τη στιγμή που ακόμα η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει μία πειστική πρόταση για το πώς τα χρήματα που έκαναν φτερά από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα επιβαρύνουν τους φορολογούμενους αλλά θα επιστρέψουν σε αυτούς που πραγματικά παράγουν.

Οι παραγωγοί βέβαια έχουν θέσει μία σειρά ζητημάτων που όπως λένε είναι ζητήματα επιβίωσης, κάτι που δεν φαίνεται να παραδέχεται ο πρωθυπουργός.

«Οι αγρότες πήραν αυτά που ήταν δίκαια να πάρουν και θα τα έπαιρναν είτε κλείνανε τους δρόμους είτε όχι», υποστήριξε σε άλλο σημείο υποτιμώντας τη μεγάλη πίεση που ασκούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην κυβέρνηση, που έχουν κερδίσει τη συμπαράσταση της πλειοψηφίας της κοινωνίας.

Υποτίμηση προβλημάτων

Μιλώντας για την ευλογιά των προβάτων, ο πρωθυπουργός με γενικεύσεις και απλουστεύσεις επιχείρησε να αποδομήσει τα επιχειρήματα των κτηνοτρόφων εμφανίζοντας για ακόμα μία φορά το αφήγημα ότι έγινε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει ενώ αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι άφησε υπονοούμενα για αυτούς που ζητούν εμβολιασμό των αιγοπροβάτων ότι είναι λίγο πολύ «ψεκασμένοι».

«Υπάρχει μια μεγάλη παραφιλολογία για το εμβόλιο. Θέλω είμαι σαφής. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή κτηνιατρική σχολή και κανείς σοβαρός επιστήμονας που να εισηγείται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το εμβόλιο. Γιατί η ευλογιά θα γίνει ενδημική και μετά δεν θα μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Θέλω να το ακούσουν αυτό. Όλοι αυτοί που ήταν κατά του εμβολίου του covid στους ανθρώπους, ξαφνικά είναι οι ίδιοι υπέρμαχοι του εμβολίου στα ζώα. Να εφαρμόσουμε τα πρωτόκολλα και εξαλείψουμε την ευλογιά, ώστε να προστατέψουμε τις ελληνικές εξαγωγές».

Ο αντίλογος βέβαια είναι ισχυρός και περιλαμβάνει τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η κυβέρνηση δεν έχει δώσει ούτε εδώ πειστικές εξηγήσεις, ενώ οι κτηνοτρόφοι που έχουν χάσει τα κοπάδια τους αισθάνονται αφημένοι στη μοίρα τους, με τα τραγικά περιστατικά να υπογραμμίζουν την ανάγκη το κράτος να ασχοληθεί ουσιαστικά με το πρόβλημα.

Καλώς καμωμένα τα βρίσκει ο κ. Μητσοτάκης και για τη συμφωνία της Mercosur που την παρουσίασε ως ευκαιρία για την ελληνική αγροτική παραγωγή. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από την άλλη στο σύνολό τους απορρίπτουν τη νέα συμφωνία και κρούουν τον κίνδυνο για τις επιπτώσεις στη μικρή και μεσαία παραγωγή όπως και στο καλάθι του καταναλωτή.

Η κυβέρνηση φαίνεται πως ποντάρει στην «κόπωση» για να κλείσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις καθώς δεν φαίνεται διατεθειμένη να ικανοποιήσει κάποια από τα σημαντικά αιτήματα. Μία έξτρα μικρή προσφορά είναι πιθανόν να γίνει, αλλά από τις μέχρι τώρα δηλώσεις δεν φαίνεται η κυβέρνηση να έχει αλλάξει τη στάση της.

Εάν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τη Δευτέρα, η μπάλα θα βρεθεί στο γήπεδο των παραγωγών που θα πρέπει να αποφασίσουν εάν και πώς θα συνεχίσουν μετά από 50 μέρες αγώνα αλλά και με τα προβλήματα πιο πιεστικά από ποτέ πριν.