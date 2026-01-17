newspaper
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
16.01.2026 | 17:55
Νέα απεργία προγραμματίζουν οι οδηγοί ταξί - Οι ημερομηνίες
Αγρότες: Δυσπιστία για τη συνάντηση της Δευτέρας – Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης
17 Ιανουαρίου 2026 | 16:07

Αγρότες: Δυσπιστία για τη συνάντηση της Δευτέρας – Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχτεί τους αγρότες τη Δευτέρα για μία «ευρεία συζήτηση» όπως είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουν περισσότερες παροχές

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Spotlight

Αντίστροφη μέτρηση για το ραντεβού στο Μαξίμου τη Δευτέρα με τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς και τους μελισσοκόμους να προετοιμάζονται για τον διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά από σχεδόν 50 μέρες στους δρόμους.

Στη σημερινή συνέντευξή του στον Alpha, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως φρόντισε να ψαλιδίσει τις όποιες προσδοκίες καθώς όπως είπε με χαρά θα έκανε μία «ευρεία συζήτηση» με τους αγρότες αλλά οι συνομιλητές του θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να δώσει κάτι παραπάνω.

«Δεν έχω καμία πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα από όσα αντέχει ο προϋπολογισμός, από αυτά που επιβάλλει η κοινωνική δικαιοσύνη. Και από αυτά που μας επιβάλλει η Ευρώπη. Γιατί δεν πρόκειται να ξανά θέσουμε σε κίνδυνο τη συνεργασία μας με την ΕΕ», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός προκαλώντας έτσι απογοήτευση στα μπλόκα που ελπίζουν ότι θα μπορούσαν να βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στις διεκδικήσεις τους και σε κάποιες επιπλέον παροχές.

Υπενθυμίζουμε ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη μείωση κατά 0,5 ευρώ της τιμής του αγροτικού ρεύματος ανά κιλοβατώρα και την επιδότηση πετρελαίου στην αντλία μετά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους αγροτών που έχουν αποσχιστεί από την Πανελλαδική Επιτροπή, ραντεβού που προκάλεσε οργή και δυναμίτισε το κλίμα στα μπλόκα που ωστόσο επιμένουν αυτή τη στιγμή για την αναγκαιότητα να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό.

Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών

«Τα δημοσιονομικά της χώρας επιτρέπουν την ικανοποίηση των αγροτών όπως και το ευρωπαϊκό πλαίσιο», λένε εκπρόσωποι των μπλόκων και σκοπεύουν να επιμείνουν για την υλοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων όπως η αναπλήρωση εισοδήματος, το κόστος παραγωγής, την επίλυση των θεμάτων με το ΑΤΑΚ, την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τη συμφωνία Mercosur.

«Το ζήτημα είναι εάν υπάρχει η πολιτική βούληση για να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας» υπογραμμίζουν, ενώ δεν αποκλείουν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εάν η συνάντηση με τον Μητσοτάκη δεν φέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Την Τρίτη θα πραγματοποιηθούν κατά τόπους συνελεύσεις των μπλόκων προκειμένου να ενημερωθούν οι αγρότες από τους εκπροσώπους τους και να λάβουν αποφάσεις για τη συνέχεια σε συντονισμό και με τα υπόλοιπα μπλόκα. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές εάν θα υπάρξει νέα πανελλαδική συνέλευση ή εάν οι αποφάσεις θα ληφθούν σε συντονισμό μεταξύ των εκπροσώπων των μπλόκων μετά τις κατά τόπους συνελεύσεις.

Μητσοτάκης: Συναντήθηκα με αντιπροσωπευτική ομάδα αγροτών

Γεγονός είναι πάντως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται 50 μέρες μετά να υποτιμά τόσο τα προβλήματα όσο και τις διεκδικήσεις των αγροτών.

Καταρχάς στη συνέντευξή του φρόντισε να υποβαθμίσει την Πανελλαδική Επιτροπή και να αφήσει υπονοούμενα για επιδιώξεις προσωπικής προβολής.

