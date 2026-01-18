newspaper
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.01.2026 | 08:58
Οι αρχές της Ινδονησίας εντόπισαν συντρίμμια αεροσκάφους που είχε χαθεί από τα ραντάρ
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στο αγροτικό από Μητσοτάκη – «Οι παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί»
Πολιτική Γραμματεία 18 Ιανουαρίου 2026 | 10:32

Κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στο αγροτικό από Μητσοτάκη – «Οι παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί»

Για μία ακόμη φορά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται στη λογική «ό,τι δώσαμε δώσαμε» όσο αφορά στο αγροτικό, με αποτέλεσμα η αυριανή συνάντηση με την αντιπροσωπεία των αγροτών που βρισκόταν στα μπλόκα να μην αφήνει για κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

Spotlight

Ψαλιδίζει κάθε προσδοκία για πρόσθετα μέτρα προς τους αγρότες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει της αυριανής συνάντησης με αντιπροσωπεία από τα μπλόκα.

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση, ο πρωθυπουργός επιμένει στην κυβερνητική καραμέλα του «ό,τι δώσαμε δώσαμε» για το αγροτικό.

«Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες» σημείωσε ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δώσει τίποτα παραπάνω στους αγρότες που βρίσκονται στους δρόμους για περισσότερες από 40 ημέρες.

Ο κ. Μητσοτάκης παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των αγροτών δεν έχει ικανοποιηθεί από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, ξεκόβει όποια προσδοκία μπορεί να υπήρχε ότι θα έδινε έστω και κάτι παραπάνω στην αυριανή συνάντηση.

Παρά το γεγονός ότι η ίδια η κυβέρνηση τορπίλησε τον διάλογο με την αντιπροσωπεία των αγροτών από τα μπλόκα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε σήμερα στην ανάρτησή του ότι «από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση επιλέγει τον διάλογο, αλλά χωρίς εύκολες υποσχέσεις και χωρίς κινήσεις που θα υπονόμευαν τη συνολική προσπάθεια σταθερότητας της οικονομίας».

Αναφορικά με τη συνάντηση της προηγούμενης εβδομάδας με την αντιπροσωπεία των «προθύμων», τόνισε ότι «είχα μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση με εκπροσώπους των αγροτών, στη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν όλες οι απόψεις και εξετάστηκαν προτάσεις με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας. Ορισμένες από αυτές έγιναν δεκτές, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος και η παροχή πετρελαίου χωρίς ειδικό φόρο από τώρα, καθώς και χωρίς ΦΠΑ στην έκπτωση που θα έχουν».

Κατά τα λοιπά, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μία σειρά από ζητήματα της επικαιρότητας, όπως την επίσης ένταξη της πρώτης φρεγάτας Belharra στο Πολεμικό Ναυτικό.

Δείτε ολόκληρη της ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί θα «πέσει» φέτος το «μαξιλάρι» στα 30 δισ. ευρώ;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί θα «πέσει» φέτος το «μαξιλάρι» στα 30 δισ. ευρώ;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

Στρες; Δεν θα πάρουμε! 5 κινήσεις που αλλάζουν το παιχνίδι

Stories
Νίκος Στασινόπουλος: Ένας βιομήχανος μπροστά από την εποχή του

Νίκος Στασινόπουλος: Ένας βιομήχανος μπροστά από την εποχή του

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους
Πολιτική Γραμματεία 18.01.26

Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους

Ανέβασε τους τόνους ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, στην παρουσίαση της «Ιθάκης». Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα πεπραγμένα της και απαίτηση για αλλαγή διακυβέρνησης και σαρωτικές αλλαγές στο κράτος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Διάλογος… με δόντια από Μαξίμου: Πώς η κυβέρνηση ναρκοθετεί το ραντεβού της Δευτέρας με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

Διάλογος… με δόντια από Μαξίμου: Πώς η κυβέρνηση ναρκοθετεί το ραντεβού της Δευτέρας με τους αγρότες

Η επιλογή της κυβέρνησης να δυναμιτίσει το κλίμα πριν τη συνάντηση με τους αγρότες, επιχειρώντας να τους πλήξει επικοινωνιακά, η προκαταβολική επιβολή τετελεσμένων με το βλέμμα σε όποια κοινωνική ομάδα διεκδικεί, και η επιβεβαίωση ότι οι ακρότητες Γεωργιάδη βρίσκονται σταθερά σε πλήρη ταύτιση με το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων
Περιστέρι 17.01.26

Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων

«Να σταματήσει λοιπόν να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' η Νέα Δημοκρατία και να ακούει τον πολίτη, τον επιχειρηματία και την Αυτοδιοίκηση», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Στην τελική ευθεία το κόμμα Καρυστιανού, τον Φεβρουάριο οι ανακοινώσεις, προανήγγειλε η Μαρία Γρατσία
Όσα ανέφερε 17.01.26

Στην τελική ευθεία το κόμμα Καρυστιανού, τον Φεβρουάριο οι ανακοινώσεις, προανήγγειλε η Μαρία Γρατσία

Η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία, τοποθετήθηκε για το επερχόμενο κόμμα, τονίζοντας πως «δεν θα έχει κομματικό χρώμα». Τι απάντησε για τις βολές που δέχεται για τα οικονομικά στοιχεία του συλλόγου των Τεμπών η πρώην πρόεδρος του.

Σύνταξη
Αγρότες: Δυσπιστία για τη συνάντηση της Δευτέρας – Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Δυσπιστία στους αγρότες για τη συνάντηση της Δευτέρας - Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχτεί τους αγρότες τη Δευτέρα για μία «ευρεία συζήτηση» όπως είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουν περισσότερες παροχές

Σύνταξη
Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε
Παρουσίαση «Ιθάκης» 17.01.26

Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε

Ο Κωνσταντίνος Τούμπουρος. στενός συνεργάτης και φίλος του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. «Ο Αλέξης δεν διεκδικεί το αλάθητο του Πάπα. Εμπνέεται από τον καθημερινό άνθρωπο, για αυτόν παλεύει». Οι συζητήσεις για την «Ιθάκη» και το πείσμα του Τσίπρα

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Αναγκαία η πολιτική αλλαγή, ξέρουμε τη ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα – Και όμως κινείται… η κοινωνία μας
Αλέξης Τσίπρας 17.01.26 Upd: 15:16

Αναγκαία η πολιτική αλλαγή, ξέρουμε τη ρότα που πρέπει να χαράξει η χώρα - Και όμως κινείται... η κοινωνία μας

Κερδίζει έδαφος καθημερινά η ιδέα μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζοντας με νόημα πως «το ταξίδι ξανάρχισε...».

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Πρόσκληση Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

Πρόσκληση Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις: Ελάτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη

Άνοιγμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στις «προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις» για σύμπλευση με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απέναντι στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία
Πολιτική 17.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Σε παράλληλο σύμπαν ο Μητσοτάκης, η πολιτική αλλαγή γίνεται όλο και πιο αναγκαία

«Η προοδευτική διέξοδος συνιστά μονόδρομο για ουσιαστικές φιλολαϊκές λύσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να πετύχει αυτός ο στόχος» αναφέρεται από την Κουμουνδούρου με φόντο τη σημερινή συνέντευξη Μητσοτάκη

Σύνταξη
Γιώργος Μπουλμπασάκος: Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές – «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»
Με επιστολή 17.01.26

Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Μπουλμπασάκος με αιχμές - «Ιστορική αναγκαιότητα η ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης»

Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος τόνισε πως θα συνεχίσει την ενεργή πολιτική του παρουσία από «άλλα μετερίζια» - Αιχμές για το επερχόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και τη διεύρυνση του κόμματος

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον
«Πολιτικό big bang» 17.01.26 Upd: 14:35

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» με το βλέμμα στο μέλλον

Μετά τον απόπλου από το Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα και ενδιάμεσο προορισμό την Πάτρα ο πρώην πρωθυπουργός, που έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια, μίλησε στη Θεσσαλονίκη και το «Ολύμπιον» λέγοντας πως «το ταξίδι ξανάρχισε...» To in στην παρουσίαση.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
«Ό,τι δώσαμε δώσαμε», λέει ο Μητσοτάκης εν όψει της συνάντησης με αγρότες – Τι είπε για τις δηλώσεις Ανεστίδη
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

«Ό,τι δώσαμε δώσαμε», λέει ο Μητσοτάκης εν όψει της συνάντησης με αγρότες – Τι είπε για τις δηλώσεις Ανεστίδη

«Με χαρά να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση, αλλά δεν έχω καμία πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - «Δεν μπορούμε να δώσουμε 13ο και 14ο μισθό», τόνισε

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Culture Live 18.01.26

«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Για δεκαετίες, η μητέρα της Μαρίσα Φοξ μιλούσε μόνο ως ηρωίδα. Στο ντοκιμαντέρ My Underground Mother, η κόρη της αποκαλύπτει τη διπλή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανάμεσα στη βία, τη σιωπή και τον μύθο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Σάκκαρη έκανε το χτύπημα της χρονιάς και… τρελάθηκε (vids)
Τένις 18.01.26

Η Σάκκαρη έκανε το χτύπημα της χρονιάς και… τρελάθηκε (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Australian Open και παράλληλα φρόντισε να προσφέρει ήδη έναν από τους καλύτερους πόντους της σεζόν, ενθουσιάζοντας τόσο το κοινό όσο και τον... εαυτό της!

