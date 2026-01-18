Κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στο αγροτικό από Μητσοτάκη – «Οι παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί»

Ψαλιδίζει κάθε προσδοκία για πρόσθετα μέτρα προς τους αγρότες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει της αυριανής συνάντησης με αντιπροσωπεία από τα μπλόκα.

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση, ο πρωθυπουργός επιμένει στην κυβερνητική καραμέλα του «ό,τι δώσαμε δώσαμε» για το αγροτικό.

«Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες» σημείωσε ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δώσει τίποτα παραπάνω στους αγρότες που βρίσκονται στους δρόμους για περισσότερες από 40 ημέρες.

Ο κ. Μητσοτάκης παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των αγροτών δεν έχει ικανοποιηθεί από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, ξεκόβει όποια προσδοκία μπορεί να υπήρχε ότι θα έδινε έστω και κάτι παραπάνω στην αυριανή συνάντηση.

Παρά το γεγονός ότι η ίδια η κυβέρνηση τορπίλησε τον διάλογο με την αντιπροσωπεία των αγροτών από τα μπλόκα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε σήμερα στην ανάρτησή του ότι «από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση επιλέγει τον διάλογο, αλλά χωρίς εύκολες υποσχέσεις και χωρίς κινήσεις που θα υπονόμευαν τη συνολική προσπάθεια σταθερότητας της οικονομίας».

Αναφορικά με τη συνάντηση της προηγούμενης εβδομάδας με την αντιπροσωπεία των «προθύμων», τόνισε ότι «είχα μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση με εκπροσώπους των αγροτών, στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν όλες οι απόψεις και εξετάστηκαν προτάσεις με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας. Ορισμένες από αυτές έγιναν δεκτές, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος και η παροχή πετρελαίου χωρίς ειδικό φόρο από τώρα, καθώς και χωρίς ΦΠΑ στην έκπτωση που θα έχουν».

Κατά τα λοιπά, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μία σειρά από ζητήματα της επικαιρότητας, όπως την επίσης ένταξη της πρώτης φρεγάτας Belharra στο Πολεμικό Ναυτικό.