«Συναντήθηκα την προηγούμενη εβδομάδα με μια μεγάλη ομάδα, αντιπροσωπευτική, πολλών αγροτών και κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα», είπε και πρόσθεσε: «Το λέω αυτό για να μην νομίζουμε ότι αυτοί οι οποίοι μονοπωλούν τον τηλεοπτικό χρόνο κατ’ ανάγκην εκφράζουν όλους τους αγρότες. Εκφράζουν κάποιους αγρότες και κάποια μπλόκα».

Στα ζητήματα ουσίας που θέτουν οι παραγωγοί ο κ. Μητσοτάκης φάνηκε παραμονές της συζήτησης μαζί τους να μην τα αξιολογεί ως σημαντικά ή να τα θεωρεί λυμένα, όπως έκανε η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα.

Ως βασικό πρόβλημα που έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους, ο πρωθυπουργός θεωρεί τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που καθυστέρησαν, κάτι που λέει πως πλέον διορθώθηκε. Ταυτόχρονα εξήρε το σύστημα πληρωμών που εντοπίζει πλέουν όσους δεν δικαιούνται επιδοτήσεις, τη στιγμή που ακόμα η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει μία πειστική πρόταση για το πώς τα χρήματα που έκαναν φτερά από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα επιβαρύνουν τους φορολογούμενους αλλά θα επιστρέψουν σε αυτούς που πραγματικά παράγουν.

Οι παραγωγοί βέβαια έχουν θέσει μία σειρά ζητημάτων που όπως λένε είναι ζητήματα επιβίωσης, κάτι που δεν φαίνεται να παραδέχεται ο πρωθυπουργός.

«Οι αγρότες πήραν αυτά που ήταν δίκαια να πάρουν και θα τα έπαιρναν είτε κλείνανε τους δρόμους είτε όχι», υποστήριξε σε άλλο σημείο υποτιμώντας τη μεγάλη πίεση που ασκούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην κυβέρνηση, που έχουν κερδίσει τη συμπαράσταση της πλειοψηφίας της κοινωνίας.

Υποτίμηση προβλημάτων

Μιλώντας για την ευλογιά των προβάτων, ο πρωθυπουργός με γενικεύσεις και απλουστεύσεις επιχείρησε να αποδομήσει τα επιχειρήματα των κτηνοτρόφων εμφανίζοντας για ακόμα μία φορά το αφήγημα ότι έγινε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει ενώ αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι άφησε υπονοούμενα για αυτούς που ζητούν εμβολιασμό των αιγοπροβάτων ότι είναι λίγο πολύ «ψεκασμένοι».

«Υπάρχει μια μεγάλη παραφιλολογία για το εμβόλιο. Θέλω είμαι σαφής. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή κτηνιατρική σχολή και κανείς σοβαρός επιστήμονας που να εισηγείται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το εμβόλιο. Γιατί η ευλογιά θα γίνει ενδημική και μετά δεν θα μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Θέλω να το ακούσουν αυτό. Όλοι αυτοί που ήταν κατά του εμβολίου του covid στους ανθρώπους, ξαφνικά είναι οι ίδιοι υπέρμαχοι του εμβολίου στα ζώα. Να εφαρμόσουμε τα πρωτόκολλα και εξαλείψουμε την ευλογιά, ώστε να προστατέψουμε τις ελληνικές εξαγωγές».

Ο αντίλογος βέβαια είναι ισχυρός και περιλαμβάνει τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η κυβέρνηση δεν έχει δώσει ούτε εδώ πειστικές εξηγήσεις, ενώ οι κτηνοτρόφοι που έχουν χάσει τα κοπάδια τους αισθάνονται αφημένοι στη μοίρα τους, με τα τραγικά περιστατικά να υπογραμμίζουν την ανάγκη το κράτος να ασχοληθεί ουσιαστικά με το πρόβλημα.

