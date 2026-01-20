Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη

Αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις τους λαμβάνουν σήμερα, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς, με γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα, κατά τις οποίες θα ενημερωθούν αναλυτικά για τη συνάντηση της αντιπροσωπείας τους με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια συνάντηση, που – με ευθύνη του Μαξίμου, πέρασε από 40 κύματα για να πραγματοποιηθεί και από την οποία οι παραγωγοί έφυγαν δηλώνοντας ότι δεν είναι ικανοποιημένοι.

Απέναντι στα αιτήματα των παραγωγών που εδώ και 50 μέρες δίνουν «αγώνα επιβίωσης», ο πρωθυπουργός και το κυβερνητικό κλιμάκιο επανέλαβαν ότι τα «δημοσιονομικά όρια» και οι «ευρωπαϊκοί κανόνες» δεν επιτρέπουν άλλες παρεμβάσεις.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος σήμερα έχει νέα συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών, θα γίνουν απλώς «τεχνικές βελτιώσεις», διότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων παραμένει το ίδιο.

Ο πρωθυπουργός εξάλλου έδωσε το στίγμα του από εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών αργά χθες το απόγευμα, από όπου επανέλαβε το αφήγημα ότι «πίσω από τις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις κρύβονταν και συγκεκριμένα κομματικά κριτήρια και μια λογική που έρχεται από το παρελθόν».

«Δεν έχουν να περιμένουν κάτι άλλο (σ.σ οι αγρότες). Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα λήξουν οι κινητοποιήσεις αλλά είμαι και έτοιμος να διαχειριστώ όποια κατάσταση προκύψει» είπε σε μια έμμεση απειλή προς τους αγρότες, επιμένοντας ότι «το κλείσιμο των δρόμων είναι μια πρακτική παράνομη», ότι «αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται», υπονοώντας ότι αν τα μπλόκα συνεχιστούν τότε θα αναλάβει δράση η αστυνομία και η δικαιοσύνη.

«Ακόμη και αυτά που δόθηκαν ήταν κάτω από την πίεση των μπλόκων – Συνεχίζουμε»

Στις δηλώσεις που έκανε μετά την συνάντηση ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, είπε πως από την κυβέρνηση αναγνώρισαν σε μεγάλο βαθμό το δίκιο των αιτημάτων, όμως καλύφθηκαν πίσω από τις γνωστές δικαιολογίες των «δημοσιονομικών συνθηκών» και των «κανόνων της ΕΕ», υποστηρίζοντας πως μπορούν να φτάσουν μέχρι αυτό το σημείο των εξαγγελιών που έχουν κάνει, «με κάποιες μικρές βελτιώσεις και υποσχέσεις που αποσπάσαμε».

Και συνέχισε: «Πρέπει να πούμε, πρώτον, ότι ακόμα και τα χρήματα που πληρώθηκαν στους συναδέλφους μας, ακόμα και αυτές οι εξαγγελίες της κυβέρνησης είναι κάτω από την πίεση των μπλόκων χιλιάδων αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων που δίνουμε όλοι μαζί ενωμένοι σαν μια γροθιά αυτόν τον αγώνα.

Δεύτερον, ότι η κυβέρνηση έχει το δημοσιονομικό χώρο να απαντήσει, να λύσει προβλήματα, να ικανοποιήσει αιτήματα, δεν έχει όμως την πολιτική βούληση αυτή τη στιγμή και αντικειμενικά η εξέλιξη οδηγεί μεγάλο τμήμα του αγροτικού κόσμου έξω από την παραγωγή.

Εμείς συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα για την επιβίωσή μας. Συνεχίζουμε να παλεύουμε για να μπορούμε να παραμείνουμε στα χωριά μας, να καλλιεργούμε τη γη μας, τα κοπάδια μας, ό,τι έχει ο καθένας, να μπορούμε να κρατήσουμε όρθια την ελληνική ύπαιθρο για την οποία χύνουν δάκρυα κροκοδείλια, όμως δεν παίρνουν μέτρα ενίσχυσής της».

Αγρότες: Τα βλέμματα στις συνελεύσεις στα μπλόκα

Αιχμηρός ήταν από την πλευρά του, ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου Καστοριάς, Θωμάς Μόσχος, υποστηρίζοντας πως «βρήκαμε τοίχο» στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ενώ προειδοποίησε πως «ο κλάδος της κτηνοτροφίας οδεύει προς κατάρρευση», καθώς περισσότερα από 470.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Ο ίδιος είπε πως οι κτηνοτρόφοι θα κινηθούν και νομικά, σε σχέση με το θέμα της ευλογιάς και του εμβολίου, ενώ ερωτηθείς σχετικά με το μέλλον των κινητοποιήσεων, ανέφερε: «Η πρότασή μου η προσωπική είναι να γίνουμε Γαλλία» σχολίασε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των παραγωγών στο Παρίσι. Σημείωσε ωστόσο πως οι αποφάσεις θα ληφθούν συλλογικά στα μπλόκα.

Σήμερα Τρίτη σε όλα τα μπλόκα θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις, στις οποίες θα γίνει ενημέρωση για τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό και θα ληφθούν αποφάσεις.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, από τους επικεφαλής του μπλόκου της Νίκαιας, είπε στο in και τη Δήμητρα Τριανταφύλλου, πως κάθε μπλόκο θα συσκεφθεί μόνο του και έπειτα όλα μαζί συλλογικά.

Η συνεδρίαση του μπλόκου της Νίκαιας έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα (στις 18.00) της Τρίτης και σύμφωνα με τον αγροτοσυνδικαλιστή είναι ακόμα ρευστό αν τα μπλόκα θα συνεχίσουν τον αγώνα τους με τη μορφή που έχουμε δει.

Όπως περιέγραψε ο κ. Αλειφτήρας: «Επιστρέφουμε στα μπλόκα και όλοι μαζί αποφασίζουμε. Ως εδώ που φτάσαμε κάναμε έναν αγώνα πάρα πολύ δυνατό. Και να πω ότι τα μπλόκα δεν είναι η μόνη μορφή δράσης του αγροτικού κινήματος. Τα οφέλη της δράσης μας αυτές τις 50 μέρες μπορεί να κεφαλαιοποιηθούν και αργότερα».

Ο Κώστας Παπαδάκης, επικεφαλής του μπλόκου της Θήβας που συμμετείχε στη σύσκεψη δήλωσε στο in: «Δεν ήταν μια συζήτηση που μας ικανοποίησε. Δεν ακούσαμε τίποτα νέο. Ξεκινάμε να ενημερώνουμε τα μπλόκα μας. Ο αγώνας συνεχίζεται».