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής
The Economist 18.01.26

Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει τις πολυεθνικές εταιρείες εργαλείο για την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας. Και με την ισχύ των όπλων, τους ανοίγει δρόμο για «κλειστές» αγορές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή
Δούρειος Ίππος; 18.01.26

Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή

O Βενεζουελάνος υπουργός θεωρείται ως ο άνθρωπος-κλειδί για το μέλλον της Βενεζουέλας και τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ του Τραμπ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές
Euroleague 18.01.26

Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές

Η Euroleague φαίνεται πως θα μπει σε μια νέα περίοδο, με διαφορετικό format και αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και από την επόμενη σεζόν – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό για τις ομάδες και τη δέσμευση στην Ένωση Παικτών.

Σύνταξη
Πληθωρισμός τροφίμων: Σε υψηλά επίπεδα στην Ευρωζώνη – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο
Στοιχεία ΕΚΤ 18.01.26

Σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη - Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο

Ο πληθωρισμός τροφίμων διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο πριν τον κορονοϊό, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις διεθνείς τιμές ορισμένων προϊόντων, σύμφωνα με μελέτη της ΕΚΤ

Σύνταξη
Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»
Οργή κατοίκων 18.01.26

Κατασβέστηκε η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – Φλόγες 20 μέτρων, «αν δεν κλείναμε σωλήνες θα έφτανε στην Ε.Ο.»

Σε διαρροή καυσίμων πιθανολογείται ότι οφείλεται η φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο»,

Σύνταξη
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κοντράρονται στην «Opap Arena», στην Τούμπα με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (21:00) στην OPAP Arena σε ένα αθηναϊκό ντέρμπι χωρίς περιθώρια για απώλεια, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στην Τούμπα τον ΟΦΗ, που έχει την ψυχολογία στα… ύψη.

Σύνταξη
Ο Άλεκ Πίτερς έσπασε μεγάλο ρεκόρ του Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό κι έγραψε ιστορία (vids)
Μπάσκετ 18.01.26

Ο Άλεκ Πίτερς έσπασε μεγάλο ρεκόρ του Τεόντοσιτς στον Ολυμπιακό κι έγραψε ιστορία (vids)

Ο Άλεκ Πίτερς με τα τρία τρίποντα που πέτυχε κόντρα στο Μαρούσι, πέρασε στην πρώτη θέση της λίστας των ξένων παικτών του Ολυμπιακού με τα περισσότερα εύστοχα σουτ από τα 6,75μ. στην Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Καιρός: Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις
Καιρός 18.01.26

Πέφτει κι άλλο η θερμοκρασία την Κυριακή - Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις

Παγετός κατά τόπους ισχυρός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ
Εncore-Εncore-Εncore 18.01.26

Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ

Ύστερα από 40 χρόνια thrash metal, οι Megadeth ρίχνουν αυλαία. Ο Ντέιβ Μαστέιν εξηγεί γιατί το επόμενο άλμπουμ θα είναι το τελευταίο και μιλά για την υγεία και την ανάγκη να φύγει με τους δικούς του όρους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους
Πολιτική Γραμματεία 18.01.26

Τσίπρας: Ολική ρήξη με το καθεστώς Μητσοτάκη – Σαρωτικές αλλαγές για ένα νέο κράτος για όλους

Ανέβασε τους τόνους ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, στην παρουσίαση της «Ιθάκης». Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα πεπραγμένα της και απαίτηση για αλλαγή διακυβέρνησης και σαρωτικές αλλαγές στο κράτος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  
Συλλογικές συμβάσεις 18.01.26

Τρίμηνο-φωτιά για τα εργασιακά: Θα φέρει ο «κούκος» της Κοινωνικής Συμφωνίας την άνοιξη στους μισθούς;  

Τα εργασιακά θέματα μπαίνουν δυναμικά στην ατζέντα, ξεκινώντας από το σ/ν για τις συλλογικές συμβάσεις. Μπορεί όμως η Κοινωνική Συμφωνία να φέρει την άνοιξη, στη βαρυχειμωνιά των καθηλωμένων μισθών;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο