Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Αγρότες: Στην τελική ευθεία το ραντεβού με τον πρωθυπουργό – Οι κόκκινες γραμμές και ο «πάγος» του Μαξίμου
Ελλάδα 18 Ιανουαρίου 2026 | 22:00

Αγρότες: Στην τελική ευθεία το ραντεβού με τον πρωθυπουργό – Οι κόκκινες γραμμές και ο «πάγος» του Μαξίμου

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό προετοιμάζονται οι αγρότες που εδώ και σχεδόν 50 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Προσωρινή εκεχειρία, ανοιχτοί δρόμοι, «κόκκινες γραμμές» και πρόσθετα μέτρα στην... «κατάψυξη».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Spotlight

Να «σπάσουν» το κυβερνητικό πάγο που διατηρεί στην «κατάψυξη» πρόσθετα μέτρα θα επιδιώξουν το κρύο μεσημέρι της Δευτέρας (19/01) αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι που μάχονται επι 50 ημέρες για την επιβίωση τους.

Αντίστροφη μέτρηση για το ραντεβού στο Μαξίμου τη Δευτέρα με τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς και τους μελισσοκόμους να προετοιμάζονται για τον διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αν και τα μηνύματα στους παραγωγούς του πρωτογενή τομέα παραγωγής δεν είναι ενθαρρυντικά -με τον πρωθυπουργό να επικοινωνεί πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα- η αντιπροσωπεία των 25+6 ατόμων που θα βρεθεί στην Ηρώδου Αττικού είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να αλλάξει το αρνητικό κλίμα.

Τρεις «κόκκινες γραμμές»

Με τα τρακτέρ στην άκρη, τους δρόμους ανοιχτούς και την αμέριστη στήριξη της κοινωνίας ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος έρχεται στην Αθήνα με τρεις «κόκκινες γραμμές» αλλά και «μικρό καλάθι». Βασική επιδίωξη, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, είναι να λάβουν χειροπιαστές απαντήσεις για μείωση του κόστους παραγωγής, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς.

Ο πρωθυπουργός ωστόσο φροντίζει σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται να «ψαλιδίζει» τις όποιες προσδοκίες επαναλαμβάνοντας μονότονα «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» και να αφήνει τα μηνύματα πυγμής σε κυβερνητικά στελέχη που αναλαμβάνουν με χαρά τον ρόλο του «κακού».

Tα τρακτέρ στην άκρη

Η ίδια «καραμέλα» από την κυβέρνηση

«Οι αγρότες γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Και το πλαίσιο αυτό ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες» σημείωσε στο Κυριακάτικο μήνυμά του.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε πως «δεν μπορεί σε κάθε συνάντηση να γίνονται και νέες παροχές. Τα θέματα σε σχέση με το αγροτικό ρεύμα και το πετρέλαιο αντιμετωπίστηκαν. Μπορούμε να συζητήσουμε για τη νέα ΚΑΠ της περιόδου 2028 – 2034, που βρίσκεται στην κορυφή της αγροτικής ατζέντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την διακομματική επιτροπή σε σχέση με τη γεωργία που θα συζητηθεί την Τετάρτη στη Βουλή και φυσικά για επιμέρους πτυχές, διοικητικά ζητήματα και ρυθμίσεις».

«Τα δημοσιονομικά της χώρας επιτρέπουν την ικανοποίηση των αγροτών όπως και το ευρωπαϊκό πλαίσιο», αντιτείνουν εκπρόσωποι των μπλόκων και σκοπεύουν να επιμείνουν για την υλοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων.

«Το ζήτημα είναι εάν υπάρχει η πολιτική βούληση για να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας» υπογραμμίζουν, ενώ δεν αποκλείουν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εάν η συνάντηση με τον Μητσοτάκη δεν φέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Αυτή είναι αντιπροσωπεία

Την Τρίτη (20/01) θα πραγματοποιηθούν κατά τόπους συνελεύσεις των μπλόκων προκειμένου να ενημερωθούν οι αγρότες από τους εκπροσώπους τους και να λάβουν αποφάσεις για τη συνέχεια ή όχι των κινητοποιήσεων.

Η αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ, ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ, ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ, ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ, ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ, ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ

Αντί για τον Κώστα Ανεστίδη, που «κόπηκε» από τη συνάντηση, τα Μάλγαρα θα εκπροσωπήσει ο Κώστας Σέφης.

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή ανταπόκριση της κυβέρνησης στα προβλήματά τους, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν κινητοποιήσεις για να ανοίξει ο διάλογος, ενώ κριτικάρουν τις προτεινόμενες λύσεις ως αναποτελεσματικές.

Μάλγαρα: Κλήσεις της Τροχαίας σε δύο αγρότες για παρακώλυση συγκοινωνιών

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες ετοιμάζονται για αναχώρηση προς την Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπείες από όλη τη χώρα.

Λίγο πριν περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, συζητείται έντονα το ζήτημα των δικογραφιών σε βάρος τους από παλαιότερες κινητοποιήσεις και από το πρόσφατο μπλόκο, με δύο αγρότες να έχουν ήδη λάβει κλήσεις για κατάθεση την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στην Τροχαία Νέων Μαλγάρων για παρακώλυση συγκοινωνίας και επικίνδυνη οδήγηση, μετά από το κλείσιμο της εθνικής Αθηνών–Θεσσαλονίκης την 1η Δεκεμβρίου.

Από τη συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, στη Λάρισα

Αποχωρούν οι «πρόθυμοι» από τα μπλόκα

Την απόφαση να φύγουν από τα μπλόκα έχουν πάρει οι αγρότες που την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα, μετά το πέρας της συνάντησης των συναδέλφων τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αποχώρηση δεν συνιστά υποχώρηση, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

Και στο βάθος… Mercosur

Όλα αυτά ενώ τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur υπέγραψαν στην Ασουνσιόν της Παραγουάης, την αμφιλεγόμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου

Την υπέγραψαν εκ μέρους της ΕΕ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης θα πρέπει να επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τις εθνικές τους διαδικασίες. Παράλληλα, η Προσωρινή Συμφωνία Εμπορίου, η οποία αφορά αποκλειστικά αρμοδιότητες της ΕΕ, θα τεθεί προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα τεθεί σε ισχύ, μέχρι να επικυρωθεί πλήρως η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, οπότε και θα παύσει να ισχύει.