Καλώς καμωμένα τα βρίσκει ο κ. Μητσοτάκης και για τη συμφωνία της Mercosur που την παρουσίασε ως ευκαιρία για την ελληνική αγροτική παραγωγή. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι από την άλλη στο σύνολό τους απορρίπτουν τη νέα συμφωνία και κρούουν τον κίνδυνο για τις επιπτώσεις στη μικρή και μεσαία παραγωγή όπως και στο καλάθι του καταναλωτή.

Η κυβέρνηση φαίνεται πως ποντάρει στην «κόπωση» για να κλείσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις καθώς δεν φαίνεται διατεθειμένη να ικανοποιήσει κάποια από τα σημαντικά αιτήματα. Μία έξτρα μικρή προσφορά είναι πιθανόν να γίνει, αλλά από τις μέχρι τώρα δηλώσεις δεν φαίνεται η κυβέρνηση να έχει αλλάξει τη στάση της.

Εάν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τη Δευτέρα, η μπάλα θα βρεθεί στο γήπεδο των παραγωγών που θα πρέπει να αποφασίσουν εάν και πώς θα συνεχίσουν μετά από 50 μέρες αγώνα αλλά και με τα προβλήματα πιο πιεστικά από ποτέ πριν.

Business
Αθλητικά: Μια κούρσα με κερδισμένους και χαμένους

Αθλητικά: Μια κούρσα με κερδισμένους και χαμένους

Vita.gr
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Business
Viohalco: Ανεξίτηλο το αποτύπωμα του Νίκου Στασινόπουλου στην ελληνική βιομηχανία

Viohalco: Ανεξίτηλο το αποτύπωμα του Νίκου Στασινόπουλου στην ελληνική βιομηχανία

inWellness
inTown
«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη
«Ειλικρινής διάλογος» 17.01.26

«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή ανταπόκριση της κυβέρνησης στα προβλήματά τους, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν κινητοποιήσεις για να ανοίξει ο διάλογος, ενώ κριτικάρουν τις προτεινόμενες λύσεις ως αναποτελεσματικές

Σύνταξη
Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
Σοβαρά κενά 17.01.26

Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)

Το ελαιόλαδο είναι εμβληματικό προϊόν για την ΕΕ, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (61% της παγκόσμιας αγοράς), εξαγωγέας (6%) και καταναλωτής (45%) παγκοσμίως

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Αγρότες: Αυτή είναι αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη – Ποιος πήρε τη θέση του Ανεστίδη
Τα ονόματα 16.01.26

Αγρότες: Αυτή είναι αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη – Ποιος πήρε τη θέση του Ανεστίδη

Τι απεφάνθη η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων - Αναλυτικά, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι οι οποίοι θα μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ανοιχτοί δρόμοι, παραμονή των μπλόκων και στάση αναμονής αγροτών εν όψει της συνάντησης με Μητσοτάκη
Προετοιμασία 16.01.26

«Μπλόκα» με ανοιχτούς δρόμους - Σε στάση αναμονής οι αγρότες πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου

Σε ένδειξη καλής θέλησης δεν θα πραγματοποιηθεί από τους αγρότες συλλαλητήριο στην Αθήνα, ωστόσο όπως τονίζουν οι αγρότες «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν»

Σύνταξη
Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές
Agro-in 15.01.26

Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές

Οι αγρότες ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό σημειώνουν ότι «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν» - Επικρατέστερες ημερομηνίες για τη συνάντηση, είναι η Παρασκευή ή η Δευτέρα 19/1

Σύνταξη
Αγρότες: Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» – Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης
Λευκός και γκρίζος καπνός 14.01.26

Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» - Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης με τους αγρότες

Η βασική γραμμή της κυβέρνησης και οι όροι για να κάτσει στο ίδιο τραπέζι ο πρωθυπουργός με τους αγρότες. Το «πράσινο φως» από την Πανελλαδική Επιτροπή και οι «κόκκινες γραμμές» των μπλόκων. Κυβερνητικό «καψόνι» για τον ορισμός ώρας και ημέρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης
Agro-in 14.01.26

Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων – Οι προτάσεις κλιμάκωσης

Τα επόμενα βήματά τους συντονίζουν οι αγρότες οι οποίοι για περισσότερο από ενάμιση μήνα παραμένουν στους δρόμους, διεκδικώντας ουσιαστική λύση στα οξυμένα προβλήματά τους - Δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν και εξετάζουν τις μορφές δράσης

Σύνταξη
Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές
Agro-in 14.01.26

Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές

Με προτάσεις κλιμάκωσης πραγματοποιείται το μεσημέρι στην Καρδίτσα η νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Οι αγρότες που εδώ και 6 εβδομάδες δίνουν αγώνα επιβίωσης καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους κόντρα στις απειλές της κυβέρνησης όπως εκφράστηκαν από τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τους «πρόθυμους»

Σύνταξη
Αγρότες: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των «προθύμων» για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή
Agro-in 13.01.26 Upd: 15:00

Αγρότες: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των «προθύμων» για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των 25 ατόμων που θα συναντηθούν με τον κ. Μητσοτάκη, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν και ποιους τελικά εκπροσωπούν - Την ίδια ώρα οι αγωνιζόμενοι αγρότες κλείνουν δρόμους και τελωνεία και ετοιμάζονται για κλιμάκωση κόντρα στις απειλές για καταστολή και ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»
«Δεν είναι παίξε γέλασε η ζωή μας» 13.01.26

Κλιμακώνουν οι αγρότες, σκέψεις και για τρακτέρ στην Αθήνα – Με ποινές απειλεί το Μαξίμου και συναντά μόνο τους «πρόθυμους»

«Όχι» στα παιχνίδια της κυβέρνησης είπαν οι αγρότες, που ετοιμάζονται για τη νέα κλιμάκωση - Αύριο η Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Το Μαξίμου καταφεύγει σε απειλές και συκοφάντηση και ο πρωθυπουργός πραγματοποιεί ραντεβού με όσους «πρόθυμους» καταφέρει να συγκεντρώσει

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγρότες: «Ψύχος» πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου – «Υπονομευτική η κίνηση της κυβέρνησης»
Κρίσιμες αποφάσεις 12.01.26

«Ψύχος» πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου με τους αγρότες - «Υπονομευτική η κίνηση της κυβέρνησης»

Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» της κυβέρνησης θέτει εν αμφιβόλω το μονοπάτι του διαλόγου. «Φωτιά» έχουν πάρει τα τηλέφωνα των επικεφαλής και συμμετεχόντων στα μπλόκα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι επανακαθορίζουν τη στάση τους. Τι λέει στο in ο αντιπρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις δύο επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν προτείνει 25 +10 - Σημειώνουν ότι με την αντιπρόταση για δύο 20μελεις επιτροπές, το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» στα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή

Σύνταξη
Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
Agro-in 11.01.26

Αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα – Επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Παραμένοντας στα μπλόκα, οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Θα θέσουν εκ νέου το σύνολο των αιτημάτων τους τονίζοντας ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
Τι ζητούν 11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Επίθεση στο Ιράν: Γιατί ο στρατός του Χαμενεϊ έκανε τον Τραμπ να το ξανασκεφτεί
Ωμοί αριθμοί 17.01.26

Επίθεση στο Ιράν: Γιατί ο στρατός του Χαμενεϊ έκανε τον Τραμπ να το ξανασκεφτεί

Παρά την αμερικανική στρατιωτική υπεροχή, οι αριθμοί που απαιτούνται για να αντιμετωπιστεί το Ιράν δεν προσφέρονται για εύκολες νίκες τις οποίες προτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε 2-0: Νίκη «ανάσα» οι Μαδρλιένοι αλλά και λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ, Βινίσιους! (vid)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Νίκη «ανάσα» για τη Ρεάλ αλλά και λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ, Βινίσιους! (vid)

Η Ρεάλ επανήλθε στις νίκες επικρατώντας με 2-0 (58’πεν. Εμπαμπέ και 65′ Ασένσιο) επί της Λεβάντε, ωστόσο οι οπαδοί αποδοκίμασαν έντονα και κούνησαν λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ Βινίσιους, Μπέλινγκχαμ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Από ποιους «τρέχει» η Λόρα; – Τι οδήγησε την 16χρονη στη φυγή και οι άκρως προσεκτικές κινήσεις της
Ελλάδα 17.01.26

Από ποιους «τρέχει» η Λόρα; – Τι οδήγησε την 16χρονη στη φυγή και οι άκρως προσεκτικές κινήσεις της

Η Λόρα φαίνεται πως σχεδίαζε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο την διαφυγή της. Οι κινήσεις της είναι τόσο προσεκτικές που μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κανένα λάθος.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 17.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπέρνλι

LIVE: Λίβερπουλ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπέρνλι για την 22η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Σε εκτελέσεις διαδηλωτών καλεί ανώτερος κληρικός στο Ιράν – «Είναι υπηρέτες των ΗΠΑ»
Κόσμος 17.01.26

Σε εκτελέσεις διαδηλωτών καλεί ανώτερος κληρικός στο Ιράν – «Είναι υπηρέτες των ΗΠΑ»

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποίησαν ότι η καταστολή των διαδηλωτών συνεχίζεται, με περισσότερους από 3.090 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στις ταραχές στο Ιράν.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για τις ισχυρές δυνάμεις που υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία
Λονδίνο 17.01.26

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για τις ισχυρές δυνάμεις που υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία

Ο Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε πως το 2025 υπήρξε «ένα τόσο πολύ δύσκολο έτος για τη διεθνή συνεργασία και τις αξίες που πρεσβεύει ο ΟΗΕ», κάνοντας λόγο για «χλευασμό» του διεθνούς δικαίου

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
Κόσμος 17.01.26

Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Αλλά και πρόεδρος της Αργεντινής επιβεβαίωσε σήμερα ότι έλαβε μία πρόσκληση εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0: Πήρε το ντέρμπι στο ντεμπούτο του Κάρικ
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0: Πήρε το ντέρμπι στο ντεμπούτο του Κάρικ

Σε αυτά τα παιχνίδια δεν μετράει το μομέντουμ και αυτό το απέδειξε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία νίκησε με 2-0 τη Σίτι σε παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει έρθει ακόμα και 5-0 - Ντεμπούτο με νίκη για τον Μίκαελ Κάρικ.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων
Περιστέρι 17.01.26

Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων

«Να σταματήσει λοιπόν να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' η Νέα Δημοκρατία και να ακούει τον πολίτη, τον επιχειρηματία και την Αυτοδιοίκηση», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε
Παρουσίαση «Ιθάκης» 17.01.26

Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε

Ο Κωνσταντίνος Τούμπουρος. στενός συνεργάτης και φίλος του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. «Ο Αλέξης δεν διεκδικεί το αλάθητο του Πάπα. Εμπνέεται από τον καθημερινό άνθρωπο, για αυτόν παλεύει». Οι συζητήσεις για την «Ιθάκη» και το πείσμα του Τσίπρα

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθλητικός 76-67: Πήραν τη νίκη οι «ερυθρόλευκες» και τώρα… τελικός
Μπάσκετ 17.01.26

Ολυμπιακός – Παναθλητικός 76-67: Πήραν τη νίκη οι «ερυθρόλευκες» και τώρα… τελικός

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθλητικό με 76-67 για τη 14η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών και οι «ερυθρόλευκες» πλέον στρέφονται στο σπουδαίο ματς με την Εστουντιάντες για την πρόκριση στους «8» του Eurocup.

Σύνταξη
Gen Ζ: Πώς παγιδεύεται σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης
Προκλήσεις-ρεκόρ 17.01.26

Πώς παγιδεύεται η Gen Ζ σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης

Οι νέες τάσεις στην αγορά εργασίας παγιδεύουν τη Gen Z σε μια εποχή όπου οι εργοδότες ζητούν απόδοση από την πρώτη μέρα χωρίς να τους δίνουν πραγματικά την ευκαιρία να εκπαιδευτούν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι
Μπάσκετ 17.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι

LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μαρούσι, για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
